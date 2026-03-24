Đội tuyển Việt Nam: Nỗi lo quá ngắn và quá dài

Đội tuyển Việt Nam và nỗi lo quá ngắn…

Với quỹ thời gian chuẩn bị chỉ vỏn vẻn 2 ngày với đầy đủ quân số cầu thủ rồi bước vào trận đấu, dù chỉ là giao hữu, rõ ràng là quãng thời gian quá ngắn để lắp ráp đội hình. Dẫu biết rằng các tuyển thủ đều đã ăn tập cùng nhau trên tuyển nhiều lần, nhưng thời gian chuẩn bị quá cập rập như trên cũng khiến lối chơi của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng không ít.

Trước tiên, trong số 7 cầu thủ CLB CAHN tập trung hôm nay, có 2 cầu thủ lần đầu lên tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik. Đây có lẽ là bài toán nan giải với HLV người Hàn Quốc nếu muốn sử dụng 2 cầu thủ này trong 2 trận cầu sắp tới. Bởi quỹ thời gian quá ngắn sẽ khiến cả Đình Trọng và Văn Hậu khó bắt nhịp ngay với lối chơi và yêu cầu chiến thuật của ông Kim. Hơn nữa, cả Văn Hậu và Đình Trọng đều là những cầu thủ có tiền sử chấn thương nặng, nếu thúc ép gấp rút cả 2 vào lối chơi để hoà nhập nhanh chóng có thể khiến họ gặp bất trắc.

Xuân Son vẫn chưa thể tập chiến thuật cùng đội đội Ảnh: Minh Tú

Thứ hai, cả 7 cầu thủ của CAHN đều vừa có trận đấu căng thẳng và mệt mỏi trước CLB Đà Nẵng ở vòng đấu bù V-League diễn ra hôm chủ nhật (22.3). Vì vậy dù hôm nay lên tuyển, các cầu thủ này cũng chỉ tập nhẹ nhằm giãn cơ và tránh chấn thương (như trường hợp Xuân Son gặp phải), chứ chưa thể tham gia tập chiến thuật cùng các đồng đội khác. Đây cũng là một bất lợi lớn vì nhóm cầu thủ của CLB CAHN có thể có hơn nửa số cầu thủ có tên trong đội hình chính của đội tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu trên.

Trước đó, ngày 22.3 nhóm 5 cầu thủ của CLB Ninh Bình (Văn Lâm, Hoàng Đức, Tiến Anh, Ngọc Bảo, Gia Hưng) mới lên tập trung đội tuyển vì bận đấu vòng tứ kết Cúp quốc gia. Trong ngày đầu tập trung, nhóm cầu thủ này cũng chỉ tập nhẹ ngoài sân.

… và nỗi lo quá dài

Dù đã giành vé vào VCK Asian Cup 2027 sau khi đội Malaysia bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn quyết tâm giành một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ này ở trận lượt về vào ngày 31.3 tới. Dù đặt quyết tâm cao nhưng với sự chuẩn bị gấp rút, rõ ràng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều bất lợi trong trận đấu này, nhất là về mặt thể lực.

Nhóm cầu thủ của CLB Ninh Bình cũng chỉ vừa tập trung đội tuyển ngày 22.3 Ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên, đến tháng 7 tới, đội tuyển Việt Nam lại phải đối mặt với lịch trình thi đấu quá dài, liên tục kéo từ cuối tháng 7 cho đến tháng 10. Đầu tiên là giải AFF Cup 2026 diễn ra từ 24.7 đến 26.8, nghĩa là kéo dài hơn 1 tháng. Điều này cũng đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam phải tập trung trong 1 tháng này và di chuyển qua các nước khác nhau để thực hiện theo lịch đấu. Sau khi giải kết thúc, thầy trò HLV Kim Sang-sik lại bước vào giải FIFA ASEAN Cup diễn ra vào tháng 9 và 10, giải đấu vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới phê duyệt. Với việc thi đấu liên tục gần 4 tháng, nếu không có chiến lược phân bổ hợp lý cả về nhân sự cầu thủ lẫn lịch trình huấn luyện, đội tuyển Việt Nam dễ rơi vào tình cảnh quá tải và chấn thương.

Chính tờ New Straits Times của Malaysia thẳng thắn bình luận sau thông báo của FIFA rằng: "Bóng đá Đông Nam Á có nguy cơ rơi vào trạng thái quá tải và rối rắm, vì hai giải đấu gần như tương đồng được tổ chức liên tiếp trong thời gian ngắn, gồm AFF Cup - tháng 7, 8 và FIFA ASEAN Cup tháng 9, 10".

Để giúp cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam có được thể trạng tốt nhất, LĐBĐ Việt Nam cần chuẩn bị những phương án phù hợp cho hai giải đấu quan trọng này từ bây giờ.