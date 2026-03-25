Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - U.23 Triều Tiên hôm nay: Bí ẩn chờ giải mã

Đ ỐI THỦ TRONG BÓNG TỐI

Việc phân tích đối thủ là một trong những khâu quan trọng, quyết định thành bại của đội bóng. Tuy nhiên, với U.23 CHDCND Triều Tiên, BHL U.23 VN gần như không có cơ sở dữ liệu để làm điều đó. Đội bóng này vắng mặt ở các giải đấu lớn tại châu Á trong nhiều năm qua nên khâu "mổ băng" trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Giải đấu chính thức gần nhất mà U.23 CHDCND Triều Tiên tham dự là ASIAD 19 diễn ra cách đây đã 4 năm. Ở giải này, họ thi đấu khá ổn dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, kỷ luật chiến thuật cao và tinh thần thi đấu quyết liệt. Họ vượt qua vòng bảng, đánh bại Bahrain ở vòng 16 đội và dừng bước ở tứ kết trước Nhật Bản (đội sau đó giành ngôi á quân).

U.23 VN có nhiều cầu thủ đã thi đấu tại V-League như Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh (từ trái qua) ẢNH: MINH TÚ

Nhìn rộng hơn, thành tích của U.23 CHDCND Triều Tiên tại các kỳ U.23 châu Á gần nhất cũng không quá nổi bật. Thành tích tốt nhất của các lứa U.23 nước này cũng chỉ là vào tứ kết (năm 2016). Ở 2 kỳ U.23 châu Á tiếp theo, U.23 CHDCND Triều Tiên đều dừng bước ở vòng bảng. Sau đó, đội bóng này vắng mặt ở 3 kỳ U.23 châu Á. Điều này phần nào cho thấy hệ thống đào tạo trẻ của CHDCND Triều Tiên không quá mạnh.

Đó là cơ sở để U.23 VN tự tin. Trong những năm qua, bóng đá trẻ VN đã liên tục tiến sâu ở các VCK U.23 châu Á. Mới đây, U.23 VN còn xuất sắc giành HCĐ ở giải đấu diễn ra trên đất Ả Rập Xê Út. Lứa cầu thủ hiện tại dù trẻ hơn (nòng cốt là cầu thủ U.21), nhưng cũng được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Nếu chơi đúng phong độ, kiểm soát tốt thế trận và tận dụng cơ hội, U.23 VN đủ khả năng giành kết quả tích cực trước U.23 CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, sự bí ẩn vẫn là điều không thể xem nhẹ. Khi thiếu thông tin, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Một đội bóng kỷ luật, giàu thể lực như CHDCND Triều Tiên hoàn toàn có thể gây khó khăn cho U.23 VN.

M ỤC TIÊU CỦA U.23 VN

Nếu thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành chiến thắng, đó là tín hiệu tốt. Nhưng điều quan trọng hơn với U.23 VN ở giải đấu này lại nằm ở mục tiêu dài hạn. Nhà cầm quân này chia sẻ trước thềm giải đấu: "Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U.23 Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan. Đội hình hiện tại của U.23 VN là sự kết hợp giữa hai yếu tố: kinh nghiệm và sức trẻ. Nhiều cầu thủ từng chinh chiến tại các giải đấu quốc tế, trong đó có những cái tên đã góp mặt ở VCK U.23 châu Á 2026 như Văn Bình, Công Phương hay Văn Thuận. Bên cạnh đó là lực lượng mới được trẻ hóa, chủ yếu ở độ tuổi U.21 nhưng giàu tiềm năng phát triển".

Sự pha trộn này hứa hẹn mang đến những tín hiệu tích cực. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đóng vai trò đầu tàu, giúp ổn định lối chơi và dẫn dắt các gương mặt trẻ. Ngược lại, những nhân tố trẻ hơn mang đến nguồn năng lượng mới, sự nhiệt huyết và khát khao khẳng định bản thân. Đây chính là nền tảng để BHL xây dựng bộ khung cho tương lai, trước mắt là ASIAD 20, diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 9 tới.

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định: "Mục tiêu chính tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U.23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai". Chính những nhân tố trụ cột làm nên thành công của U.23 VN trong hơn 1 năm qua như Văn Khang, Thái Sơn… cũng từng được tạo điều kiện thi đấu tại ASIAD 19 ở độ tuổi 21 để trui rèn bản lĩnh. Vì thế, kết quả trước U.23 CHDCND Triều Tiên có thể chỉ mang ý nghĩa tham khảo, còn cách U.23 VN thể hiện mới là yếu tố quan trọng nhất.