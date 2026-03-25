U.23 Việt Nam đủ cơ bắp, quyết đá sòng phẳng với U.23 Trung Quốc và đối thủ ‘bí ẩn’ Triều Tiên

Phiên bản mới của U.23 Việt Nam

Sau thành công vang dội với kỷ lục 15 trận thắng liên tục, cùng các chức vô địch U.23 Đông Nam Á, SEA Games và hạng ba U.23 châu Á, U.23 Việt Nam đã khép lại một chu kỳ thành công với thế hệ cũ, để bước sang trang mới với lứa 2005 - 2007.

Tất nhiên, việc duy trì đẳng cấp xuyên suốt nhiều thế hệ U.23 là chuyện khó khăn với mọi nền bóng đá, ngoại trừ những "ông lớn" trong địa hạt bóng đá trẻ như Nhật Bản hay Uzbekistan. Chính những nền bóng đá hùng mạnh như Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út... còn từng có chuyện lứa hay lứa dở đan xen, thì bóng đá Việt Nam khó tránh rủi ro tương tự.

U.23 Việt Nam thành công vang dội ẢNH: TED TRẦN TV

Đơn cử, lứa 1995 - 1997 từng tạo nên kỳ tích Thường Châu vào năm 2018. Song, lứa kế cận bị loại ở vòng bảng U.23 châu Á sau đó đúng 2 năm.

Dù chưa thể (và cũng không cần) khẳng định thế hệ 2005 - 2007 có tiếp nối thành công của lớp đàn anh hay không, có một điều dễ thấy nơi bóng đá trẻ Việt Nam: thể hình các lứa cầu thủ hiện tại đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Chiều cao trung bình của U.23 Việt Nam ở giải quốc tế đã cải thiện từ 1,72 m cách đây 5 năm, lên 1,77 m hiện tại. Dù vẫn ở nhóm sau ở các vòng chung kết châu Á, nhưng rõ ràng, U.23 Việt Nam đã tốt hơn chính mình của quá khứ.

Sự hiện diện của một trung vệ cao tới 1,96 m như Đinh Quang Kiệt là ví dụ. Trước đây, cầu thủ cao 1,8 m là của hiếm ở bất cứ cấp độ đội tuyển nào. Còn hiện tại, 1,8 m (thậm chí xấp xỉ 1,9 m) là chuẩn mực ở một số vị trí như thủ môn, trung vệ, trong khi những tiền đạo, hậu vệ cánh cũng đạt tầm 1,73 đến 1,77 m.

Thế hệ U.23 Việt Nam cao lớn và sung mãn đến từ đồng thời hai yếu tố. Trước tiên là khâu tuyển chọn và huấn luyện ở các học viện bóng đá.

Trước đây, sự khéo léo, nhanh nhẹn luôn là ưu tiên hàng đầu, tạo nên một thế hệ "nhỏ người, kỹ thuật" gần như không thể bứt ra khỏi Đông Nam Á. Còn hiện tại, các HLV đã ưu tiên chọn những cầu thủ dày mình, có sẵn tố chất chiều cao, cơ bắp để bồi dưỡng kỹ chiến thuật.

Nhờ tuyển chọn kỹ càng, kết hợp dinh dưỡng, y học và đào tạo thể lực tốt, các lứa trẻ hiện tại có thể hình rất ổn, như ở các lò Hà Nội, Thể Công Viettel, PVF, hay thậm chí HAGL xưa kia nổi tiếng với những cầu thủ thấp bé, giờ cũng có những "cây sào" như Quang Kiệt, Trung Kiên.

Đinh Quang Kiệt (1,96 m) là biểu tượng cho sự vươn mình về chiều cao của U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Đồng thời, mắt nhìn người của HLV ở đội tuyển cũng quan trọng không kém. Là người ưa thích trường phái cơ bắp và trực diện, ông Kim Sang-sik (hay người tiền nhiệm Park Hang-seo) luôn chọn các cầu thủ dày mình, bền sức và cao lớn. U.23 Việt Nam không thể đá theo bất cứ triết lý nào, nếu không đủ khỏe để giữ bóng hay tranh chấp.

Nhờ vậy, lứa 2003 - 2005 hay lứa hiện tại đều được ông Kim và ban huấn luyện tuyển chọn kỹ càng về tố chất thể hình, để xây dựng lối đá giàu sức chiến đấu ngay từ bây giờ.

Tranh chấp sòng phẳng

U.23 Việt Nam tạo nên kỳ tích HCĐ U.23 châu Á 2026, nhờ điều mà lâu nay hiếm người dám nghĩ tới: đá sòng phẳng về thể lực và tranh chấp với U.23 Hàn Quốc hay các đội Tây Á, như UAE, Ả Rập Xê Út và Jordan.

Tâm thế mới của U.23 Việt Nam không thể chỉ dựa vào tinh thần thuần túy, mà còn vì ý thức rõ ràng của cầu thủ rằng họ có gì để đương đầu với đối thủ.

Những bất ngờ được tạo ra không còn là "châu chấu đá xe", mà là lấy những chiếc xe ra đua tranh trực diện với nhau.

Với nền tảng thành công của thế hệ đi trước, U.23 Việt Nam đủ sức làm nên chuyện ở giải giao hữu quốc tế CFA team China, dù gặp U.23 Trung Quốc, U.23 CHDCND Triều Tiên hay U.23 Thái Lan. Có thể thắng hoặc thua, nhưng chắc chắn, học trò quyền HLV Đinh Hồng Vinh có thể chơi đôi công, so vai ngang ngửa, không chịu lép vế trên bất cứ phương diện nào.

U.23 Việt Nam chỉ thua 2 trong 6 trận gần nhất đương đầu với đội mạnh ở giải giao hữu Trung Quốc, nhận không quá 1 bàn thua/trận. Sự tiến bộ qua từng trận một sẽ hun đúc cho cầu thủ tự tin để tiến bộ.