Sẽ cực hay nếu Nguyễn Filip bắt chính trận tái đấu Malaysia: Không còn ám ảnh nỗi đau!

Phong độ cao ngay trước ngày tập trung đội tuyển Việt Nam

2 trận đấu gần nhất, CLB Công an Hà Nội (CAHN) toàn thắng. Họ đánh bại Ninh Bình 2-1 ở vòng 16. Sau đó, CLB CAHN thắng tiếp đội Đà Nẵng 1-0, ở trận đấu bù vòng 13 V-League 2025-2026. Đấy có thể là những chiến thắng mang tính bước ngoặt của CLB CAHN, trong cuộc đua giành ngôi vô địch V-League. Cả 2 trận đấu này, CLB CAHN đều thi đấu trên sân đối phương, chịu áp lực lớn không chỉ trên sân cỏ mà còn trên khán đài. Điểm chung ở 2 trận đấu đó ở chỗ, thủ môn Nguyễn Filip đều chơi rất hay.

Thủ môn Nguyễn Filip chơi xuất sắc trước khi tập trung đội tuyển Việt Nam Ảnh: Độc Lập

Đặc biệt, trong trận đấu với đội Đà Nẵng, thủ thành Việt kiều này nhiều lần thắng các chân sút của đội bóng sông Hàn ở các tình huống mặt đối mặt. Phong độ cao của Nguyễn Filip góp công lớn giúp đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking vững vàng ở ngôi đầu bảng. Đồng thời, bản thân Filip Nguyễn cho thấy anh vẫn muốn giữ vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam, bất chấp sự cạnh tranh của các đồng nghiệp Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên.

So với Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip vẫn được đánh giá toàn diện hơn. Thủ môn Việt kiều CH Séc bắt bóng bổng tốt hơn, làm chủ khu vực cấm địa giỏi hơn, chơi bóng bằng chân nhuần nhuyễn hơn, phát động phản công sắc bén hơn. Đồng thời, Nguyễn Filip thi đấu điềm tĩnh hơn so với Đặng Văn Lâm, nhất là trong các trận đấu căng thẳng.

Nguyễn Filip có ưu thế gì so với các đối thủ?

Hiện tại, đối thủ lớn nhất của Nguyễn Filip cho vị trí chính thức trong khung thành của đội tuyển Việt Nam là thủ môn trẻ Trần Trung Kiên (1,91 m). Thủ môn của CLB HAGL có nhiều nét rất giống với Nguyễn Filip (1,92 m). Cả 2 cùng cao lớn, các điểm mạnh của Nguyễn Filip đã nêu ở trên, cũng là những điểm mà Trần Trung Kiên đang sở hữu. Dù vậy, Nguyễn Filip vẫn nhỉnh hơn Trần Trung Kiên ở yếu tố kinh nghiệm, trong đó có kinh nghiệm đối đầu với đối thủ Malaysia.

HLV Kim Sang-sik sẽ tính toán kỹ vị trí thủ môn cho đội tuyển Việt Nam trong những ngày tới Ảnh: VFF

Còn nhớ, ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, gặp đội bóng có biệt danh Harimau Malaya, hồi ngày 10.6.2025, chính sự xuất sắc của Nguyễn Filip đã hạn chế nhiều bàn thua cho đội tuyển Việt Nam. Lúc đó, nhiều vị trí ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam gần như bị "choáng" trước sự thay đổi chóng mặt của Malaysia, với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Chỉ có Nguyễn Filip là số ít cầu thủ chơi đúng sức. Nếu không, có khi đội tuyển Việt Nam đã thủng lưới nhiều hơn 4 bàn thua.

Chính vì thế, nếu trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31.3, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), diễn biến theo hướng căng thẳng, do đôi bên đều quyết thắng vì danh dự, thủ môn Nguyễn Filip có thể được ưu tiên lựa chọn, thay cho Trần Trung Kiên.

Và, bản thân của thủ thành Nguyễn Filip đang cố chứng minh mình xứng đáng, thông qua những trận đấu thành công gần đây của chính anh tại V-League. Anh vừa cho HLV Kim Sang-sik thấy rằng anh chưa hết động lực đi tìm vị trí số 1 ở đội tuyển quốc gia.