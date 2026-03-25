Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vé trận đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia bán hết sạch mệnh giá 300.000 đồng, BTC mong muốn một điều…

Văn Trình
25/03/2026 12:25 GMT+7

Vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại cuối bảng F, AFC Asian Cup 2027 đang ‘tăng nhiệt’ từng giờ.

Sức hút cực lớn của đội tuyển Việt Nam

Theo thông tin của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ngay sau khi mở bán, lượng vé mệnh giá 300.000 đồng đã nhanh chóng được người hâm mộ mua sạch. Hai hạng vé còn lại là 200.000 đồng và 400.000 đồng vẫn còn, trong bối cảnh thời gian mở bán chỉ còn tính bằng giờ trước khi chính thức đóng hệ thống. BTC mong muốn khán giả mua vé tích cực để lấp đầy sân Hàng Đẫy, ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trước đó, ban tổ chức thông báo phát hành vé từ ngày 21.3 đến hết ngày 25.3 (hoặc đến khi hết vé), thông qua ứng dụng OneU. Vé được phân phối với 3 mệnh giá 200.000, 300.000 và 400.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Người mua phải xác thực bằng giấy tờ tùy thân và nhận vé qua đường chuyển phát của VietnamPost.

Đội tuyển Malaysia bước vào trận đấu trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Đội tuyển này đã không còn cơ hội góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 sau án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á, khiến cuộc đối đầu tại Thiên Trường chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Tuy vậy, HLV Peter Cklamovski vẫn thể hiện quyết tâm lớn, xem đây là cơ hội để đội nhà tìm lại hình ảnh.

Để chuẩn bị, đội tuyển Malaysia lựa chọn sang Thái Lan tập huấn ngắn ngày, đóng quân tại đại bản doanh của CLB BG Pathum United. Nhà cầm quân người Úc không loại trừ khả năng tổ chức một trận đấu kín, thậm chí có thể là với đội tuyển Thái Lan, nhằm thử nghiệm chiến thuật và duy trì cảm giác thi đấu cho các cầu thủ.

Dù không còn áp lực thành tích, Malaysia vẫn được dự báo sẽ nhập cuộc với tinh thần rất cao, nhất là khi họ đã lâu chưa có chiến thắng trên sân khách trước đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có bước chạy đà bằng trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh ngày 26.3, trước khi hướng đến màn tiếp đón Malaysia với mục tiêu khép lại vòng loại bằng một kết quả trọn vẹn.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam đủ cơ bắp, quyết đá sòng phẳng với U.23 Trung Quốc và đối thủ ‘bí ẩn’ Triều Tiên

U.23 Việt Nam đủ cơ bắp, quyết đá sòng phẳng với U.23 Trung Quốc và đối thủ ‘bí ẩn’ Triều Tiên

Nhờ thể hình và sức mạnh tốt lên từng ngày, U.23 Việt Nam không còn lép vế trong các cuộc đấu cơ bắp với những đội bóng hàng đầu châu Á.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - U.23 Triều Tiên hôm nay: Bí ẩn chờ giải mã

Nhận diện sức mạnh thật sự của đội tuyển Malaysia trước khi tái đấu Việt Nam, cực kỳ bất ngờ…

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son đội tuyển Việt Nam Hoàng Đức Malaysia Nhập tịch Asian Cup
