Sao trẻ HAGL ra mắt ghi bàn giúp U.23 Việt Nam hòa U.23 Triều Tiên: VFF và bầu Đức cùng vui!

U.23 Việt Nam dẫn 1-0 trước U.23 CHDCND Triều Tiên khi khép lại hiệp 1 ảnh: VFF

U.23 Việt Nam khởi đầu ấn tượng

Sau 2 buổi tập tại Trung Quốc, đội tuyển U.23 Việt Nam đã khởi đầu khá ấn tượng trong trận ra quân gặp U.23 CHDCND Triều Tiên tại giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026, với pha lập công của chân sút trẻ HAGL Nguyễn Minh Tâm.

Được biết, ở tuổi 20, Minh Tâm đã là trụ cột của CLB HAGL khi dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đội bóng phố núi ở V-League 2025 - 2026 với 3 bàn thắng.

Việc ghi bàn thắng ngay trong trận ra mắt U.23 Việt Nam sẽ là sự khích lệ rất lớn đến chân sút trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của bầu Đức, vốn sở hữu thể hình lý tưởng cho vị trí trung phong cắm (cao 1,81 m).

Tân binh Minh Tâm ghi bàn ngay ngày ra mắt U.23 Việt Nam Ảnh: Minh Tu1

Quay trở lại trận đấu, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sau khi đánh giá 2 buổi tập của U.23 Việt Nam tại Trung Quốc đã quyết định tung ra đội hình xuất phát đang có phong độ cao nhất, với thủ môn Cao Văn Bình trong khung thành.

Đá chính từ đầu còn có những cái tên quen thuộc khác như Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương, Trần Thanh Trung và phần nào là Nguyễn Bảo Long và Thái Bá Đạt - 2 cầu thủ sinh năm 2005 đang chơi bóng cho PVF-CAND.

Ngoài ra, HLV Đinh Hồng Vinh cũng trao cơ hội đá chính từ đầu cho một số nhân tố mới như Vũ Quốc Anh, Lê Thắng Long và Nguyễn Minh Tâm (HAGL), người ngay phút thứ 6 đã ghi bàn cho U.23 Việt Nam vào lưới U.23 CHDCND Triều Tiên.

HLV Đinh Hồng Vinh giúp U.23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ảnh: Minh Tú

Trong phần còn lại của trận đấu, U.23 Việt Nam đã chơi khá chắc chắn và bình tĩnh ứng phó những đợt tấn công giàu sức mạnh của U.23 CHDCND Triều Tiên. HLV Đinh Hồng Vinh sau đó tung cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim, Đăng Dương và Quang Huy thay cho Minh Tâm, Thành Trung và Công Phương.

Trong hiệp 2 giằng co quyết liệt, U.23 Việt Nam đã nhận bàn gỡ 1-1 từ U.23 CHDCND Triều Tiên. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, khá ấn tượng nếu biết thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có vài ngày tập luyện, đặc biệt chỉ 2 buổi ở Tây An có đủ lực lượng để lắp ráp.