HLV Kim hé lộ kế hoạch thắng Bangladesh: Linh hoạt xoay tua Xuân Son - Hoàng Hên
Video Thể thao

Hồ Hiền
25/03/2026 15:24 GMT+7

HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ đa dạng hóa phương án tấn công trong trận gặp Bangladesh, với trọng tâm là sự kết hợp giữa Xuân Son và tân binh Hoàng Hên, qua đó hướng tới một chiến thắng thuyết phục.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26.3.

Phát biểu trước trận, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu giành chiến thắng, đồng thời cho biết đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có thêm nhiều phương án tấn công nhờ sự bổ sung lực lượng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh điểm mới là sự linh hoạt ở tuyến trên. Đội tuyển không chỉ duy trì lối chơi quen thuộc mà còn có thể thay đổi cách tiếp cận trận đấu tùy diễn biến.

Về đối thủ, ban huấn luyện đang phân tích kỹ băng hình Bangladesh để xây dựng đấu pháp phù hợp.

Ở khía cạnh nhân sự, HLV Kim Sang-sik hài lòng với sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên, cầu thủ đang có phong độ ổn định tại V.League. Ông kỳ vọng tiền vệ này sẽ mang lại nguồn năng lượng mới và giúp đa dạng hóa các phương án tấn công.

Về cầu thủ Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik cho biết cầu thủ này đang gặp vấn đề nhẹ ở cơ đùi.

HLV Kim kỳ vọng việc kết hợp Xuân Son và Hoàng Hên sẽ giúp đội tuyển linh hoạt hơn về sơ đồ, có thể chơi với một hoặc hai tiền đạo để tăng khả năng tạo cơ hội và dứt điểm.

HLV Malaysia trước trận gặp Việt Nam: ‘Bị loại khỏi Asian Cup, chúng tôi vẫn mơ World Cup’

Trước trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 tới, HLV Peter Cklamovski thừa nhận cú sốc khi bị tước vé dự Asian Cup nhưng khẳng định đội tuyển Malaysia vẫn theo đuổi mục tiêu dài hạn là góp mặt tại World Cup.

Hoàng Hên tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam: ‘Hên và Son quyết thắng Malaysia’

