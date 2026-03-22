Nói tiếng Việt khá rành rọt, Đỗ Hoàng Hên đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trong lần đầu tập cùng đội tuyển Việt Nam.

Chiều 21.3, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại trung tâm huấn luyện, chính thức khởi động cho đợt tập trung tháng 3 với mục tiêu hướng đến các trận đấu quan trọng sắp tới. Không khí trên sân diễn ra sôi nổi, khẩn trương nhưng cũng đầy quyết tâm khi các tuyển thủ nhanh chóng bắt nhịp giáo án của ban huấn luyện.

Hoàng Hên tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam: ‘Hên và Son quyết thắng Malaysia’

Do nhiều cầu thủ vẫn đang thi đấu tại vòng tứ kết Cúp quốc gia và trận đá bù vòng 13 V-League 2025-2026, buổi tập này mới chỉ có sự góp mặt của 10 cầu thủ.Trong đó, tân binh Đỗ Hoàng Hên thu hút sự chú ý với lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong buổi tập, Hoàng Hên hòa nhập nhanh với các đồng đội, tỏ ra tích cực trong từng bài tập. Anh cho biết mục tiêu của mình là cùng với Xuân Son và các đồng đội khác thi đấu hết mình, giành kết quả tốt trước trận giao hữu quốc tế với Bangladesh và trận đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.



"Khi tôi đến, Xuân Son cũng vừa tới. Chúng tôi đều rất vui vì giờ có thể cùng nhau thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hên và Son sẽ cố gắng hết mình, chuẩn bị tốt cho tháng này và sẵn sàng cho trận gặp Malaysia", nam cầu thủ chia sẻ.

Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 26.3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).

Sau trận đấu này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm 4 ngày chuẩn bị trước khi tiếp đón Malaysia trên SVĐ Thiên Trường (ở Ninh Bình) vào ngày 31.3, trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.







