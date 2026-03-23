HLV trưởng đội tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski, đã phải đối mặt với câu hỏi khó từ truyền thông nước nhà trong buổi họp báo tại một khách sạn ở Bukit Jalil hôm 23.3.

Nhiều người hâm mộ đang đặt dấu hỏi: liệu trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại Ninh Bình vào ngày 31.3.2026, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup, có phải là trận cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng?

HLV Malaysia trước trận gặp Việt Nam: ‘Bị loại khỏi Asian Cup, chúng tôi vẫn mơ World Cup’

Trả lời câu hỏi này, chiến lược gia người Úc khẳng định tham vọng dài hạn của ông không hề thay đổi. Ông chia sẻ: “Tôi có thể nói rằng tôi đã yêu đất nước này, yêu đội tuyển Malaysia.

Cách đây 12 tháng, tôi từng ngồi ở đây và nói về mục tiêu dài hạn là đưa đội tuyển đến World Cup. Đó là một giấc mơ lớn. Và điều đó vẫn không thay đổi”.

Tuy nhiên, ông Cklamovski cũng thừa nhận việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua các trận đấu trước Việt Nam và Nepal của Malaysia diễn ra vào năm 2025, khiến đội bị loại khỏi vòng loại Asian Cup, là một cú sốc lớn.

Vị HLV nhấn mạnh: “Mục tiêu ngắn hạn là giành vé dự Asian Cup của chúng tôi nay đã bị tước bỏ hoàn toàn bởi những yếu tố ngoài chuyên môn, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Điều đó mang đến nỗi đau, sự thất vọng và cả bức xúc”.

Dù vậy, vị HLV này nhấn mạnh niềm tin vào tương lai dài hạn của bóng đá Malaysia vẫn còn nguyên vẹn. Ông cho rằng toàn bộ nền bóng đá Malaysia cần phải cải thiện, phát triển và đoàn kết hơn.