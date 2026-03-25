U.23 Việt Nam hòa tiếc U.23 Triều Tiên, HLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi…

Tiểu Bảo
25/03/2026 19:00 GMT+7

HLV Đinh Hồng Vinh đã khen ngợi quyết tâm, nỗ lực của U.23 Việt Nam (tuổi U.21) sau khi vuột mất trận thắng tiếc nuối trước U.23 CHDCND Triều Tiên trận ra quân CFA Team China - Tây An 2026.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam gặp U.23 CHDCND Triều Tiên chiều 25.3

U.23 Việt Nam hòa tiếc trước CHDCND Triều Tiên

Đội tuyển U.23 Việt Nam (nòng cốt là lứa U.21 sinh từ năm 2005 - 2007) đã đá trận ra quân giải CFA Team China - Tây An 2026 với đội hình kết hợp bộ khung chính và một số gương mặt mới.

Nhập cuộc tự tin, đội bóng trẻ trung càng hứng khởi hơn sau pha ghi bàn sớm từ phút thứ 6 của Nguyễn Minh Tâm, chân sút trẻ HAGL đã có bàn thắng "mở tài khoản" ngay lần đầu khoác áo U.23 Việt Nam.

Dù bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn và để đối thủ CHDCND Triều Tiên gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2, nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta - thay đổi nhiều gương mặt mới trong hiệp 2 - vẫn chơi chắc chắn và khép lại trận đấu với điểm.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã giúp U.23 Việt Nam có 1 điểm đầu tay

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Chúng tôi nhập cuộc với tinh thần rất quyết tâm. Dù thành phần chủ yếu là các cầu thủ U.21, nhưng toàn đội đã tuân thủ tốt đấu pháp, kiểm soát được thế trận ngay từ những phút đầu.

Bàn thắng của Minh Tâm có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của một cầu thủ trẻ mà còn giúp đội có lợi thế tâm lý lớn trước đối thủ mạnh. Đó là kết quả của sự phối hợp tập thể và sự nhạy bén trong vòng cấm".

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có thêm 2 buổi tập nữa tại Tây An, trước khi bước vào trận đấu tiếp theo gặp đối thủ nhiều duyên nợ U.23 Thái Lan vào lúc 14 giờ Việt Nam ngày 28.3.

Sau đó, U.23 Việt Nam sẽ khép lại giải đấu có ý nghĩa rất quan trọng bằng cuộc chạm trán với đội chủ nhà U.23 Trung Quốc lúc 18 giờ 35 ngày 31.3, gần trùng thời điểm đội tuyển Việt Nam quyết đấu với Malaysia khép lại vòng loại Asian Cup 2027.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại CFA Team China - Tây An 2026

Tin liên quan

Sao trẻ HAGL ra mắt ghi bàn giúp U.23 Việt Nam hòa U.23 Triều Tiên: VFF và bầu Đức cùng vui!

Sao trẻ HAGL ra mắt ghi bàn giúp U.23 Việt Nam hòa U.23 Triều Tiên: VFF và bầu Đức cùng vui!

Chân sút trẻ của HAGL Nguyễn Minh Tâm đã ra mắt U.23 Việt Nam ấn tượng khi sút tung lưới U.23 CHDCND Triều Tiên trận mở màn CFA Team China - Tây An 2026 tại Trung Quốc.

HLV Đinh Hồng Vinh không sợ áp lực thành tích, tính lâu dài cho U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đầy hứng khởi ở Trung Quốc

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
