Hé lộ nhóm hạt giống của đội tuyển Việt Nam trước lễ bốc thăm Asian Cup 2027

Đội tuyển Việt Nam có cải thiện vị trí nhóm hạt giống?

Với bảng xếp hạng FIFA mới nhất được cập nhật theo thời gian thực (từ ngày 22.3 đến 1.4), đội tuyển Việt Nam hiện xếp hạng thứ 103 thế giới và 18 châu Á. Qua đó, đang nằm nhóm hạt giống số 3 trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 ngày 11.4 Ảnh: Ngọc Linh

Trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ vị trí của 24 đội tuyển góp mặt tại giải đấu, dựa trên bảng xếp hạng FIFA (công bố ngày 1.4) để chia 4 nhóm hạt giống.

Tính đến ngày 25.3, 4 nhóm hạt giống như sau:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà, hạng 61 thế giới), Nhật Bản (19), Iran (20), Hàn Quốc (22), Úc (27), Uzbekistan (52).

Nhóm 2: Qatar (56), Iraq (58), Jordan (64), UAE (68), Oman (78), Syria (84).

Nhóm 3: Bahrain (90), Trung Quốc (93), Palestine (95), Việt Nam (103), Kyrgyzstan (104), CHDCND Triều Tiên (119)

Nhóm 4: Indonesia (121), Kuwait (134), Singapore (148).

VCK Asian Cup 2027 hiện chỉ còn chờ xác định 3 suất cuối, gồm giữa đội tuyển Tajikistan và Philippines; Li Băng và Yemen; và Thái Lan và Turkmenistan.

Trong số này, Tajikistan (hiện xếp vị trí 100 thế giới) nếu giành vé sẽ nằm nhóm hạt giống 3, đẩy CHDCND Triều Tiên xuống nhóm 4. Nếu Philippines (hạng 136) giành vé, họ sẽ vào nhóm hạt giống số 4. Tương tự tình thế cũng như cặp Li Băng (hạng 109) và Yemen (149); và Thái Lan (96) cùng Turkmenistan (137).

Với đội tuyển Việt Nam, việc nằm nhóm hạt giống số 3 là gần như chắc chắn bất kể sự biến động của ba cặp đấu đang tranh 3 suất còn lại vào VCK. Thậm chí, ngay cả nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng cả 2 trận đấu sắp tới, gồm giao hữu quốc tế gặp đội Bangladesh ngày 26.3 và tái đấu Malaysia ngày 31.3 ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn mang tính thủ tục. Qua đó, "Những chiến binh sao vàng" có thể sẽ nhảy vọt tiếp trên bảng xếp hạng FIFA vào tốp 100 thế giới.

HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục giúp đội tuyển Việt Nam thăng tiến trở lại tốp 100 thế giới như dưới thời cựu HLV Park Hang-seo Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, khả năng đội tuyển Việt Nam vươn lên nhóm hạt giống số 2 là rất khó xảy ra, do các đội xếp ở nhóm này có thứ hạng quá cao, như đội gần nhất là Oman và Syria có thứ hạng lần lượt 78 và 84. Ở FIFA Days tháng 3, đội Oman đã hủy thi đấu do tình hình xung đột ở Trung Đông, còn đội Syria đấu trận thủ tục với Afghanistan tại Ả Rập Xê Út. Vì vậy, vị trí của họ cũng sẽ ít biến động.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan nếu vượt qua Turkmenistan giành vé vào VCK, họ cũng sẽ nằm nhóm hạt giống số 3 như đội tuyển Việt Nam và thay thế vị trí của đội tuyển CHDCND Triều Tiên.

Đội tuyển Indonesia cũng hy vọng sẽ thế chỗ CHDCND Triều Tiên, nếu họ thắng đội Saint Kitts & Nevis và Bulgaria trong 2 trận giao hữu giải FIFA Series, và đồng thời các đội Yemen, Turkmenistan và Philippines phải giành vé vào VCK Asian Cup 2027.

VCK Asian Cup 2027 diễn ra ở Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2 đầu năm tới, là lần cuối giải đấu diễn ra theo chu kỳ năm lẻ. Với 24 đội vào VCK, chia 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 6 đội, được bốc thăm vào 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out tranh ngôi vô địch.

Đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được cố định ở bảng A và có mã số A1, sẽ thi đấu trận khai mạc vào ngày 7.1.2027 tại sân Thể thao King Fahd với đối thủ có mã số A4 đang chờ bốc thăm.

Dự kiến, HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 11.4 tới.