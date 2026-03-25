Messi gây sốt ở Argentina, chính thức xác nhận dự World Cup

Cơn sốt Messi lên đỉnh điểm sau xác nhận dự World Cup

Messi đến tập trung đội tuyển Argentina vào ngày 24.3 (giờ Việt Nam). Nhưng thông điệp đi kèm sau đó mới làm bùng nổ cơn sốt với người hâm mộ Argentina, khi anh đăng dòng trạng thái trên tài khoản mạng xã hội Instagram: "Giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn. Lại được ở bên nhau".

Thông điệp của Messi đã làm bùng nổ cơn sốt với người hâm mộ Argentina, khi anh gần như xác nhận sẽ thi đấu tại World Cup 2026 Ảnh: Chụp màn hình Messi/Instagram

Theo báo chí Argentina, thông điệp này của Messi gần như là lời xác nhận anh sẽ thi đấu tại World Cup 2026, điều mà người hâm mộ nước này luôn mong mỏi. Trong khi trước đó, danh thủ 38 tuổi này luôn nói úp mở về khả năng có tham gia hay không sẽ phải chờ xem.

Messi khởi đầu mùa giải 2026 tương đối ổn định, khi thi đấu đến nay 6 trận, ghi 5 bàn cho CLB Inter Miami, trong đó có 2 bàn thắng ghi từ các quả sút phạt trực tiếp, giúp anh vượt qua kỷ lục ghi bàn từ sút phạt của "Vua bóng đá" Pele, với 71 bàn so với 70 bàn. Danh thủ này chỉ còn kém 6 bàn nữa là cân bằng kỷ lục của "ông vua sút phạt" Juninho (người Brazil) với 77 bàn.

Messi trở lại đội tuyển Argentina sau khi vừa giúp Inter Miami giành lại niềm vui chiến thắng trước đối thủ New York City FC với tỷ số 3-2 ngày 23.3.

Theo dự kiến ban đầu, anh cùng đội tuyển đến Qatar thi đấu trận tranh Finalissima (chung kết Siêu cúp Liên lục địa) với đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 27.3, sau đó là trận giao hữu với đội tuyển Qatar vào ngày 31.3.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Đội tuyển Argentina hiện đã tìm được đối thủ thay thế để tập huấn, gồm trận gặp đội tuyển Mauritania (hạng 115 thế giới) và Zambia (91 thế giới). Cả 2 đối thủ này đều đến từ châu Phi, với các trận đấu lần lượt diễn ra ngày 27.3 và 31.3 đều trên sân La Bombonera ở Buenos Aires.

Messi đã chuẩn bị cho việc tham dự World Cup 2026 ngay từ đầu năm nay, khi giảm trọng lượng cơ thể để đạt thể trạng tốt nhất Ảnh: Reuters

Mặc dù chỉ gặp các đối thủ dưới cơ, nhưng vì Messi và đội tuyển Argentina lại có cơ hội được thi đấu các trận cuối trên sân nhà, trước khi chia tay người hâm mộ để tham dự World Cup vào tháng 6 tới. Do đó, đã tạo nên cơn sốt lớn với người xem.

Theo báo Tây Ban Nha, Diario AS: "Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) tổ chức hai trận đấu trên sân La Bombonera có sức chứa hơn 57.200 chỗ ngồi, nhưng có thể vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của người hâm mộ.

Vé xem các trận đấu được bán với giá thấp nhất hơn 65 USD (khoảng 1,7 triệu đồng) và đắt nhất khoảng 335 USD (khoảng 8,8 triệu đồng). Dù giá vé được xem là quá cao, nhưng vẫn không ngăn được người hâm mộ Argentina tranh nhau mua vé để vào sân xem Messi và đồng đội thi đấu trên sân nhà trước khi dự World Cup".

Trước World Cup 2022, Messi và đội tuyển Argentina cũng thi đấu các trận tập huấn ở sân nhà trước khi tham dự ngày hội bóng thế giới. Khi đó, họ tuy khởi đầu chật vật (thua Ả Rập Xê Út tỷ số 1-2), nhưng sau đó đi thẳng một mạch đến trận chung kết và đánh bại đội tuyển Pháp ở loạt sút luân lưu để đăng quang ngôi vô địch.

Người hâm mộ Argentina đang hy vọng Messi ở lần cuối trong sự nghiệp tham dự World Cup, anh sẽ dẫn dắt các đồng đội trẻ bảo vệ thành công ngôi vô địch tại nước Mỹ, trong mùa hè World Cup đầy nóng bỏng khi chỉ còn hơn 70 ngày nữa là diễn ra.