Messi phá kỷ lục của Pele, vượt mốc 900 bàn giúp Inter Miami tìm lại chiến thắng

Giang Lao
23/03/2026 07:25 GMT+7

Rạng sáng 23.3, Messi đã vượt qua Pele để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng từ những cú sút phạt nhất, đồng thời cũng vượt mốc 901 bàn, trong trận Inter Miami ngược dòng thắng New York City FC với tỷ số 3-2.

Messi hơn Pele bao nhiêu quả sút phạt?

Bàn thắng của Messi ghi ở phút 61 trận Inter Miami thắng New York City FC tỷ số 3-2 tại vòng 5 MLS, được thực hiện từ quả sút phạt trúng một cầu thủ đối phương làm đổi hướng bóng khiến thủ môn Matt Freese phải bó tay.

Messi đã có bàn thứ 71 từ sút phạt, giúp anh vượt qua kỷ lục của 'Vua bóng đá' Pele

Đây là bàn thắng ghi từ sút phạt thứ 71 của Messi, giúp anh vượt qua kỷ lục của "Vua bóng đá" Pele, người ghi 70 bàn từ các quả sút phạt trong sự nghiệp. Hiện Messi cũng chỉ còn thua 6 bàn bằng sút phạt nữa để cân bằng kỷ lục mọi thời đại của "ông vua sút phạt" Juninho (người Brazil) với 77 bàn.

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA: "Messi hiện cũng vượt mốc 900 bàn trong sự nghiệp, cụ thể với 901 bàn và vẫn đang tiếp tục ghi bàn trong ít nhất 3 mùa giải nữa (đến hết năm 2028 như hợp đồng với Inter Miami). Liệu danh thủ người Argentina này sẽ theo đuổi và bắt kịp kỷ lục của Ronaldo, người đang sắp hoàn tất kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp?".

Mặc dù vậy, có lẽ Messi không quan tâm nhiều đến các kỷ lục. Danh thủ này từ khi đạt mốc ghi 900 bàn đã không đăng bất cứ thông tin nào trên mạng xã hội để đánh dấu cột mốc và ăn mừng con số bàn thắng kỷ lục trong sự nghiệp của mình. Anh chỉ quan tâm nhiều đến thành tích chung của CLB và tập thể đội tuyển.

Trong ngày ghi bàn thứ 900, Messi đã chứng kiến Inter Miami phải sớm chia tay CONCACAF Champions Cup, khi để đối thủ Nashville SC gỡ hòa 1-1 và bị loại do luật bàn thắng sân khách.

Danh thủ này đã im lặng suốt từ cú sốc này cho đến nay. May mắn, ở trận gặp New York City FC trên sân Yankee có đến 45.845 khán giả đến xem, bàn thắng của Messi đã giúp Inter Miami lội ngược dòng thắng lại tỷ số 3-2 và tạm quên đi cú sốc bị loại đau đớn ở CONCACAF Champions Cup.

Trước đó, Inter Miami hai lần bị New York City FC dẫn trước tỷ số 1-0 và 2-1, nhưng bàn thắng từ quả sút phạt của Messi giúp gỡ hòa 2-2, trước khi cầu thủ Micael đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng cho Inter Miami với tỷ số 3-2 ở phút 75.

Trận thắng này giúp Inter Miami tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) với 10 điểm sau 5 trận (gồm 3 thắng, 1 hòa và 1 thua). 

Đây cũng là giải đấu lớn còn lại để Messi và đồng đội hướng tới thành quả và bảo vệ ngôi vô địch, cũng như tìm lại chức vô địch ở giải Leagues Cup. Sau trận đấu này, Messi trở lại tập trung đội tuyển Argentina để chuẩn bị cho World Cup.

