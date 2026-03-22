Vì sao đội tuyển Malaysia đến Bangkok trước khi tái đấu đội tuyển Việt Nam, HLV Cklamovski nói gì?

Đội tuyển Malaysia đã biết trước kết cục, chọn Bangkok để tránh áp lực

Thông tin đội tuyển Malaysia sẽ có đợt tập huấn ngắn tại Bangkok (từ ngày 24 đến 27.3) trước khi sang Hà Nội và di chuyển đến Ninh Bình để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường, đã xuất hiện từ trước khi họ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng các cầu thủ trái phép thi đấu, theo New Straits Times.

HLV Cklamovski và CEO đội tuyển Malaysia, Rob Friend bị yêu cầu từ chức ngay sau trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3 tới Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, điều gây phản ứng cho dư luận ở Malaysia hiện nay, đó là sau khi đội tuyển bị xử thua và chính thức hết cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027, nhưng Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) vẫn giữ nguyên kế hoạch đưa đội sang Bangkok (Thái Lan) tập huấn.

Nhiều chuyên gia bình luận bóng đá Malaysia, như ông Jamal Nasir đã chỉ trích: "Không cần thiết phải chuẩn bị ở Bangkok. Giờ chúng ta đã biết vị trí của mình (đội tuyển Malaysia đã thất bại ở vòng loại Asian Cup), chúng ta nên ở lại trong nước tập luyện và làm việc với những gì mình đang có. Không thể lãng phí tiền bạc một cách vô lý như vậy được".

Ông Jamal Nasir cũng cho rằng: "Những cách làm việc của FAM hiện nay càng lúc càng đánh mất niềm tin, và khiến người hâm mộ mất hết mọi hứng thú với bóng đá Malaysia vì những chuyện đang xảy ra. Bóng đá thuộc về công chúng. Nếu công chúng không xem, chúng ta sẽ không có tiền. Chúng ta phải khôi phục niềm tin của phụ huynh để trẻ em vẫn muốn chơi bóng đá".

"Hàng triệu ringgit (tiền tệ Malaysia) đã được chi cho các chuyến đi nước ngoài và mức lương cao ngất ngưởng cho các quan chức, nhưng kết quả thu được trên sân cỏ lại rất ít. Thay vì chi nhiều tiền cho các CEO và những thứ lãng phí khác, chúng ta nên tập trung vào việc phát triển tài năng trong nước", ông Jamal Nasir nhấn mạnh thêm.

HLV Cklamovski nói gì?

Sau khi công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam, hiện chỉ còn mang tính thủ tục. HLV Cklamovski đã lần đầu tiên lên tiếng kể từ sau khi có án phạt từ AFC.

Theo đó, nhà cầm quân người Úc bày tỏ: "Giấc mơ Asian Cup của chúng tôi đã kết thúc ngay cả trước khi vòng loại kết thúc. Tất cả số tiền chúng tôi có, chúng tôi phải chi để trả tiền phạt (FAM cũng bị FIFA và AFC phạt), và sau đó phải bắt đầu lại từ đầu".

Mặc dù vậy, phát biểu này của HLV Cklamovski không nhận được sự đồng tình của phần lớn dư luận tại Malaysia, vì được cho là vẫn đang lãng phí tiền bạc cho chuyến tập huấn không có nhiều ý nghĩa tại Bangkok.

Có chăng chỉ là để tránh dư luận chỉ trích thêm sau sự cố 7 cầu thủ nhập tịch trái phép bị phanh phui. Thay vào đó, nếu biết tiết kiệm, FAM sẽ hủy đợt tập huấn, và để dành tiền đóng phạt cho AFC và FIFA, như HLV Cklamovski đã bày tỏ, theo New Straits Times.