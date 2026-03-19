Thể thao Bóng đá Quốc tế

Đội tuyển Malaysia gọi 28 cầu thủ tái đấu Việt Nam, vắng bóng 2 tân binh nhập tịch

Giang Lao
Giang Lao
19/03/2026 14:51 GMT+7

Trưa 19.3, Ban Quản lý đội tuyển Malaysia công bố danh sách 28 cầu thủ do HLV Cklamovski triệu tập, để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ ngày 31.3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Đội tuyển Malaysia bất ngờ loại 2 tân binh nhập tịch

Trong danh sách được đăng trên tài khoản mạng xã hội X, Malaysia NT, thuộc Ban Quản lý đội tuyển Malaysia, không có sự xuất hiện của chân sút xuất sắc Bergson da Silva của CLB Johor Darul Ta'zim (gốc Brazil) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (Úc). Đây là 2 cầu thủ được cho đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Malaysia và đủ điều kiện thi đấu của FIFA, do sinh sống và làm việc tại đây trên 5 năm.

Đội tuyển Malaysia gọi 28 cầu thủ tái đấu Việt Nam, vắng bóng 2 tân binh nhập tịch- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia công bố danh sách 28 cầu thủ, nhưng không có 2 tân binh nhập tịch như dự báo gần đây

Ảnh: Chụp màn hình Malaysia NT/X

HLV Cklamovski trong thời gian gần đây cũng tiết lộ khả năng sẽ triệu tập 2 cầu thủ này để tăng sức mạnh cho đội tuyển Malaysia, giữa lúc 7 cầu thủ nhập tịch có gốc gác trái phép gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca, đã bị cấm thi đấu và đang thụ án treo giò 12 tháng của FIFA.

Mặc dù vậy, có lẽ ý định này đã thay đổi sau khi Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quyết định xử thua 2 trận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 trong năm 2025, khiến họ chính thức bị loại khỏi vòng chung kết. Đội tuyển Việt Nam hiện xếp nhất bảng F với 15 điểm đã chính thức lấy vé. Trận đấu giữa 2 đội vào ngày 31.3 tới chỉ còn mang tính thủ tục.

Do đó, trong danh sách triệu tập 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu, HLV Cklamovski không gọi 2 cầu thủ nhập tịch gốc ngoại trên, và cũng vì chưa rõ tình trạng nhập tịch của họ đã hoàn tất hay chưa. Thay vào đó, ông gọi lại tiền đạo Luqman Hakim, cùng vài cầu thủ từ đội U.23 lên. Trong đó có 2 hai gương mặt mới là hậu vệ Feroz Baharudin và Syahmi Safari, bên cạnh thủ môn đội U.23 là Haziq Aiman cũng được triệu tập để phát triển khả năng.

Đội tuyển Malaysia gọi 28 cầu thủ tái đấu Việt Nam, vắng bóng 2 tân binh nhập tịch- Ảnh 2.

HLV Cklamovski (giữa) đã triệu tập 28 cầu thủ cho đội tuyển Malaysia, nhưng thành phần không có gì nổi bật

Ảnh: Ngọc Linh

Ở hàng thủ, đội tuyển Malaysia vẫn giữ bộ khung cũ như lâu nay gồm Corbin-Ong, Dion Cools, Daniel Ting, Junior Eldstal, Dominic Tan… Hàng tiền vệ có Endrick (cầu thủ gốc Brazil, đang thi đấu cho CLB CA TP.HCM ở giải V-League, Việt Nam), hay Ryan Lambert, Ezequiel Ageero và Stuart Wilkin. Trên hàng công, ngoài sự trở lại của Luqman Hakim, tiền đạo Safawi Rasid và Paulo Josue sẽ là những gương mặt gây chú ý cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Trong danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Malaysia chỉ có 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm Daniel Ting (Thái Lan), Endrick (Việt Nam) và Dion Cools (Nhật Bản), còn lại đa số đang thi đấu trong nước và có một số cầu thủ nhập tịch gốc ngoại đã thi đấu lâu nay và hợp lệ theo quy định FIFA.

Đội tuyển Malaysia sẽ tập trung vào ngày 23.3, và thi đấu ngày 31.3. Nhưng thông báo của Ban Quản lý đội tuyển Malaysia không nêu cụ thể thời gian đội sẽ tập trung và tập luyện ở trong nước hoặc ra nước ngoài như tin đồn gần đây, và khi nào đến Hà Nội, di chuyển đến Ninh Bình để chuẩn bị cho trận đấu.

CEO đội tuyển Malaysia bất ngờ lên tiếng: Ghi nhận bị AFC trừ điểm, tập trung tối đa tái đấu Việt Nam

CEO đội tuyển Malaysia bất ngờ lên tiếng: Ghi nhận bị AFC trừ điểm, tập trung tối đa tái đấu Việt Nam

Ngày 19.3, Giám đốc điều hành (CEO) đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend ra thông báo, ghi nhận quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc trừ điểm. Đồng thời cam kết tập trung vào trận gặp Việt Nam ngày 31.3.

