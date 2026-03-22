Thể thao Bóng đá Quốc tế

Bảng xếp hạng FIFA bất ngờ cập nhật: Việt Nam chính thức tăng 5 bậc nhờ được AFC xử thắng Malaysia

Giang Lao
22/03/2026 20:33 GMT+7

Tối 22.3, bảng xếp hạng FIFA mới nhất bất ngờ được cập nhật, với đội tuyển Việt Nam chính thức tăng 5 bậc nhờ được tính lại và cộng điểm từ trận được AFC xử thắng đội tuyển Malaysia tỷ số 3-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất sẽ được cập nhật trực tuyến

Theo như trước đây, phải đến ngày 1.4 bảng xếp hạng FIFA mới được cập nhật và khi đó đội tuyển Việt Nam mới được lấy lại và cộng thêm số điểm từ trận gặp đội tuyển Malaysia hồi tháng 10.2025. Mặc dù vậy, từ ngày 22.3, FIFA đã quyết định cập nhật bảng xếp hạng theo hình thức trực tuyến và dựa trên kết quả từng trận đấu ở FIFA Days.

Đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xứng đáng giành vé dự Asian Cup 2027, theo báo chí khu vực và cả châu Á

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Vì vậy, từ ngày 22.3 đến hết 31.3 tới đây, các trận đấu ở FIFA Days với các đội tuyển thi đấu đều được cập nhật dựa trên kết quả từng trận đấu và thứ hạng cũng sẽ thay đổi trong thời gian này.

Ngay trước FIFA Days tháng 3, FIFA đã cập nhật bảng xếp hạng, trong đó có tính lại số điểm từ trận đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 hồi tháng 10.2025. Nhưng gần đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra quyết định xử thua đội tuyển Malaysia tỷ số 0-3, vì đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép thi đấu.

Tổng cộng, đội tuyển Việt Nam đã được lấy lại số điểm trừ do bị tính thua trận trước đây, và cộng thêm số điểm được tính thắng, lên đến khoảng 25 điểm. Nhờ đó, số điểm tích lũy của đội tuyển Việt Nam tăng lên 1.213,62 điểm, và tăng 5 bậc lên hạng 103 thế giới. Đội tuyển Malaysia bị rớt tổng cộng đến 14 bậc xuống hạng 135 thế giới, xếp sau đội tuyển Indonesia vẫn giữ vị trí 121 thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan vẫn dẫn đầu và xếp hạng 96 thế giới. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai, nhưng đã thu hẹp cách biệt còn 7 bậc.

Trong lịch FIFA Days sắp tới, đội tuyển Việt Nam có hai trận gồm gặp đội Bangladesh ngày 26.3 (giao hữu quốc tế) và trận tái đấu đội Malaysia ngày 31.3 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn mang tính thủ tục.

Nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục đà thắng lợi hiện nay, sẽ giúp đội tuyển Việt Nam sớm thăng tiến trở lại tốp 100 thế giới như dưới thời cựu HLV Park Hang-seo giai đoạn năm 2017 - 2023.

Vì sao đội tuyển Malaysia đến Bangkok trước khi tái đấu đội tuyển Việt Nam, HLV Cklamovski nói gì?

Theo báo chí Malaysia, việc đội tuyển nước này chọn tập huấn tại Bangkok chuẩn bị gặp đội Việt Nam ngày 31.3, đã có kế hoạch từ trước khi bị AFC xử phạt. Vì vậy, họ vẫn thực hiện như dự định bất chấp sự phản đối của dư luận.

