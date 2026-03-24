Đội tuyển Malaysia tụt hạng 135 thế giới, KBS đưa ra yêu cầu đặc biệt cấp thiết

Đội tuyển Malaysia bị dự báo thế nào?

Trong cập nhật mới nhất của bảng xếp hạng FIFA theo thời gian thực (từ ngày 22.3) ngay trước đợt trận FIFA Days tháng 3, đội tuyển Malaysia vì vụ 7 cầu thủ nhập tịch trái phép đã bị Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức xử thua trong hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 đều với tỷ số 0-3. Cụ thể là 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Đội tuyển Malaysia chịu sức ép rất lớn trước trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 31.3 trên sân Thiên Trường Ảnh: Ngọc Linh

Qua đó, đội tuyển Malaysia không những bị trừ 6 điểm và mất suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 về tay đội tuyển Việt Nam, mà còn bị trừ tổng cộng lên đến 50 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, hiện chỉ còn 1.095,90 điểm.

"Harimau Malaya" (biệt danh đội tuyển Malaysia) theo đó đã tụt đến 14 bậc từ vị trí 121 hồi đầu năm xuống vị trí thứ 135 trên thế giới. Họ cũng bị đối thủ kình địch cùng khu vực là đội tuyển Indonesia (không thi đấu trận nào kể từ tháng 10.2025, vẫn giữ vị trí 121 thế giới) chính thức qua mặt.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc lên hạng 103 thế giới, tiếp tục áp sát đội dẫn đầu khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (hạng 96 thế giới) chỉ còn 7 bậc. Đội tuyển Malaysia cũng bị mất vị trí thứ 3 khu vực về tay Indonesia, hiện xếp vị trí thứ 4 Đông Nam Á.

Tình thế này khiến Bộ trưởng KBS, ông Taufiq Johari tỏ ra không hài lòng, và đã kêu gọi FAM phải ngay lập tức có những biện pháp thích hợp để đội tuyển Malaysia sớm cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng FIFA và khu vực, đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng, FAM cần phải thực hiện các cuộc cải cách toàn diện để khôi phục hình ảnh của bóng đá quốc gia.

"Tôi cũng cảm nhận được sự thất vọng của người dân Malaysia, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá trong nước, về việc tụt hạng này, cũng như những tranh cãi đã vây quanh đội tuyển quốc gia trong vài tháng qua.

Tất cả các bên nên rút kinh nghiệm từ vấn đề này và việc tăng cường cải thiện bóng đá trong nước phải tiếp tục được đẩy mạnh. Tôi hy vọng rằng các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện để những điều như vậy không xảy ra nữa trong tương lai', ông Taufiq Johari bày tỏ trong một tuyên bố chính thức, sau khi thông tin đội tuyển Malaysia bị tụt hạng FIFA quá mạnh gây sốc cho nhiều người.

Bảng xếp hạng FIFA và vị trí các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á, với đội tuyển Malaysia bị Indonesia qua mặt gây bức xúc cho người hâm mộ nước này Ảnh: ASEAN FOOTBALL

FAM cần sớm cải cách toàn diện

Ngoài ra, ông Taufiq còn nhấn mạnh rằng, KBS vẫn cam kết không can thiệp vào công việc quản lý của FAM, nhưng sẽ tiếp tục đóng vai trò trong việc tăng cường phát triển bóng đá trong nước. Ông cho biết, thông qua Hội đồng Thể thao Quốc gia (MSN), KBS sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển tài năng thông qua Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) với FAM là đối tác chiến lược.

"Phát triển bóng đá, đặc biệt là ở cấp cơ sở, phải tiếp tục và tôi kêu gọi tất cả người dân Malaysia tiếp tục ủng hộ môn thể thao này. Đồng thời, KBS sẽ tiếp tục tổ chức các buổi đối thoại thường xuyên với FAM để thu thập phản hồi về các chiến lược của họ nhằm ngăn chặn sự suy giảm hơn nữa về thứ hạng", ông Taufiq nhấn mạnh thêm.

Ông Taufiq cũng giải thích, những thay đổi hiện tại đối với hệ thống bảng xếp hạng FIFA cho phép cập nhật vị trí của các đội bóng trực tiếp mỗi khi có trận đấu quốc tế diễn ra, so với các thông báo trước đây theo định kỳ.

Vì vậy, ông hy vọng trước mắt ở trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 tới, dù đội tuyển Malaysia đã hết hy vọng tranh vé dự Asian Cup 2027, cũng phải nỗ lực tối đa để giành kết quả khả quan để cải thiện vị trí.

Trong trường hợp nếu tiếp tục thua trận, đội tuyển Malaysia có thể sẽ tiếp tục rớt hạng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi đội tuyển Việt Nam có ưu thế sân nhà và còn đấu 1 trận giao hữu khác với đội tuyển Bangladesh vào ngày 26.3.

Đội tuyển Thái Lan sẽ đấu với Turkmenistan vào ngày 31.3 tranh vé dự Asian Cup 2027, trong khi đội tuyển Indonesia đấu hai trận tại giải FIFA Series gồm gặp đội Saint Kitts & Nevis, và gặp đội tuyển Bulgaria hoặc Solomon Islands đều được tổ chức ở Jakarta.