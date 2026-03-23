Đội tuyển Malaysia rớt sâu trên bảng xếp hạng FIFA trước trận tái đấu: Thua Việt Nam bao nhiêu bậc?

Đội tuyển Malaysia tụt hạng đến 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Báo chí Malaysia thật sự bị sốc và cho rằng đội nhà phải trả giá vì những sai lầm trong quản trị của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khiến đội tuyển Malaysia phải nhận những hậu quả quá lớn, theo kênh Astro Arena.

Paulo Josue (áo số 17), cầu thủ nhập tịch gốc ngoại hợp lệ của đội tuyển Malaysia, khi thi đấu và sinh sống ở nước này từ tháng 6.2017 Ảnh: Ngọc Linh

"Sự tụt hạng mạnh này là do án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và châu Á (AFC) khi hủy bỏ hai chiến thắng của đội tuyển Malaysia trước Nepal và Việt Nam (đều bị xử thua cùng tỷ số 0-3), trong chiến dịch tại vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua.

Theo cập nhật mới nhất của bảng xếp hạng FIFA dựa trên dữ liệu thời gian thực, thứ hạng của Malaysia đã tụt xuống vị trí thứ 135 trên thế giới (rớt 14 bậc so với trước đó), hiện chỉ còn tích lũy được 1.095,90 điểm", Astro Arena cho biết.

Đội tuyển Việt Nam đã được lấy lại số điểm trừ do bị tính thua trận trước đây, và cộng thêm số điểm được tính thắng, lên đến khoảng 25 điểm. Nhờ đó, số điểm tích lũy của đội tuyển Việt Nam tăng lên 1.213,62 điểm, và tăng 5 bậc lên hạng 103 thế giới. Đội tuyển Malaysia như vừa đề cập ở trên, bị rớt tổng cộng đến 14 bậc xuống hạng 135 thế giới (kém Việt Nam 32 bậc), xếp sau đội tuyển Indonesia vẫn giữ vị trí 121 thế giới.



Dù vậy, điều may mắn cho đội tuyển Malaysia là họ vẫn còn giữ được các kết quả khác (hợp lệ) ở vòng loại Asian Cup 2027 và được tiếp tục thi đấu dù chỉ là trận thủ tục (trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển Việt Nam sắp tới đây), thay vì như dự báo trước đó là sẽ bị tước bỏ mọi kết quả và cấm dự kỳ Asian Cup tiếp theo.

Tuy nhiên, theo tiền đạo nhập tịch kỳ cựu Paulo Josue (hiện đã 37 tuổi, và đã có nhiều năm khoác áo đội tuyển Malaysia từ năm 2023), thì án phạt dù nhẹ, nhưng vẫn để lại một nỗi đau quá lớn cho bóng đá Malaysia.

Cầu thủ gốc Brazil này đã hoàn tất nhập tịch Malaysia trước đây, sau khi trải qua nhiều năm thi đấu cho CLB Kuala Lumpur City và sinh sống tại đây từ tháng 6.2017. Anh hiện sinh sống ở Kepong là một thị trấn ở phía bắc Kuala Lumpur, Malaysia.

Đội tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ tái đấu vào lúc 19 giờ ngày 31.3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) Ảnh: Ngọc Linh

Paulo Josue cho rằng, đội tuyển Malaysia vẫn có thể tranh chấp vé dự Asian Cup 2027 mà không cần mạo hiểm trong vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ gốc ngoại thành có gốc gác, để rồi bị FIFA phanh phui sự thật, khiến nay giấc mơ dự vòng chung kết đã bị tan vỡ.

Paulo Josue lấy ví dụ, tại Asian Cup 2023 đội tuyển Malaysia dưới thời HLV Kim Pan-gon (Hàn Quốc) với lực lượng tốt nhất vẫn đủ sức lấy vé dự vòng chung kết. Anh cho rằng, với những cầu thủ bản địa Malaysia trưởng thành từ giải VĐQG, những cầu thủ nhập tịch có gốc gác rõ ràng và những cầu thủ nhập tịch gốc ngoại đủ điều kiện, có sự am hiểu về cuộc sống và văn hóa Malaysia, vẫn luôn là nguồn lực tốt nhất cho sự phát triển của bóng đá Malaysia.

Vụ nhập tịch trái phép, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi sự thật, và sự gian dối không bao giờ có chỗ đứng trong thể thao chuyên nghiệp.

"Tôi chỉ hy vọng sẽ không có thêm hậu quả nào nữa và lịch thi đấu quốc tế của đội tuyển Malaysia vẫn được lấp đầy trong vài năm tới. Nếu điều đó xảy ra, tôi có thể tiếp tục đại diện cho đội tuyển quốc gia.

Tôi đã đến giai đoạn cuối của sự nghiệp và từng nghĩ đến việc giải nghệ sau Asian Cup tiếp theo, nhưng giờ thì mọi chuyện đã thay đổi. Giấc mơ đó giờ đã tan vỡ. Chúng tôi sẽ cố gắng để thi đấu tốt nhất ở trận gặp lại đội tuyển Việt Nam. Sau đó thì hy vọng sẽ còn tiếp tục đại diện cho đội tuyển ở kỳ AFF Cup (vào tháng 7) và có thể thêm giải FIFA ASEAN Cup vào tháng 9", Paulo Josue chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với nhà báo T.Avineshwaran của The Star ngày 23.3.

Anh cũng bày tỏ: "Bóng đá Malaysia cần xây dựng lại nền móng. Chúng ta nên bắt đầu từ các cầu thủ ở các đội trẻ U.17, U.18 và U.19 để tạo nên thế hệ tiếp theo có thể đưa Malaysia đến Asian Cup một lần nữa. Với các cầu thủ như chúng tôi hiện nay, cách tốt nhất để vượt qua những điều tiêu cực là ra sân, chơi bóng và cống hiến hết mình, dù trong các trận đấu thủ tục hay trong tập luyện".

"Trận gặp lại đội tuyển Việt Nam sắp tới đây cũng sẽ khác biệt so với khi chúng tôi đấu với họ hồi tháng 10 năm ngoài. Đội hình hiện nay của Malaysia có nhiều cầu thủ hậu vệ hơn, có thể chúng tôi sẽ chơi phòng ngự phản công.

Đội tuyển Việt Nam hiện nay cũng đã khác nhiều, họ mạnh hơn, hưng phấn hơn, và cũng sẽ chơi tấn công để quyết tâm giành chiến thắng trên sân cỏ, phục thù trận thua trước đây, dù đó là trận chúng tôi sử dụng các cầu thủ trái phép và phải trả giá đắt", Paulo Josue chia sẻ thêm.