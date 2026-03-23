Man City vô địch Cúp liên đoàn, HLV Pep Guardiola vẫn phải ngước nhìn Arsenal ở Ngoại hạng Anh

Liệu Man City có bắt kịp Arsenal?

HLV Pep Guardiola đã cùng Man City giành chức vô địch Cúp liên đoàn Anh lần thứ 5, một kỷ lục. Nhưng ông thừa nhận, dù vô địch giải đấu này là một chiến tích trong sự nghiệp, nhưng nếu đổi lại là 9 điểm để bắt kịp Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, ông sẵn sàng đánh đổi.

HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City khó đuổi kịp Arsenal ở Ngoại hạng Anh, dù vừa thắng để vô địch Cúp liên đoàn Anh Ảnh: Reuters

"Tôi muốn có 9 điểm để hơn Arsenal", HLV Guardiola nhấn mạnh sau trận chung kết Cúp liên đoàn đầy kịch tính trên sân Wembley. "Tôi đã nói với các cầu thủ: Hôm nay, chúng ta sẽ xem trình độ của mình như thế nào? Họ (Arsenal) là đội mạnh nhất cho đến nay, không còn nghi ngờ gì nữa, vì vậy hãy chứng minh bản thân và trong hiệp hai, tôi không thể tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó trước Arsenal", nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết thêm.

"Nhưng chiến thắng này sẽ không có tác động (đến cuộc đua giành chức vô địch ở Ngoại hạng Anh). Đây là một giải đấu khác", HLV Guardiola quả quyết.

Tại Ngoại hạng Anh, giải đấu quan trọng nhất, Arsenal đang xếp đầu bảng với 70 điểm, trong khi Man City xếp thứ hai với 61 điểm, nhưng đấu ít hơn 1 trận (31 trận so với 30 trận).

Man City còn một trận chưa đấu, và họ cũng còn một trận sẽ tiếp đón chính Arsenal tại sân Etihad vào tháng tư tới đây. Tuy nhiên, HLV Guardiola thừa nhận, ngay cả khi thắng hai trận đấu này cũng sẽ không đủ cho "Man xanh", trừ khi "Pháo thủ" sảy chân ở những trận khác.

HLV Arteta muốn Arsenal biến nỗi đau thành hành động, vô địch 3 giải đấu còn lại, gồm Ngoại hạng Anh, Champions League và Cúp FA Ảnh: Reuters

"Họ sẽ kiểm soát trận đấu tốt hơn khi đến Etihad. Có lẽ điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi trong trận đấu đó, nhưng chức vô địch Ngoại hạng Anh nằm trong tay họ", HLV Guardiola thừa nhận.

Trong khi đó, thất bại ở Cúp liên đoàn khiến Arsenal mất cơ hội ăn bốn ở mùa giải 2025 - 2026. Nhưng HLV Arteta không tỏ ra thất vọng, ông cho rằng trọng tâm lớn nhất của "Pháo thủ" vẫn là 2 giải đấu lớn Ngoại hạng Anh và Champions League, cùng Cúp FA.

Đây là các giải đấu lần lượt Arsenal đang đứng đầu bảng và đều có mặt ở vòng tứ kết. Tại Champions League, họ sẽ gặp Sporting CP, còn Cúp FA là đối thủ dưới cơ Southampton.

"Trong hai tháng còn lại của mùa giải, Arsenal sẽ biến nỗi đau thành hành động, quyết tâm hướng đến các ngôi vô địch đang có cơ hội trong tay. Đó là trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi sẽ quản lý nguồn năng lượng đó một cách đúng đắn.

Giờ chúng tôi phải vượt qua nỗi đau và sự thất vọng đó. Điều tốt là chúng tôi có lịch sử gần đây về việc phản ứng trong những thời điểm như thế này, và tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm được điều đó một lần nữa", HLV Arteta nhấn mạnh.