Real Madrid loại Man City, Chelsea gây thất vọng, Arsenal thẳng tiến tứ kết Champions League

Vinicius tỏa sáng, Real Madrid loại đẹp Manchester City

Real Madrid đã giành quyền vào tứ kết Champions League sau khi vượt qua Manchester City với tổng tỷ số 5-1, khép lại hành trình của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh theo cách đầy kịch tính.

Trước trận, HLV Pep Guardiola vẫn giữ niềm tin khi khẳng định: "Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra". Tuy nhiên, thất bại 0-3 ở lượt đi đã khiến nhiệm vụ của Man City trở nên quá khó khăn, đặc biệt khi họ sớm rơi vào thế bất lợi ở trận lượt về.

Hiệp 1 chứng kiến diễn biến hỗn loạn với bước ngoặt đến từ tình huống gây tranh cãi liên quan đến Vinicius Junior. Cầu thủ người Brazil thoát xuống dứt điểm và ban đầu bị thổi việt vị, nhưng VAR sau đó xác định anh không việt vị.

Tình huống tiếp diễn khi Bernardo Silva dùng tay cản bóng ngay trước khung thành, khiến trọng tài cho Real Madrid hưởng phạt đền và truất quyền thi đấu tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Trên chấm 11 m, Vinicius không mắc sai lầm, đánh lừa Gianluigi Donnarumma để nâng tổng tỷ số lên 4-0, gần như chấm dứt hy vọng lội ngược dòng của đội chủ sân Etihad chỉ sau hơn 20 phút.

Trước đó, thế trận diễn ra với tốc độ rất cao. Ngay phút đầu tiên, Fede Valverde đã có cơ hội mở tỷ số nhưng không tận dụng thành công. Phía Man City cũng đáp trả mạnh mẽ với các pha dứt điểm của Rayan Cherki, Rodri và Tijjani Reijnders, nhưng Thibaut Courtois vẫn là chốt chặn đáng tin cậy.

Vinicius là cầu thủ xuất sắc nhất trận ẢNH: REUTERS

Dù thi đấu thiếu người, Man City vẫn cho thấy bản lĩnh khi Erling Haaland ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4 trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng này làm được.

Sang hiệp 2, HLV Guardiola liên tục điều chỉnh nhân sự theo hướng tăng cường tấn công. Man City dồn ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Real Madrid.

Ở chiều ngược lại, Vinicius tiếp tục là điểm sáng với nhiều pha bứt tốc nguy hiể.. Một số bàn thắng của Rayan Aït-Nouri và Valverde không được công nhận vì việt vị, trong khi Kylian Mbappé cũng không thể ghi bàn sau khi được tung vào sân. Nhưng cuối cùng, Real Madrid vẫn khép lại trận đấu với thêm 1 bàn thắng nữa ở phút bù giờ 90+3 và Vinicius tiếp tục là người lập công.

Việc phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian khiến Man City không thể duy trì sức ép đủ lớn. Khoảng cách 3 bàn từ lượt đi cùng bất lợi về quân số đã khiến mọi nỗ lực của đội chủ nhà trở nên vô nghĩa.

Chiến thắng này một lần nữa cho thấy bản lĩnh của Real Madrid tại Champions League – đấu trường mà họ luôn biết cách vượt qua những thời điểm then chốt, ngay cả khi phải chịu sức ép lớn từ đối thủ.

Chelsea gây thất vọng, Arsenal thành niềm hy vọng nước Anh

Ở trận cùng giờ, Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi để thua PSG 0-3 ngay trên sân nhà.

Đội bóng nước Anh sớm bị dẫn 2 bàn trong hiệp 1 sau các pha lập công của Khvicha Kvaratskhelia và Bradley Barcola. Sang hiệp 2, Senny Mayulu ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng cho đại diện nước Pháp.

Sau 2 lượt trận, Chelsea thua PSG với tổng tỷ số 2-8 và chính thức dừng bước. Đây là thất bại nặng nề, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa đội bóng thành London và nhà vô địch Ligue 1 ở thời điểm hiện tại.

Chelsea gây thất vọng khi bị loại khỏi Champions League với tỷ số đậm ẢNH: REUTERS

Trái ngược với Man City và Chelsea, Arsenal lại mang đến tín hiệu tích cực cho Ngoại hạng Với kết quả này, Arsenal trở thành đại diện đầu tiên của Ngoại hạng Anh góp mặt ở tứ kết Champions League 2025-2026, trong bối cảnh các đội bóng khác lần lượt gây thất vọng.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò Arteta sẽ là Sporting Lisbon - đội bóng vừa tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước CLB Bodo/Glimt.