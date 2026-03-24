Đội tuyển Malaysia vắng 3 trụ cột ngày đầu tập trung, gọi tới 13 hậu vệ tái đấu Việt Nam

Đội tuyển Malaysia có cầu thủ đang khoác áo CLB Công an TP.HCM

Theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena, trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Malaysia tại Kuala Lumpur, có tổng cộng 25 cầu thủ đã có mặt. Trong đó, đa số là các cầu thủ đang thi đấu trong nước và cả tiền vệ gốc Brazil, Endrick, đang thi đấu cho CLB Công an TP.HCM ở giải V-League (Việt Nam) cũng kịp đến hội quân.

Đội tuyển Malaysia không còn 7 cầu thủ nhập tịch lậu, HLV Cklamovski đã gọi đến 13 hậu vệ để củng cố hàng thủ Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, đã có 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gia nhập muộn hơn, gồm hậu vệ đội trưởng Dion Cools (đang thi đấu ở Nhật Bản) và 2 cầu thủ đang thi đấu ở Thái Lan là Daniel Ting và Sergio Aguero.

Các cầu thủ này dự kiến sẽ đến tập trung cùng đội tuyển Malaysia khi cả đội đến Bangkok (Thái Lan) vào ngày 24.3. Tại đây, họ sẽ tập huấn đến ngày 27.3. Ngày 28.3, đội sẽ sang Hà Nội và di chuyển đến Ninh Bình, để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường lúc 19 giờ ngày 31.3.

Với thành phần 28 cầu thủ, trước trận đấu, HLV Cklamovski của đội tuyển Malaysia sẽ phải rút gọn danh sách còn 23 cầu thủ để đăng ký thi đấu như quy định của FIFA và ban tổ chức Asian Cup 2027.

Theo tiền đạo nhập tịch gốc ngoại Paulo Josue, thành phần đội tuyển Malaysia trước trận gặp đội tuyển Việt Nam được triệu tập có quá nhiều hậu vệ, tổng cộng lên đến 13 người, trong khi hàng tiền vệ chỉ có 6 người và tiền đạo có 5 người. Ở vị trí thủ môn, HLV Cklamovski cũng gọi đến 4 người, trong đó có 1 thủ môn từ đội U.23. Do đó, chân sút 37 tuổi gốc Brazil này dự báo, nhiều khả năng HLV Cklamovski sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công khi tái đấu đội tuyển Việt Nam.

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Malaysia chưa thắng đội tuyển Việt Nam trận nào suốt hơn 11 năm nay. Trận thắng gần nhất của họ hồi tháng 6.2025 (tỷ số 4-0), nhưng đã bị Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức xử thua với tỷ số 0-3, vì đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép thi đấu.

Tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên mang đến chất lượng kỹ chiến thuật cho hàng công đội tuyển Việt Nam trước trận tái đấu Malaysia Ảnh: Minh Tú

Vụ gian lận gây sốc này của bóng đá Malaysia cũng đã khiến họ phải trả giá đắt, khi giấc mơ tham dự Asian Cup 2027 chính thức bị tan vỡ. Đội tuyển Việt Nam được xử thắng và xứng đáng giành vé dự vòng chung kết.

Đội tuyển Malaysia rất may mắn tránh được án phạt nặng hơn

Theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, việc đội tuyển Malaysia chỉ bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, mà không bị AFC áp dụng hình phạt theo Điều 61 về tội làm giả giấy tờ (sẽ bị loại khỏi các giải đấu lớn trong tương lai) là một điều rất may mắn. Và họ nên mừng vì điều đó, khi cơ quan bóng đá nước này (FAM) cũng không bị cấm vận và đội tuyển vẫn tiếp tục được thi đấu.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cũng ám chỉ việc HLV Cklamovski luôn khăng khăng rằng, đội tuyển Malaysia "đã bị tước đoạt các chiến thắng và mất vé dự Asian Cup 2027 vì lý do nằm ngoài tầm kiểm soát", là không đúng thực tế. Ông cho rằng, nhà cầm quân này cần phải nhìn vào thực tế, khi đội tuyển đã sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch trái phép thi đấu. Và cũng rất may mắn, vì chỉ bị xử thua 2 trận, mà không bị loại khỏi giải đấu.

Trong khi đó, HLV Cklamovski trong ngày đến tập trung cùng đội tuyển Malaysia (23.3), đặt mục tiêu sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận tái đấu sắp tới để "khôi phục niềm tin vào đội tuyển quốc gia". Cho đến nay, với trận đấu hồi tháng 6.2025 (sân nhà) bị xử thua, đội tuyển Malaysia cũng chưa thắng được lần nào khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân khách.