Lịch thi đấu vòng play-off World Cup 2026 mới nhất: 6 suất cuối cùng xác định khi nào?

Có bao nhiêu đội tham gia vòng play-off World Cup tranh 6 suất cuối?

Tổng cộng có 22 đội tuyển tham gia vòng play-off World Cup, nhiều nhất là ở khu vực châu Âu với 16 đội tuyển. Các đội được chia thành 4 nhánh đấu để tranh 4 suất. Trong khi đó, vòng play-off liên lục địa có 6 đội đến từ 5 liên đoàn khu vực khác nhau, tranh 2 suất còn lại.

World Cup 2026 bước vào tuần thi đấu vòng loại cuối cùng, xác định 6 suất còn lại vào VCK thông qua vòng play-off Ảnh: Reuters

Tại vòng play-off World Cup châu Âu, đáng chú ý có đội tuyển Ý, nhà vô địch World Cup nhiều thứ hai trong lịch sử (với 4 lần vô địch ngang với đội tuyển Đức, và chỉ xếp sau đội tuyển Brazil có 5 lần đăng quang), sẽ phải hết sức nỗ lực để giành vé dự VCK.

"Azzurri" (biệt danh đội tuyển Ý) đã vắng mặt ở 2 kỳ World Cup gần đây (năm 2018 và 2022), vì vậy áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Gennaro Gattuso.

Đội tuyển Ý được bốc thăm vào nhánh đấu A vòng play-off World Cup châu Âu, họ sẽ gặp đội tuyển Bắc Ireland trên sân nhà ở Bergamo lúc 2 giờ 45 ngày 27.3.

Nếu giành chiến thắng, "Azzurri" sẽ vào chung kết nhánh đấu gặp Xứ Wales hoặc Bosnia & Herzegovina (lúc 2 giờ 45 ngày 1.4, giờ Việt Nam) để tranh vé vào VCK, nhưng sẽ phải đấu ở sân khách của 1 trong 2 đội thắng giữa Xứ Wales hoặc Bosnia & Herzegovina (cặp đấu này cũng diễn ra cùng giờ với trận Ý gặp Bắc Ireland).

Đội tuyển Ý nếu giành vé vào VCK, hoặc 1 trong 3 đội tuyển ở nhánh đấu A trên, sẽ nằm ở bảng B tại World Cup 2026, hiện đã có đội đồng chủ nhà Canada, Qatar và Thụy Sĩ.

Đội tuyển Ý (áo trắng) sẽ phải nỗ lực và hy vọng vào may mắn để giành vé dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Tại nhánh đấu B play-off World Cup châu Âu, đội tuyển Ukraine gặp Thụy Điển, với đội thắng vào chung kết gặp đội thắng cặp Ba Lan gặp Albania (đều diễn ra lúc 2 giờ 45 ngày 27.3). Trận chung kết nhánh đấu này (lúc 2 giờ 45 ngày 1.4), sẽ diễn ra trên sân của đội thắng cặp Ukraine hoặc Thụy Điển, nếu Ukraine thắng, trận đấu được tổ chức trên sân trung lập ở Valencia, Tây Ban Nha. Đội giành vé vào VCK ở nhánh đấu này, sẽ nằm ở bảng F tại World Cup 2026, hiện đã có Hà Lan, Nhật Bản và Tunisia.

Tại nhánh đấu C play-off World Cup châu Âu, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ gặp Romania (lúc 0 giờ ngày 27.3), với đội thắng sẽ gặp đội thắng cặp Slovakia gặp Kosovo (diễn ra lúc 2 giờ 45 ngày 27.3). Trận chung kết nhánh đấu này sẽ diễn ra trên sân đội thắng cặp Slovakia hoặc Kosovo, cùng lúc 2 giờ 45 ngày 1.4. Đội giành vé vào VCK sẽ nằm ở bảng D cùng với đội đồng chủ nhà Mỹ, Paraguay và Úc.

Tại nhánh đấu D play-off World Cup châu Âu, đội thắng cặp CH Czech gặp Ireland vào chung kết gặp đội thắng cặp Đan Mạch gặp Bắc Macedonia (đều diễn ra lúc 2 giờ 45 ngày 27.3). Trận chung kết nhánh đấu này diễn ra trên sân đội thắng cặp CH Czech hoặc Ireland, cùng lúc 2 giờ 45 ngày 1.4. Đội vào VCK sẽ nằm ở bảng A cùng với đội đồng chủ nhà Mexico, Nam Phi và Hàn Quốc.

Đội tuyển Iraq giành suất thứ 9 cho khu vực châu Á?

Tại vòng play-off World Cup liên lục địa, 6 đội từ các khu vực châu Á, châu Phi, CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe), CONMEBOL (Nam Mỹ) và OFC (châu Đại Dương), cũng được chia thành 2 nhánh đấu để tranh 2 suất còn lại vào VCK.

Nhưng hai đội DR Congo (châu Phi) và Iraq (châu Á) được ưu tiên vào thẳng trận chung kết hai nhánh đấu 1 và 2, nhờ có vị trí cao trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Iraq sẽ giúp khu vực châu Á có đến 9 đội tham dự World Cup 2026? Ảnh: Reuters

Ở nhánh đấu 1, đội tuyển DR Congo sẽ chờ đối đầu với đội thắng cặp New Caledonia gặp Jamaica (diễn ra lúc 10 giờ ngày 27.3). Trận chung kết nhánh đấu này diễn ra lúc 3 giờ ngày 1.4. Đội thắng vào VCK sẽ nằm ở bảng K cùng với Bồ Đào Nha, Uzbekistan và Colombia.

Ở nhánh đấu 2, đại diện châu Á, đội tuyển Iraq cũng sẽ chờ đối đầu với đội thắng cặp Bolivia gặp Suriname (diễn ra lúc 5 giờ ngày 27.3). Trận chung kết nhánh đấu này diễn ra lúc 11 giờ ngày 1.4. Đội thắng vào VCK sẽ nằm ở bảng I cùng với "ông lớn" đội tuyển Pháp, Senegal và Na Uy.

Tất cả các trận đấu ở vòng play-off World Cup liên lục địa đều được tổ chức ở Mexico tại hai thành phố Zapopan và Guadalupe.

Nếu đội tuyển Iraq giành vé vào VCK World Cup 2026, sẽ giúp khu vực châu Á lần đầu tiên trong lịch sử có đến 9 đội góp mặt. Hiện 8 đội khu vực châu Á đã có mặt ở VCK gồm Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và Uzbekistan. Trong đó, Jordan và Uzbekistan lần đầu tiên tham dự VCK World Cup.

Với đội tuyển Iran, trước tình hình xung đột nghiêm trọng tại Trung Đông hiện nay, cho đến nay (24.3) họ vẫn đang xác định tiếp tục quá trình chuẩn bị để tham dự World Cup 2026.

FIFA gần đây cũng ra thông báo khẳng định, World Cup 2026 vẫn diễn ra đúng như kế hoạch, trên tinh thần fair play và tôn trọng lẫn nhau.



