HLV Cklamovski lên tiếng về 2 cầu thủ nhập tịch Malaysia: ‘Họ chưa đủ điều kiện đấu Việt Nam’

HLV Cklamovski úp mở về tương lai dẫn dắt đội tuyển Malaysia

Đầu tiên, HLV Cklamovski thừa nhận "cơn bão" đã ập đến với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan vụ bê bối nhập tịch, đã ảnh hưởng trực tiếp tới đội tuyển quốc gia. Hậu quả là 7 cầu thủ nhập tịch đã bị cấm thi đấu 12 tháng, hết cơ hội trở lại khoác áo đội tuyển. Đội tuyển Malaysia cũng bị xử thua 2 trận ở vòng loại và mất vé dự Asian Cup 2027 về tay đội tuyển Việt Nam.

Dư luận Malaysia đòi HLV Cklamovski và CEO đội tuyển nước này, ông Rob Friend từ chức, sau khi đấu xong trận gặp đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Sự cố này đã đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của HLV Cklamovski, liệu ông có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Malaysia nữa hay không, theo New Straits Times.

Tuy nhiên, ngày 23.3 nhà cầm quân người Úc này đã phần nào có câu trả lời, nhưng cũng có phần úp mở. Ông nói: "Kể từ khi đến đây, tôi thực sự yêu đất nước này. Làm việc với các cầu thủ và ban huấn luyện là một trải nghiệm tốt đối với tôi.

Chúng tôi đã có kế hoạch ngắn hạn để giành vé tham dự Asian Cup và kế hoạch dài hạn để thấy đất nước này thi đấu tại World Cup. Tôi không nghĩ sẽ có gì đó thay đổi, dù chúng tôi thất vọng về tình huống xảy ra trước đó do các yếu tố ngoài sân cỏ (vấn đề làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch lậu)".

"Tuy nhiên, trọng tâm hiện tại không phải là tương lai của tôi, mà là sự chuẩn bị của đội tuyển cho những trận đấu quan trọng sắp tới", HLV Cklamovski nhấn mạnh.

Về 2 cầu thủ nhập tịch gốc ngoại gần đây, gồm tiền đạo gốc Brazil, Bergson Da Silva và hậu vệ gốc Úc, Giancarlo Gallifuoco đã không được triệu tập vào đội tuyển Malaysia để tham dự trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3.

HLV Cklamovski giải thích: "Tôi được thông báo rằng việc đăng ký sẽ không hoàn tất kịp thời để họ (Bergson và Gallifuoco) có thể tham gia. Đối với tôi, điều đó rất đơn giản, họ không đủ điều kiện để được lựa chọn".

HLV Cklamovski (giữa) đã triệu tập 28 cầu thủ cho đội tuyển Malaysia, nhưng thành phần không có gì nổi bật Ảnh: Ngọc Linh

Theo New Straits Times, trong cuộc phỏng vấn hồi tháng hai với Timesport, chính HLV Cklamovski xác nhận 2 cầu thủ này đã sắp hoàn tất mọi thủ tịch nhập tịch và đăng ký, qua đó, ông cam kết sẽ gọi họ vào đội tuyển để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, trong thông báo danh sách 28 cầu thủ được triệu tập vào ngày 19.3, nhà cầm quân người Úc đã loại 2 cầu thủ trên, gây nhiều thắc mắc cho dư luận ở Malaysia.

"Họ rất khao khát được thi đấu cho đội tuyển Malaysia, được làm điều gì đó đặc biệt cho đất nước đã mang lại cho họ rất nhiều điều tốt đẹp. Điều tích cực là họ sẽ có mặt trong đợt tập trung tiếp theo", HLV Cklamovski giải thích thêm.

Ông cũng khẳng định một lần nữa, sẽ gọi Bergson và Gallifuoco khi mọi thứ ổn thỏa, và hy vọng họ sẽ giúp tăng sức mạnh cho đội tuyển Malaysia ở AFF Cup (vào tháng 7) hoặc giải FIFA ASEAN Cup (tháng 9).

Với cầu thủ gốc Tây Ban Nha, Nacho Mendez cũng vắng mặt, HLV Cklamovski cho rằng, cầu thủ này bị chấn thương, không phải vì lý do nào khác đã khiến ông không triệu tập.

Theo thông cáo báo chí từ FAM, đội tuyển Malaysia do HLV Cklamovski dẫn dắt sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 23.3 tại Kuala Lumpur. Sau đó, toàn đội sẽ bay đến Bangkok (Thái Lan) và tập huấn tại đây từ ngày 24 đến 27.3. Ngày 28.3, đội sẽ sang Hà Nội và di chuyển đến Ninh Bình, để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Thiên Trường vào ngày 31.3.