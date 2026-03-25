Malaysia bí mật đấu tập cùng Thái Lan trước trận tái đấu đội tuyển Việt Nam?

Malaysia muốn đấu kín, đội tuyển Thái Lan và CLB BG Pathum United chưa xác nhận

Trả lời phỏng vấn phóng viên Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena, HLV Cklamovski cho biết: "Đội tuyển Malaysia sẽ đóng quân tập luyện tại sân vận động của CLB BG Pathum United ở Pathum Thani (Thái Lan) trong khoảng 5 ngày. Đây là ý định tập huấn đã có từ cách đây 3 tháng, do thiếu các cơ sở vật chất phù hợp ở trong nước. Chúng tôi dự định sẽ thi đấu một trận tập huấn, nhưng chưa xác định cụ thể đối thủ và thời gian diễn ra".

Đội tuyển Malaysia sẽ đấu tập với Thái Lan trước khi gặp đội tuyển Việt Nam? Ảnh: Ngọc Linh

Theo phóng viên Zulhelmi Zainal Azam, đội tuyển Malaysia đang đàm phán với CLB BG Pathum United, ngoài ra cũng có khả năng HLV Cklamovski thuyết phục được đội tuyển Thái Lan tham gia trận đấu kín như ý định. Đội tuyển Thái Lan hiện cũng đang tập trung gần địa điểm tập huấn của đội tuyển Malaysia.

Theo báo chí Thái Lan, HLV Anthony Hudson của "Voi chiến" đang muốn các cầu thủ của mình tập trung vào các buổi học kỹ chiến thuật, mô phỏng lối chơi của đội tuyển Turkmenistan, đối thủ của họ trong trận quyết định tranh vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 cũng diễn ra vào ngày 31.3. Nhưng cũng không loại trừ nhà cầm quân này sẽ tổ chức một trận đấu tập để thử nghiệm đội hình.

Cả 2 đội tuyển Malaysia và Thái Lan đều không lên lịch thi đấu giao hữu trước trận đấu chính thức vào ngày 31.3. Trong khi, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận chạy đà gặp đội tuyển Bangladesh lúc 19 giờ trên sân Hàng Đẫy ngày 26.3.

Nếu đội tuyển Malaysia đấu giao hữu với Thái Lan, hoặc với CLB BG Pathum United, đều là các trận không chính thức và chỉ là đấu tập, đóng cửa với giới truyền thông và người hâm mộ.

Tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên mang đến chất lượng kỹ chiến thuật cho hàng công đội tuyển Việt Nam trước trận tái đấu Malaysia Ảnh: Minh Tú

HLV Cklamovski cho biết thêm: "Có lẽ chúng tôi sẽ sớm xúc tiến để có một trận đấu giao hữu kín. Chúng tôi đã từng làm điều đó trước đây bằng cách tập luyện và sau đó là một trận đấu giao hữu kín, nơi chúng tôi có thể cho tất cả các cầu thủ ra sân và thử nghiệm một chút về chiến thuật.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn thử nghiệm các ý đồ khác, trước khi xem đội tuyển Việt Nam sẽ làm gì trên sân, cũng như quan sát và kiểm soát cường độ thi đấu của các cầu thủ ở mức cao nhất. Đó là điều tốt đẹp nhất có thể đạt được từ một trận đấu kiểu như vậy".

Đội tuyển Malaysia hiện đã hết cơ hội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, sau khi họ bị Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua hai trận đấu tại vòng loại đều với tỷ số 0-3. Cụ thể là hai trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal, do sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép thi đấu.

Trận đấu với đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình chỉ còn tính chất thủ tục. Tuy nhiên, HLV Cklamovski vẫn quyết tâm kêu gọi các cầu thủ Malaysia phải hết sức tập trung và thi đấu với nỗ lực cao nhất để giành trận thắng danh dự.

"Đã lâu rồi đội tuyển Malaysia chưa thắng được đội tuyển Việt Nam trên sân khách. Đây là cơ hội cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận dụng những ngày ở Thái Lan để xây dựng lối chơi và lấy lại nhịp độ. Chúng tôi sẽ bay đến Việt Nam vào ngày thứ bảy (28.3), và đến nơi thi đấu (Ninh Bình) khoảng 2 ngày trước trận đấu. Đây là trận đấu sân khách rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho thử thách", HLV Cklamovski nhấn mạnh.