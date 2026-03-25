Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Cabrera tuyên bố: 'Đội tuyển Việt Nam mạnh, nhưng Bangladesh đã nghiên cứu rất kỹ’

Hồng Nam
25/03/2026 12:21 GMT+7

HLV Javier Cabrera của Bangladesh khẳng định đội tuyển Việt Nam rất mạnh, nhưng đội bóng của ông đã nghiên cứu để có đấu pháp phù hợp.

HLV Bangladesh: 'Gặp Việt Nam rất đúng thời điểm'

Đánh giá về trận đấu sắp tới, HLV Javier Cabrera cho biết Bangladesh xem đây là cơ hội quan trọng để cọ xát với một đối thủ có trình độ cao tại khu vực Đông Nam Á. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh của châu lục, đồng thời đang có sự phát triển tích cực trong những năm gần đây.

"Đây là thời điểm phù hợp để chúng tôi đối đầu với những đội bóng mạnh như Việt Nam. Mục tiêu của Bangladesh là tạo ra sự cạnh tranh cao nhất trong trận đấu này, qua đó chuẩn bị cho trận đấu chính thức sắp tới gặp Singapore", HLV Cabrera chia sẻ.

HLV Cabrera tuyên bố: 'Đội tuyển Việt Nam mạnh, nhưng Bangladesh đã nghiên cứu rất kỹ’- Ảnh 1.

HLV Javier Cabrera (phải)

ẢNH: VFF

Nhà cầm quân này cũng khẳng định, việc được thi đấu với đối thủ mạnh sẽ giúp các cầu thủ Bangladesh tích lũy thêm kinh nghiệm và tăng sự tự tin trước các nhiệm vụ quan trọng phía trước.

Liên quan đến công tác chuẩn bị về chuyên môn, HLV Cabrera cho biết Bangladesh đã theo dõi và nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng trong thời gian gần đây. Ông đánh giá cao chất lượng đội hình của đội chủ nhà, bao gồm cả các cầu thủ nội và những nhân tố nhập tịch, đồng thời cho rằng đây sẽ là thử thách lớn đối với đội khách.

Về trường hợp của tiền vệ Hamza Choudhury, cầu thủ từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh và vừa hội quân cùng đội tuyển Bangladesh vào ngày hôm qua, HLV Cabrera cho biết ban huấn luyện vẫn đang theo dõi khả năng hòa nhập của cầu thủ này trước khi đưa ra quyết định về việc đội hình ra sân.

'Đội tuyển Việt Nam ở nhóm đầu Đông Nam Á'

Trong khi đó, đội trưởng Jamal Bhuyan cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với đội tuyển Việt Nam, đồng thời khẳng định Bangladesh đã có những bước tiến trong thời gian qua và sẵn sàng cho cuộc đối đầu sắp tới.

"Đội tuyển Việt Nam là nằm trong nhóm đầu Đông Nam Á, vì vậy đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng mình có thể cạnh tranh với các đội bóng mạnh và sẽ nỗ lực hết mình", Jamal Bhuyan cho biết.

Theo đội trưởng Bangladesh, trận đấu với đội tuyển Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa giao hữu mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho trận đấu chính thức gặp Singapore trong thời gian tới.

Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Bangladesh sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26.3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây được kỳ vọng sẽ là màn so tài chất lượng, mang lại những tín hiệu tích cực về chuyên môn cho cả hai đội trước các mục tiêu quan trọng sắp tới tại vòng loại Asian Cup 2027.


Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận