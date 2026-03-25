HLV Cabrera tuyên bố: 'Đội tuyển Việt Nam mạnh, nhưng Bangladesh đã nghiên cứu rất kỹ’

HLV Bangladesh: 'Gặp Việt Nam rất đúng thời điểm'

Đánh giá về trận đấu sắp tới, HLV Javier Cabrera cho biết Bangladesh xem đây là cơ hội quan trọng để cọ xát với một đối thủ có trình độ cao tại khu vực Đông Nam Á. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh của châu lục, đồng thời đang có sự phát triển tích cực trong những năm gần đây.

"Đây là thời điểm phù hợp để chúng tôi đối đầu với những đội bóng mạnh như Việt Nam. Mục tiêu của Bangladesh là tạo ra sự cạnh tranh cao nhất trong trận đấu này, qua đó chuẩn bị cho trận đấu chính thức sắp tới gặp Singapore", HLV Cabrera chia sẻ.

Nhà cầm quân này cũng khẳng định, việc được thi đấu với đối thủ mạnh sẽ giúp các cầu thủ Bangladesh tích lũy thêm kinh nghiệm và tăng sự tự tin trước các nhiệm vụ quan trọng phía trước.

Liên quan đến công tác chuẩn bị về chuyên môn, HLV Cabrera cho biết Bangladesh đã theo dõi và nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng trong thời gian gần đây. Ông đánh giá cao chất lượng đội hình của đội chủ nhà, bao gồm cả các cầu thủ nội và những nhân tố nhập tịch, đồng thời cho rằng đây sẽ là thử thách lớn đối với đội khách.

Về trường hợp của tiền vệ Hamza Choudhury, cầu thủ từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh và vừa hội quân cùng đội tuyển Bangladesh vào ngày hôm qua, HLV Cabrera cho biết ban huấn luyện vẫn đang theo dõi khả năng hòa nhập của cầu thủ này trước khi đưa ra quyết định về việc đội hình ra sân.

'Đội tuyển Việt Nam ở nhóm đầu Đông Nam Á'

Trong khi đó, đội trưởng Jamal Bhuyan cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với đội tuyển Việt Nam, đồng thời khẳng định Bangladesh đã có những bước tiến trong thời gian qua và sẵn sàng cho cuộc đối đầu sắp tới.

"Đội tuyển Việt Nam là nằm trong nhóm đầu Đông Nam Á, vì vậy đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng mình có thể cạnh tranh với các đội bóng mạnh và sẽ nỗ lực hết mình", Jamal Bhuyan cho biết.

Theo đội trưởng Bangladesh, trận đấu với đội tuyển Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa giao hữu mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho trận đấu chính thức gặp Singapore trong thời gian tới.

Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Bangladesh sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26.3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây được kỳ vọng sẽ là màn so tài chất lượng, mang lại những tín hiệu tích cực về chuyên môn cho cả hai đội trước các mục tiêu quan trọng sắp tới tại vòng loại Asian Cup 2027.



