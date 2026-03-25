HLV Kim Sang-sik 'đọc vị' sao Ngoại hạng Anh của Bangladesh, bật mí hay về Son và Hên

HLV Kim Sang-sik khen ngợi Hoàng Hên

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Hàng Đẫy ngày mai (26.3). Dù gặp đối thủ kém gần 80 hạng, nhưng đây vẫn là trận đấu giá trị để HLV Kim Sang-sik cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời rèn giũa hàng công cho màn đọ sức Malaysia sau đây 5 ngày.

Màn so tài Bangladesh cũng nhiều khả năng chứng kiến Đỗ Hoàng Hên ra mắt. Tiền vệ gốc Brazil nhập tịch Việt Nam vào tháng 10.2025. Anh đã đủ điều kiện chơi cho đội tuyển Việt Nam, sau 5 năm tỏa sáng ở V-League.

Mùa này, Hoàng Hên ghi 6 bàn sau 10 trận cho CLB Hà Nội. Anh là cầu thủ in dấu giày vào nhiều bàn nhất của đội bóng thủ đô trong thời gian qua.

"Sau 5 năm cống hiến cho các đội bóng ở V-League, Hoàng Hên có cơ hội đầu tiên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, do vậy tôi rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy có cơ hội thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Những ngày qua, sau khi xem Hên thi đấu, tôi đánh giá có thêm cậu ấy tạo cho ban huấn luyện nhiều phương án để tạo thêm các cơ hội dứt điểm ghi bàn", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Hoàng Hên sẽ tái ngộ Xuân Son. Bộ đôi từng giúp Nam Định vô địch V-League 2023 - 2024 với 60 bàn thắng (Xuân Son là vua phá lưới, Hoàng Hên là chân kiến tạo hàng đầu) sẽ cùng khoác áo đội tuyển. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam có bộ đôi ngoại binh nhập tịch trên hàng công.

Chẳng phải ngẫu nhiên Xuân Son và Hoàng Hên tạo nên "song sát" khiến cả V-League chao đảo ngay trong mùa đầu kết hợp. Xuân Son sở hữu sức mạnh thể chất để đấu tay đôi cùng kỹ năng chạy chỗ dứt điểm thượng hạng, còn Hoàng Hên là nhà tổ chức lối chơi, với nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng những đường chuyền đột biến.

"Xuân Son và Hoàng Hên có thể sử dụng trong nhiều phương án tấn công, 2 tiền đạo hoặc 1 tiền đạo cắm. Xuân Son bị đau nhẹ cơ đùi. Nhưng khi kiểm tra, cậu ấy vẫn đạt thể trạng tốt nhất để ra sân vào ngày mai", ông Kim bật mí.

HLV Kim Sang-sik đã phân tích ngôi sao Bangladesh

Trong đội hình Bangladesh có Hamza Choudhury, ngôi sao từng khoác áo Leicester City ở Ngoại hạng Anh. Choudhury có mẹ là người Bangladesh. Anh khoác áo đội tuyển vào năm 2025, ghi 4 bàn sau 7 trận.

Kinh nghiệm của cầu thủ từng vô địch FA Cup 2020 - 2021 cùng Leicester là vốn quý, giúp Bangladesh có điểm tựa tuyến giữa.

"Tôi biết Choudhury hiện chơi ở giải hạng nhất Anh. Chúng tôi cùng các cầu thủ phân tích video, phong cách và lối chơi của Bangladesh để tìm cách đối phó tốt nhất. Chúng tôi có những lựa chọn để đối phó Bangladesh, qua đó tạo ra chiến thắng ở trận đấu vào ngày mai", HLV Kim Sang-sik đánh giá.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chia sẻ, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng sẽ mang lại kinh nghiệm cho đội tuyển Việt Nam. "Hai cầu thủ đã có khoảng thời gian thi đấu tốt ở V-league, đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Đình Trọng, Văn Hậu có khoảng thời gian dài đối mặt chấn thương, điều đó thực sự vất vả và khó khăn. Sau thời gian như vậy, Văn Hậu trở lại với sức khỏe thể trạng tốt.

Rất đáng chờ đợi hai cầu thủ này trở lại. Với sự góp mặt của họ ở hàng thủ, đội tuyển Việt Nam càng mạnh, tạo ra sự cạnh tranh công bằng và giúp chúng tôi có đội hình tốt nhất".



