Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Bám sát Trung Quốc và Thái Lan, tốp 2 giống… Triều Tiên

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
25/03/2026 21:41 GMT+7

Lượt đấu đầu tiên giải CFA Team China - Tây An 2026 đã diễn ra hấp dẫn, khi U.23 Việt Nam và 3 đội U.23 Trung Quốc, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên cùng có điểm.

U.23 Việt Nam có điểm trận ra quân 

Lượt đấu đầu tiên giải CFA Team China - Tây An 2026 vào ngày 25.3 đã diễn ra hấp dẫn, khi U.23 Việt Nam hòa 1-1 với U.23 CHDCND Triều Tiên. 

Ở trận đấu thứ 2, đội chủ nhà U.23 Trung Quốc đã chạm trán đầy gay cấn với U.23 Thái Lan. Đã có nhiều bàn thắng và thẻ phạt. 


Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Bám sát Trung Quốc và Thái Lan, tốp 2 giống… Triều Tiên - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam giành được 1 điểm ở trận ra quân

Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Bám sát Trung Quốc và Thái Lan, tốp 2 giống… Triều Tiên - Ảnh 2.

HLV Đinh Hồng Vinh và ban huấn luyện

Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Bám sát Trung Quốc và Thái Lan, tốp 2 giống… Triều Tiên - Ảnh 3.

Đội U.23 Trung Quốc ra quân với tư cách nhà đương kim vô địch của CFA Team China nhập cuộc tự tin, nhưng U.23 Thái Lan mới là những người ghi bàn trước do công Jehhanafee Mamah ở phút 22. 

 Việc Chawanwit Sealao nhân đôi cách biệt ở phút 35 khiến trận đấu nóng lên. U.23 Trung Quốc gỡ hòa 2-2 sau 2 bàn thắng của Xiang Yuwang và Li Xinxiang, trước khi mỗi đội nhận một thẻ đỏ trực tiếp. 

Kết quả này khiến cục diện giải CFA Team China - Tây An 2026 trở nên vô cùng hấp dẫn, khi cả 4 đội đều có 1 điểm. 

U.23 Trung Quốc và U.23 Thái Lan tạm chia sẻ ngôi đầu với 1 điểm và ghi 2 bàn thắng, trong khi U.23 Việt Nam và U.23 CHDCND Triều Tiên cùng 1 điểm xếp 2 hạng sau.


Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Bám sát Trung Quốc và Thái Lan, tốp 2 giống… Triều Tiên - Ảnh 4.

U.23 Việt Nam trung quốc Team China Đinh Hồng Vinh Tây An Jehhanafee Mamah
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận