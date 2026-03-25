Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Bám sát Trung Quốc và Thái Lan, tốp 2 giống… Triều Tiên

U.23 Việt Nam có điểm trận ra quân

Lượt đấu đầu tiên giải CFA Team China - Tây An 2026 vào ngày 25.3 đã diễn ra hấp dẫn, khi U.23 Việt Nam hòa 1-1 với U.23 CHDCND Triều Tiên.

Ở trận đấu thứ 2, đội chủ nhà U.23 Trung Quốc đã chạm trán đầy gay cấn với U.23 Thái Lan. Đã có nhiều bàn thắng và thẻ phạt.





Đội U.23 Trung Quốc ra quân với tư cách nhà đương kim vô địch của CFA Team China nhập cuộc tự tin, nhưng U.23 Thái Lan mới là những người ghi bàn trước do công Jehhanafee Mamah ở phút 22.

Việc Chawanwit Sealao nhân đôi cách biệt ở phút 35 khiến trận đấu nóng lên. U.23 Trung Quốc gỡ hòa 2-2 sau 2 bàn thắng của Xiang Yuwang và Li Xinxiang, trước khi mỗi đội nhận một thẻ đỏ trực tiếp.

Kết quả này khiến cục diện giải CFA Team China - Tây An 2026 trở nên vô cùng hấp dẫn, khi cả 4 đội đều có 1 điểm.

U.23 Trung Quốc và U.23 Thái Lan tạm chia sẻ ngôi đầu với 1 điểm và ghi 2 bàn thắng, trong khi U.23 Việt Nam và U.23 CHDCND Triều Tiên cùng 1 điểm xếp 2 hạng sau.





