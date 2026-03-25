U.23 Trung Quốc bị chỉ trích vì chơi thô bạo, hòa nhọc nhằn U.23 Thái Lan

Trận hòa "xấu xí" của U.23 Trung Quốc

Theo đánh giá của trang 163 Sports, ngay trong hiệp 1, U.23 Trung Quốc đã bộc lộ hàng loạt vấn đề. Hệ thống phòng ngự thiếu tổ chức, mắc lỗi cá nhân liên tiếp, điển hình là tình huống phá bóng hỏng của Bao Shimeng dẫn đến bàn thua thứ hai.

Việc để U.23 Thái Lan – đội bị đánh giá thấp hơn dẫn trước tới 2-0 ngay trên sân nhà khiến nhiều chuyên gia Trung Quốc không khỏi thất vọng. Không ít ý kiến cho rằng các cầu thủ trẻ Trung Quốc thi đấu thiếu tập trung, phối hợp rời rạc và gần như không có dấu ấn chiến thuật rõ ràng trong 45 phút đầu tiên. Thậm chí, trang Sohu đánh giá, chấn thương của Wang Bohao càng làm lộ rõ sự bị động trong cách vận hành nhân sự, khi đội chủ nhà không có phương án thay thế hợp lý.

Dù gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai nhờ các pha lập công của Xiang Yuwang và Li Xinxiang, màn trình diễn của U.23 Trung Quốc vẫn không nhận được sự công nhận trọn vẹn.

U.23 Trung Quốc hòa 2-2 với U.23 Thái Lan (giữa) ở trận đấu diễn ra tối 25.2

Phóng viên Xiao Nan nhận xét: “2 bàn thắng của U.23 Trung Quốc ghi được trong hiệp 2 chỉ mang tính cá nhân, xuất phát từ khoảnh khắc chứ không phải hệ quả của một lối chơi được tổ chức bài bản. Điều đáng nói, càng về cuối trận, lối chơi của đội chủ nhà càng trở nên nóng nảy, thiếu kiểm soát”.

Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, ngoài việc thể hiện lối chơi không tốt, U.23 Trung Quốc cùng U.23 Thái Lan cũng để lại nhiều tình huống va chạm liên tục, cường độ tranh chấp bị đẩy lên mức “quá đà”. Đỉnh điểm là màn xô xát ở phút bù giờ, khiến cả Xuan Zhijian của U.23 Trung Quốc và Osama bên phía Thái Lan phải nhận thẻ đỏ.

Phóng viên Song Chengliang thẳng thắn đánh giá: “Đây không còn là một trận giao hữu đúng nghĩa, mà giống một cuộc đấu thể lực thiếu kiểm soát. Lối chơi của U.23 Trung Quốc trở nên thô ráp và tiêu cực”.

Ngoài truyền thông cũng như các chuyên gia Trung Quốc, trên các diễn đàn và mạng xã hội, làn sóng chỉ trích càng trở nên gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng việc tung ra đội hình trẻ không thể là cái cớ để biện minh cho màn trình diễn kém cỏi.

Trang 163 Sports dẫn lại lời của một blogger chuyên về thể thao của Trung Quốc: “Bị dẫn 0-2 rồi gỡ lại 2-2 nghe có vẻ tích cực, nhưng thực tế lại phản ánh sự yếu kém từ gốc. Nếu không có những khoảnh khắc cá nhân, đây đã là một thất bại. Suốt cả 2 hiệp đấu, không thấy sự tiến bộ nào, chỉ thấy sự hỗn loạn. Từ phòng ngự đến tổ chức tấn công đều thiếu ý tưởng. Đáng lo hơn là cách đội phản ứng bằng những pha va chạm thô bạo”.

Cầu thủ đôi bên "nóng lên" và xô xát trong thời gian bù giờ ẢNH: FACEBOOK FAT - CHỤP MÀN HÌNH

Với riêng HLV Antonio, dù ông được ghi nhận khi có điều chỉnh trong hiệp hai, nhưng điều đó là chưa đủ để xoa dịu làn sóng chỉ trích. Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về định hướng chiến thuật dài hạn, cũng như khả năng xây dựng bản sắc cho lứa cầu thủ này.

Phóng viên Xiao Nan kết luận: “Trong bối cảnh bóng đá trẻ Trung Quốc đang được kỳ vọng cho các mục tiêu lớn như Olympic hay ASIAD, màn trình diễn trước U.23 Thái Lan rõ ràng là hồi chuông cảnh báo. Cho dù đây là sự lựa chọn bắt buộc hay không, nó đã đặt nền móng cho đội tuyển U.23 quốc gia. Tuy nhiên, việc kỳ vọng những cầu thủ trẻ này cạnh tranh huy chương tại ASIAD sắp tới là không hợp lý”.