Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam vẫn chờ phiên bản tốt nhất của Xuân Son

Hồng Nam
Hồng Nam
28/03/2026 07:35 GMT+7

Xuân Son chưa đạt phong độ cao, nhưng đội tuyển VN vẫn có đủ "hỏa lực" để đảm bảo khâu ghi bàn.

XUÂN SON VẪN CHƯA THANH THOÁT

"Tôi sẽ kiểm tra lại cân nặng của Xuân Son. Thời gian qua, cậu ấy tăng 4 kg. Xuân Son dính chấn thương bắp đùi nên di chuyển chưa tốt", HLV Kim Sang-sik chia sẻ thẳng thắn về học trò, sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh ở trận giao hữu tối 26.3.

Xuân Son đã chơi 45 phút hiệp 2, đánh dấu trận thứ hai cho đội tuyển VN từ khi bình phục chấn thương. Tiền đạo 29 tuổi này thi đấu đầy nỗ lực khi di chuyển rộng, tham gia cả khâu triển khai bóng, làm tường, đến tìm kiếm khoảng trống để dứt điểm. Cường độ hoạt động của Xuân Son không thay đổi, thế nhưng độ nhạy cảm đã giảm sút. Chân sút của CLB Nam Định có nhiều pha phối hợp lạc nhịp với đồng đội và chưa nhạy bén như giai đoạn thi đấu tại AFF Cup 2024. Thậm chí, Xuân Son còn có tình huống khiến CĐV nín thở, khi ập vào dứt điểm cận thành với chân trụ gập sát đất, gần giống pha bóng cách đây 2 năm đã khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Đội tuyển Việt Nam vẫn chờ phiên bản tốt nhất của Xuân Son- Ảnh 1.

Xuân Son (phải) đang rất nỗ lực lấy lại phong độ đỉnh cao

ẢNH: MINH TÚ

Xuân Son đã rất nỗ lực tái xuất. Sau 10 tháng dưỡng thương, anh tập hồi phục giai đoạn bốn cùng CLB Nam Định, rồi trở lại thi đấu. Ngay lập tức, chân sút này "nổ súng" với 7 bàn ở giải ASEAN Club Championship. Song tại V-League, hình bóng dũng mãnh trước đây vẫn chưa trở lại với Xuân Son, khi anh chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 6 trận. HLV Kim Sang-sik hiểu rằng cậu học trò của mình cần thời gian, và có lẽ càng hiểu hơn khi chứng kiến Son đau bắp đùi, phải nghỉ giữa chừng ngay trong buổi tập đầu tiên ở đợt tập trung này.

Xuân Son khao khát lấy lại phong độ. Điều đó được thể hiện bằng thái độ tập luyện chuyên nghiệp, tinh thần cầu tiến, cùng những bước chạy chưa bao giờ thiếu "nhiệt". Ông Kim động viên học trò: "Xuân Son đang trong quá trình hồi phục và lấy lại phong độ. Đó là điều rất đáng chờ đợi ở trận tới, khi cậu ấy có thể hoạt động rộng hơn, phối hợp tốt hơn". Tuy nhiên, giai đoạn này Xuân Son càng "nóng" thì ông Kim càng "lạnh". Nhà cầm quân người Hàn Quốc dụng binh với tần suất vừa phải, nhắc nhở học trò tránh những pha va chạm có nguy cơ chấn thương cao, cũng như kiên trì lấy lại thể trạng trước tiên (tránh tình trạng tăng cân mất kiểm soát). Chỉ khi thân trên của Xuân Son vừa vặn với lực đỡ của chân, rủi ro mất thăng bằng dẫn đến căng cơ mới không xảy ra.

KIÊN NHẪN LÀ SỨC MẠNH

Trận gặp Malaysia ngày 31.3 ở lượt hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn mang tính thủ tục, khi đội tuyển VN đã đoạt vé đến vòng chung kết nhờ hơn đối thủ 6 điểm. HLV Kim Sang-sik có thể vẫn dùng Xuân Son với tần suất vừa phải, có tính toán. Bởi xét cho cùng, AFF Cup sau đây 4 tháng nữa mới là mục tiêu trọng tâm, nơi ông Kim cần Xuân Son với phiên bản tối ưu.

Với nghị lực cùng đẳng cấp đã được định hình, Xuân Son đủ sức trở lại thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, cho đến trước ngày chân sút của CLB Nam Định bùng nổ, đội tuyển VN vẫn cần những hỏa lực dự phòng.

Nhờ Đỗ Hoàng Hên, tuyến giữa đội tuyển VN đã biến hóa và cơ động hơn. Các pha chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công ở trận gặp Bangladesh được thực hiện nhuần nhuyễn, chuẩn xác. Một trong số đó mang về bàn thắng (của Hai Long ở phút 38), cùng nhiều tình huống dẫn đến những cú sút dội cột dọc, xà ngang. Hoàng Hên đọc trận đấu tốt, xử lý một chạm rất nhanh và luôn đoán biết được hướng di chuyển của đồng đội để săn tìm những đường chuyền vừa vặn nhịp chơi.

Đặc biệt, với chiếc áo số 9 lạ lẫm, Hoàng Hên có thể đá tiền đạo. HLV Kim Sang-sik khẳng định ông sẵn sàng để Hoàng Hên đá đa năng. Được đào tạo bài bản ở La Masia, trưởng thành trong môi trường Nam Mỹ và châu Âu, Hoàng Hên mang tư duy bóng đá hiện đại và trực diện. Khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chân trái uy lực giúp tiền vệ CLB Hà Nội có thể sắm vai săn bàn tạm thời thay Xuân Son.

Nhìn chung, việc gọi đông đảo tiền vệ lên tuyển ở đợt tập trung này cũng cho thấy tham vọng xây dựng lại tuyến giữa của HLV Kim Sang-sik. Khi tuyến giữa đá nhịp nhàng, sở hữu nhiều nhân tố sáng tạo dám cầm bóng đột phá, việc Xuân Son đá với bao nhiêu phần trăm phong độ, hay có… tăng cân, sẽ không còn là vấn đề lớn. Đội tuyển VN cần đảm bảo không phụ thuộc vào Xuân Son hay bất kỳ ai. Khi đội bóng của ông Kim đã xây dựng hệ thống tấn công hoàn chỉnh, Xuân Son chỉ là mảnh ghép cuối cùng còn lại để tạo nên đội hình thiện chiến.

Bộ phim về 'Sát thủ vòng cấm' Xuân Son và những chuyện cảm động bây giờ mới kể…

Bộ phim về 'Sát thủ vòng cấm' Xuân Son và những chuyện cảm động bây giờ mới kể…

Tái hiện lại những bàn thắng vẻ vang của cầu thủ Nguyễn Xuân Son, phim tài liệu 'Tôi là Nguyễn Xuân Son' do Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất đã khắc họa chân dung một nhân vật đặc biệt của đội tuyển Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son Đội tuyển VN HLV Kim Sang-sik Asian Cup 2027
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận