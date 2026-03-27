Bộ phim về 'Sát thủ vòng cấm' Xuân Son và những chuyện cảm động bây giờ mới kể…

'Tôi là Nguyễn Xuân Son'

Mở đầu bộ phim, đạo diễn Chu Dương Thùy Anh đã điểm lại những pha ghi bàn trong nhiều tình huống đặc biệt, nhất là những pha dứt điểm trong vòng cấm. Vượt qua hàng phòng thủ, vượt qua những bàn chân phá bóng, Xuân Son đã để lại một dấu ấn trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Khéo léo mở đầu phim bằng cách nhắc lại những pha bóng ngoạn mục, bộ phim tiếp tục củng cố hình ảnh cầu thủ người Brazil cũng như gây ấn tượng, tạo sự lôi cuốn cho bộ phim.

Những hình ảnh đó hết sức đặc biệt, bởi lẽ cái tên Rafaelson (Nguyễn Xuân Son) đã trở thành một nỗi "ám ảnh" với mọi hàng phòng thủ. Nhà báo Minh Hải nhận xét, trong mùa giải "Nam Định vô địch", anh ấy ghi được bàn thắng 31 – một con số chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giải đấu, Son không chỉ là một cầu thủ ngoại xuất sắc, anh là một cầu thủ săn bàn thượng hạng.

Xuân Son là mẫu cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu ẢNH: CMH

Bộ phim điểm lại AFF Cup 2024 và khẳng định vai trò của tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong hành trình đội tuyển Việt Nam đi tới chức vô địch danh giá.

Một trận đấu đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện bóng đá Đông Nam Á, khi Việt Nam đánh bại đối thủ đáng gờm nhất khu vực. HLV Kim Sang-sik phát biểu: "Hơn 27 năm, đội tuyển Việt Nam không thể thắng đội tuyển Thái Lan trên sân nhà. Nhưng chiến thắng ngày hôm nay đã chứng minh được rằng, với sự nỗ lực, đội tuyển không hề e ngại đối thủ nào cả".

Ông cũng đề cao vai trò của tiền đạo 9x: "Khi có Xuân Son, lối chơi của đội trở nên đáng giá hơn. Đặc biệt là khả năng sử dụng chiến thuật cosplay. Khi các hậu vệ đối phương buộc phải tập trung vào Xuân Son, anh vô tình tạo ra các khoảng trống cho đồng đội xung quanh khai thác. Một ví dụ điển hình là bàn thắng của Tuấn Hải trong trận đấu với Thái Lan". Điều đó thể hiện rằng, sự "đáng sợ" của Xuân Son đã trở thành những pha kiến tạo tự nhiên cho đồng đội.

Với những cống hiến xuất sắc cho đội tuyển, Xuân Son đã trở thành niềm tự hào của bóng đá Việt Nam nói riêng, cũng như người yêu bóng đá và quốc gia Việt Nam nói chung. Cầu thủ Nguyễn Xuân Son đã được Chủ tịch nước Lương Cường tặng "Huân chương Lao động hạng ba", như sự công nhận về những thành tích mà "sát thủ vòng cấm" đã mang lại cho Việt Nam. Sự xuất hiện của Xuân Son cũng đã góp phần làm tăng sự kết nối trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil.

Nhà báo Minh Hải nhận định: "Xuân Son đã vượt qua ranh giới của một cầu thủ giỏi, anh ấy là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác thành công giữa Việt Nam và Brazil". Bộ phim hé lộ những khoảnh khắc đầy tự hào khi Son được mời tham dự buổi làm việc cấp nhà nước giữa Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Brazil – một vinh dự mà trước đó chỉ có hai vị HLV huyền thoại là Calisto và Park Hang-seo đạt được.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao những đóng góp của Xuân Son ẢNH: CMH

Rời sân bởi chấn thương và hành trình trở lại ngoạn mục

Nếu những thước phim đầu rực rỡ với ánh pháo hoa và chiếc cúp vô địch, thì phần giữa của bộ phim lại khiến khán giả thắt lòng với biến cố tại sân Rajamangala (Thái Lan). Theo sau đó là hành trình Son tìm lại phong độ của mình trên sân bóng.

Từ "sát thủ vòng cấm", Nguyễn Xuân Son đã trở thành kỷ lục gia và là một biểu tượng ngoại giao. Nhưng trong trận lượt về với đội tuyển Thái Lan, người kiến tạo bàn thắng cho Tuấn Hải đã gặp chấn thương. Anh phải rời sân trong sự nuối tiếc và lo lắng của đồng đội cũng như người hâm mộ.

Tôi là Nguyễn Xuân Son đã nhắc lại khoảnh khắc đáng lo ngại ấy, và lần đầu tiên những hình ảnh của Nguyễn Xuân Son phía sau trận đấu ấy đã được công bố một cách đầy đủ trong bộ phim. Bộ phim sẽ cho khán giả nhìn thấy một Nguyễn Xuân Son mạnh mẽ, tấn công như một con ngựa chiến trên sân cỏ lại có những giây phút đau đớn và sợ hãi. Chấn thương gãy chân nghiêm trọng tại chung kết AFF Cup không chỉ lấy đi của anh cơ hội thi đấu, mà còn đặt ra một dấu hỏi lớn về tương lai sự nghiệp. Ông Lâm Văn Thỏa, Phó giám đốc CLB Nam Định kể: "Son đã khóc một mình... Bạn ấy sợ hãi không thể trở lại".

Khán giả sẽ được chứng kiến nỗ lực hồi phục phi thường của Son tại bệnh viện. Từ việc làm quen lại với chiếc nạng, tập những bước đi đầu tiên như một đứa trẻ, cho đến những giờ tập luyện khắc nghiệt dưới cơn mưa tầm tã cùng đồng đội.

Xuân Son từng trải qua chuỗi ngày khó khăn khi dính chấn thương nặng ẢNH: CMH

Với nỗ lực ấy, chỉ sau 10 tháng, anh đã tái xuất trên sân cỏ, tiếp tục cùng đồng đội đi phá lưới với những pha bóng đẹp mắt. Đó không chỉ thể hiện nghị lực mà còn là tình yêu và đam mê bóng đá. Và hơn thế nữa, đó là tình cảm, quyết tâm mà anh đã dành cho bóng đá Việt Nam.

Thủ môn Nguyên Mạnh nói: "Trong trường hợp chấn thương nặng như thế, có thể phải giải nghệ. Nhưng tôi nghĩ bạn ấy quá mạnh mẽ để trở lại, chỉ hơn 10 tháng bạn ấy đã trở lại thi đấu được. Đó là một điều đáng ghi nhận". Theo ông Lâm Văn Thỏa, đó không phải là điều dễ dàng. Cầu thủ phải tìm lại cảm giác thi đấu, có nhiều cầu thủ nhát chân, không thể thi đấu được.

Ngay tại vòng loại Asian Cup, anh đã ghi bàn và quỳ xuống hôn lấy đầu gối bị thương của mình. Một hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ khác đã được đạo diễn khai thác trong bộ phim.

Điểm chạm cảm xúc nhất của bộ phim chính là quá trình cống hiến cho Việt Nam – nơi anh chọn mang Quốc tịch, trở thành người Việt. Hình ảnh anh say sưa tập hát Quốc ca, mặc áo dài đón tết cùng gia đình, hay việc anh nỗ lực học tiếng Việt mỗi ngày để giao tiếp với đồng đội như Văn Toàn, Nguyên Mạnh... tất cả khẳng định một tình yêu chân thành. Và rõ rệt nhất là sự thi đấu hết mình, lăn xả của anh cho bóng đá Việt Nam đã trở thành minh chứng cho tình yêu bóng đá và tình yêu mà anh dành cho quê hương thứ hai của mình.

Một bộ phim tài liệu "No narrative doc" (phim không lời bình) là cách lựa chọn khéo léo và khôn ngoan của đạo diễn. Không cần chêm vào những lời hoa mĩ, tâng bốc một cách gượng gạo hay quá đà, bộ phim vẫn có thể chạm vào trái tim người xem bởi những hình ảnh chân thật, gần gũi và quen thuộc nhất.

Tôi là Nguyễn Xuân Son không chỉ là phim về bóng đá, đó là câu chuyện về nghị lực, về sự giao thoa văn hóa và trên hết là tình yêu dành cho màu cờ sắc áo. Bộ phim hứa hẹn sẽ lấy đi nước mắt và cả những tràng pháo tay của người hâm mộ khi chính thức ra mắt vào 21 giờ ngày 29.3 trên kênh VTV1, trước thềm trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Bộ phim về Son kết thúc, nhưng chính anh sẽ tiếp tục tạo nên những thước phim mới, những thước phim đầy hấp dẫn và đáng mong đợi.



