VFF có động thái đặc biệt trước trận Việt Nam tái đấu Malaysia, thầy Kim hé lộ nhân sự

Địa chỉ mua vé trực tiếp ở đâu?

Để tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực trận đấu bán vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia (19 giờ ngày 31.3.2026 tại sân Thiên Trường, Ninh Bình), thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027, BTC sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại sân vận động Thiên Trường, số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Thời gian bán vé vào ngày 29.3, sáng từ 10 giờ đến 12 giờ; chiều từ 14 giờ 30 đến 17 giờ. Ngày 30.3, sáng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ; chiều từ 14 giờ 30 đến 17 giờ. Ngày 31.3, sáng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 15 giờ đến 19 giờ.



VFF thông báo bán vé trực tiếp tại quầy trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia Ảnh: VFF

Sau trận thắng đậm Bangladesh vào ngày 26.3, HLV Kim Sang-sik khẳng định đây là trận đấu mang tính chất rà soát, đánh giá thể trạng của các cầu thủ sau giai đoạn thi đấu liên tục tại V-League, để chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Ban huấn luyện đã chủ động thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự để đảm bảo nền tảng thể lực và duy trì sự ổn định.

"Các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày nên không tránh khỏi mệt mỏi. Chúng tôi thay đổi nhiều vị trí để giúp họ duy trì thể trạng và đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận gặp Malaysia”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

Xuân Son, Văn Hậu, Hoàng Hên sẽ được đấu trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia

Đánh giá về màn thể hiện của Đỗ Hoàng Hên, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã chủ động trao đổi với cầu thủ này trước trận đấu về việc sẽ sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. “Trước trận, tôi có nói với Hoàng Hên rằng sẽ sử dụng cậu ấy ở nhiều vị trí và Hên đã sẵn sàng. Việc thay đổi vị trí giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở để tìm ra vai trò phù hợp nhất cho cậu ấy”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ, đồng thời cho rằng đây là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới trận gặp Malaysia.



Văn Hậu luôn nằm trong ý đồ chiến thuật của thầy Kim Ảnh: MINH TÚ

Với trường hợp của Đoàn Văn Hậu, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết cầu thủ này đã thể hiện tốt ở cả hai vai trò trung vệ lệch và hậu vệ cánh trong thời gian qua. Tuy nhiên, Ban huấn luyện chủ động kiểm soát thời lượng thi đấu của Văn Hậu nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất. “Chúng tôi muốn Văn Hậu có sự chuẩn bị tối ưu cho trận đấu sắp tới. Tôi tin rằng cậu ấy có thể phát huy tốt khi được sử dụng ở vị trí trung vệ lệch”, ông nói.



Liên quan đến trường hợp của Nguyễn Xuân Son, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết cầu thủ này vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương cơ đùi. “Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm về thể trạng, trong đó có cân nặng của Xuân Son. Thời gian qua cậu ấy gặp chấn thương nên khả năng di chuyển chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, đây là cầu thủ rất đáng chờ đợi trong trận đấu gặp Malaysia sắp tới”.





