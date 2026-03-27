Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 có Việt Nam được hoãn đến khi nào, AFC còn chờ điều gì?

AFC ưu tiên "các bên liên quan" đều có mặt tại lễ bốc thăm

Trong thông báo ngày 26.3 khi quyết định hoãn lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, với lịch ban đầu diễn ra vào ngày 11.4 ở Riyadh - Ả Rập Xê Út, Liên đoàn Bóng đá châu Á - AFC đã giải thích lý do "cần đảm bảo sự tham dự không bị gián đoạn của tất cả các bên liên quan tại lễ bốc thăm".

Liệu đội tuyển Việt Nam sẽ cải thiện được nhóm hạt giống (từ thứ 3 lên thứ 2), trước khi AFC tổ chức lại lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra lại vào tháng sáu tới? Ảnh: Minh Tú

Điều này là do sự ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, gây cản trở sự đi lại của đại diện các đội tuyển góp mặt ở VCK cũng như các quan chức của AFC, phần lớn đang làm việc tại trụ sở chính ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Với đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik và các quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng sẽ tham dự, bên cạnh đó là đội tiền trạm để chuẩn bị Trại huấn luyện của đội tuyển tại Ả Rập Xê Út, trước khi tham dự VCK từ đầu năm 2027.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng không kém dẫn đến quyết định hoãn tổ chức lễ bốc thăm của AFC, đó là vẫn chưa xác định chính thức đầy đủ 24 đội tuyển tham dự VCK, sau lịch thi đấu vòng loại cuối cùng vào ngày 31.3 tới đây.

Hiện Asian Cup 2027 đã xác định 21/24 đội tuyển góp mặt ở VCK, trong đó đội tuyển Việt Nam là đội mới nhất thứ 21. Chỉ còn 3 suất đang chờ quyết định vào ngày 31.3.

Tuy nhiên, đến thời hạn này chỉ xác định thêm 2 suất, giữa các cuộc tranh chấp của đội tuyển Tajikistan và Philippines (bảng A); và đội tuyển Thái Lan gặp Turkmenistan (bảng D). Trong khi trận quyết định còn lại giữa đội tuyển Li Băng gặp Yemen (bảng B), đã chính thức bị hoãn lại cũng do ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Trận đấu này đã được AFC dời sang tháng sáu, nhưng chưa công bố cụ thể ngày giờ thi đấu.

Theo Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John, cơ quan bóng đá châu Á có lẽ sẽ phải chờ đợi tình hình ở Trung Đông ổn định trở lại, và cuộc chiến tại đây kết thúc, khi đó mới có thể xúc tiến tổ chức các trận đấu thuộc cúp châu Á trở lại một cách bình thường. Tương tự là lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 sẽ được tổ chức lại, nhiều khả năng vẫn ở địa điểm cũ là Cung điện Diriyah Salwa ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, nước chủ nhà Asian Cup 2027.

Trong trường hợp đến tháng sáu AFC mới tổ chức lại lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, cũng có thể việc phân chia hạt giống các đội tuyển trước lễ bốc thăm cũng sẽ thay đổi.

Trước đây, AFC quy định việc chia 4 nhóm hạt giống cho 24 đội tuyển, dựa trên bảng xếp hạng FIFA vào ngày 1.4. Nếu thay đổi, AFC có thể sẽ phải chọn lại việc phân chia hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA đầu tháng sáu tới, ngay trước khi World Cup 2026 khởi tranh (ngày 11.6).

Dựa trên vị trí hiện nay, 4 nhóm hạt giống tại Asian Cup 2027 như sau:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà, hạng 61 thế giới), Nhật Bản (19), Iran (20), Hàn Quốc (22), Úc (27), Uzbekistan (52).

Nhóm 2: Qatar (56), Iraq (58), Jordan (64), UAE (68), Oman (78), Syria (84).

Nhóm 3: Bahrain (90), Trung Quốc (93), Palestine (95), Việt Nam (103), Kyrgyzstan (104), CHDCND Triều Tiên (119)

Nhóm 4: Indonesia (121), Kuwait (134), Singapore (148).