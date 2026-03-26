Nóng: AFC bất ngờ hoãn lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, lý do sốc

AFC hoãn bốc thăm vì lo ngại tình hình xung đột ở Trung Đông?

Trong thông báo hoãn lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, AFC cho biết: "Hôm nay (26.3), Liên đoàn Bóng đá châu Á đã xác nhận rằng lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út dự kiến diễn ra vào ngày 11.4 ở Riyadh, đã bị hoãn lại.

Quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, để đảm bảo sự tham dự không bị gián đoạn của tất cả các bên liên quan tại lễ bốc thăm vòng chung kết".

AFC bất ngờ hoãn lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, liên quan cuộc xung đột ở Trung Đông Ảnh: The-AFC.com

"AFC bày tỏ sự cảm ơn tới Ban Tổ chức địa phương của VCK Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, vì sự sẵn sàng tổ chức lễ bốc thăm theo kế hoạch, và đánh giá cao sự thông cảm và hợp tác liên tục của các liên đoàn thành viên tham gia, người hâm mộ và các bên liên quan.

Thông tin cập nhật thêm về các sắp xếp mới cho lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027 sẽ được thông báo trong thời gian tới".

Trước đó, Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John thừa nhận tình trạng của một giải đấu lớn khác của AFC là AFC Champions League Elite, dự định tổ chức tập trung tại Jeddah cũng ở Ả Rập Xê Út (trong tháng 4) vẫn chưa được quyết định, mặc dù đã tổ chức bốc thăm xác định các cặp đấu từ vòng tứ kết. Nguyên nhân chính là vì giải đấu phải phụ thuộc vào tình hình của cuộc xung đột ở Trung Đông, liệu có xuống thang hay sẽ lại tiếp tục nóng bỏng.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John Ảnh: AFP

"Chúng tôi đều đang chờ đợi cuộc chiến này kết thúc bởi vì chừng nào cuộc chiến này chưa kết thúc, chúng tôi cần phải tiếp tục tìm kiếm những ngày mới để hoàn thành lịch thi đấu ở Jeddah.

Chúng tôi hy vọng cuộc chiến này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt để các trận đấu bóng đá có thể tiếp tục. Tôi nghĩ Jeddah là nơi duy nhất vẫn còn các chuyến bay nhưng đó không phải là vấn đề chính. Chúng ta cần phải thi đấu vào thời điểm chiến tranh kết thúc, đó là điều quan trọng nhất", Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John cho biết khi trả lời phỏng vấn với phóng viên Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena ngày 25.3.

Đây cũng có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc AFC ra thông báo quyết định hoãn tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, vì e ngại nhiều đại diện liên đoàn thành viên sẽ không thể đến được Riyadh để tham dự lễ bốc thăm.

Trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, AFC dự kiến sẽ căn cứ vị trí của 24 đội tuyển góp mặt tại giải đấu, dựa trên bảng xếp hạng FIFA (công bố ngày 1.4) để chia 4 nhóm hạt giống. Hiện 4 nhóm hạt giống như sau:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà, hạng 61 thế giới), Nhật Bản (19), Iran (20), Hàn Quốc (22), Úc (27), Uzbekistan (52).

Nhóm 2: Qatar (56), Iraq (58), Jordan (64), UAE (68), Oman (78), Syria (84).

Nhóm 3: Bahrain (90), Trung Quốc (93), Palestine (95), Việt Nam (103), Kyrgyzstan (104), CHDCND Triều Tiên (119)

Nhóm 4: Indonesia (121), Kuwait (134), Singapore (148).

VCK Asian Cup 2027 hiện chỉ còn chờ xác định 3 suất cuối, gồm giữa đội tuyển Tajikistan và Philippines; Li Băng và Yemen; và Thái Lan và Turkmenistan.