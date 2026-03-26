Lịch thi đấu vòng play-off World Cup 2026 mới nhất: Tâm điểm đội tuyển Ý

Giang Lao
26/03/2026 10:00 GMT+7

Mọi cặp mắt sẽ đổ dồn đến Bergamo nơi đội tuyển Ý bắt đầu hành trình tìm vé dự World Cup 2026 trong trận bán kết play-off nhánh A khu vực châu Âu, gặp đội tuyển Bắc Ireland lúc 2 giờ 45 ngày 27.3.

HLV Gattuso: "Trận đấu này còn quan trọng hơn cả trận chung kết World Cup 2006"

HLV Gattuso sẽ nắm vận mệnh giúp đội tuyển Ý giành vé trở lại World Cup, sau hai kỳ trước đó đều vắng mặt (năm 2018 và 2022). Ông thừa nhận: "Ngày mai (27.3) chắc chắn là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ nó còn quan trọng hơn cả trận chung kết World Cup 2006, nơi tôi và các đồng đội từng đăng quang. Nhưng tôi đã sẵn sàng, tôi không nghĩ về những điều có thể xảy ra sai sót. Tôi muốn suy nghĩ tích cực, nghĩ lớn và ngày mai chúng tôi sẽ cống hiến hết mình".

Đội tuyển Ý (áo trắng) sẽ phải nỗ lực và hy vọng vào may mắn để giành vé dự World Cup 2026

HLV Gattuso từng cùng đội tuyển Ý vô địch World Cup 2006 trong tư cách cầu thủ. Trải qua từ đó, "Azzurri" (biệt danh đội tuyển Ý) bắt đầu hành trình xuống dốc, khi dừng bước ở vòng bảng trong hai kỳ World Cup tiếp theo (2010 và 2014). 

Xen kẽ đó, "Azzurri" chỉ thành công ở giải vô địch châu Âu (EURO), với lần á quân năm 2012, vào tứ kết năm 2016 và vô địch kỳ giải năm 2020 (thi đấu năm 2021). Nhưng tại World Cup, cơn ác mộng vẫn tiếp diễn, khi họ thậm chí còn không thể vượt qua vòng loại tại hai kỳ giải tổ chức ở Nga và Qatar (2018 và 2022).

Như một định mệnh, đội tuyển Ý trong lần thứ ba cố gắng trở lại World Cup, họ đã đụng độ với Bắc Ireland, đối thủ đã cầm hòa "Azzurri" với tỷ số 0-0 tại sân Windsor Park năm 2021. Kết quả này khi đó đã ngăn cản đội tuyển Ý đứng đầu bảng ở vòng loại để giành vé vào vòng chung kết, và dẫn đến thất bại đau đớn trước Bắc Macedonia (tỷ số 0-1) ở trận play-off, mất vé dự World Cup 2022.

Đội tuyển Bắc Ireland hiện nay đã suy yếu đi nhiều, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện Michael O'Neill, chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ cho HLV Gattuso và các học trò của mình.

World Cup 2026 bước vào tuần thi đấu vòng loại cuối cùng, xác định 6 suất còn lại vào VCK thông qua vòng play-off

Tuy nhiên, nếu đội tuyển Ý vượt qua Bắc Ireland, họ vẫn còn một chặng đường nữa mới đến World Cup 2026, đó là trận chung kết nhánh đấu quyết định chiếc vé vào vòng chung kết, gặp Xứ Wales hoặc Bosnia & Herzegovina (cùng thi đấu lúc 2 giờ 45 ngày 27.3) trên sân khách vào lúc 2 giờ 45 ngày 1.4. Nếu thua, mọi thứ kết thúc với họ.

Cũng tại vòng play-off World Cup khu vực châu Âu, các cặp bán kết còn lại gồm giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ gặp Romania (lúc 0 giờ ngày 27.3). Đội thắng vào chung kết gặp đội thắng cặp Slovakia gặp Kosovo (2 giờ 45 ngày 27.3). 

Tương tự, cặp CH Czech gặp Ireland, đội thắng vào chung kết gặp đội thắng cặp Đan Mạch gặp Bắc Macedonia. Và đội thắng cặp Ba Lan gặp Albania vào chung kết gặp đội thắng cặp Ukraine gặp Thụy Điển.

Tại vòng play-off World Cup liên lục địa, hai trận bán kết 2 nhánh đấu diễn ra giữa Bolivia gặp Suriname lúc 5 giờ ngày 27.3, và New Caledonia gặp Jamaica lúc 10 giờ cùng ngày. Đội thắng cặp Bolivia và Suriname sẽ vào chung kết gặp đội tuyển Iraq, trong khi đội thắng cặp New Caledonia và Jamaica sẽ gặp DR Congo.

