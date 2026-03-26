HLV Cklamovski tuyên bố nóng ‘trận Việt Nam tái đấu Malaysia không phải trận bình thường’

Đội tuyển Việt Nam đã nhân đôi sức mạnh

Theo báo Malaysia, The Star: "Đội tuyển Việt Nam đã nhân đôi sức mạnh so với trước đây, khi đã có sự trở lại của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son và tân binh Đỗ Hoàng Hên. Họ còn bổ sung các cầu thủ có gốc gác như thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh.

Đặc biệt, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, người có lần cuối khoác áo đội tuyển Việt Nam vào tháng 6.2023 trong trận đấu với Syria, và Trần Đình Trọng, người đã vắng mặt kể từ tháng 9.2022 khi Việt Nam đối đầu với Singapore".

Sự có mặt của Nguyễn Xuân Son và tân binh Đỗ Hoàng Hên đã giúp đội tuyển Việt Nam nhân đôi sức mạnh, theo báo Malaysia, The Star Ảnh: Minh Tú

"Lực lượng này, cùng với những trụ cột đang có phong độ cao tại giải V-League và khu vực như Quang Hải và Hoàng Đức, đang giúp trong tay HLV Kim Sang-sik nắm giữ "một hỏa lực" rất mạnh để chuẩn bị tái đấu với Malaysia.

Chạy đà cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận kiểm tra đội hình khi giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ ngày 26.3. Chắc chắn HLV Cklamovski và các học trò ở đội tuyển Malaysia sẽ có dịp quan sát đối thủ của mình từ trận đấu này", The Star cho biết thêm.

Cũng theo The Star: "Đội tuyển Việt Nam đã thua Malaysia tỷ số 0-4 trong trận đấu đầu tiên ở vòng loại Asian Cup 2027 tại Kuala Lumpur năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả này sau đó đã bị hủy bỏ và đội tuyển Việt Nam được xử thắng tỷ số 3-0 sau khi phía Malaysia sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã chắc suất đứng đầu bảng, tích lũy được 15 điểm sau 5 trận đấu và giành vé tham dự Asian Cup 2027. Mặc dù vậy, ở trận tái đấu, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự nghiêm túc của mình, họ quyết tâm hướng đến một trận thắng trên sân cỏ để chứng minh năng lực của mình, không phải giành suất đi tiếp chỉ nhờ vụ kiện tụng".

HLV Cklamovski và CEO đội tuyển Malaysia, Rob Friend đang chịu áp lực lớn, khi bị người hâm mộ nước này yêu cầu từ chức ngay sau trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3 tới Ảnh: Ngọc Linh

'Malaysia sẽ làm lại từ đầu'

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn phóng viên Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena, HLV Cklamovski của đội tuyển Malaysia thừa nhận, ông và các học trò đến nay vẫn còn thất vọng sau những gì đã xảy ra với đội tuyển. Nhưng xác nhận, toàn đội phải hướng về phía trước và xem trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam như một cơ hội "bắt đầu lại từ đầu".

"Tôi nghĩa, đây không phải là một trận đấu bình thường. Chắc chắn, cuộc gặp lại giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Thiên Trường tại Ninh Bình sắp tới đây sẽ đầy cảm xúc và trang trọng, mặc dù kết quả trận đấu sẽ không ảnh hưởng đến cả hai đội. Chúng tôi muốn tập trung vào ba điều để xây dựng nền bóng đá vững chắc từ trận đấu này.

Tôi muốn triển khai một lối chơi hấp dẫn dẫn đến kết quả tốt. Ngoài những vấn đề bên ngoài sân cỏ, chúng tôi chỉ tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát bằng cách tạo ra những thử thách lớn khi thi đấu trên sân khách đầy khó khăn, nỗ lực hết mình trong các đợt tập huấn và tiếp tục xây dựng tinh thần đồng đội. Tập trung vào chất lượng màn trình diễn có thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ", HLV Cklamovski bày tỏ.

HLV Cklamovski cũng nhấn mạnh: "Tôi hy vọng toàn đội sẽ biến sự thất vọng hiện nay thành động lực. Chúng ta cần chuyển hóa những cảm xúc này thành nguồn năng lượng và tập trung vào sự đúng đắn.

Đội tuyển Việt Nam đã mạnh lên và họ còn có ưu thế sân nhà. Rõ ràng, phía trước chúng tôi là một trận đấu khó khăn, nhưng hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn, vì cả 2 đội đều có mục tiêu riêng của mình. Trận đấu này tưởng chừng chỉ là thủ tục, nhưng nó không phải là một trận đấu bình thường".