Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Bangladesh hôm nay: Chờ lần đầu ngọt ngào của Xuân Son và Hoàng Hên

5 tháng sau ngày nhận quốc tịch VN, Đỗ Hoàng Hên đã thỏa ước nguyện khoác áo đội tuyển quốc gia. Màn thể hiện ở CLB Hà Nội mùa này (6 bàn sau 10 trận), hay nhìn rộng hơn là 5 năm cống hiến tại V-League, đã đủ để Hoàng Hên thuyết phục HLV Kim Sang-sik. "Tôi biết ông Kim cần gì, tôi tin mình có thể đáp ứng để phục vụ lối đá trực diện và thiện chiến", Hoàng Hên chia sẻ với Thanh Niên.

Đỗ Hoàng Hên nhiều khả năng ra mắt người hâm mộ trong màu áo đội tuyển VN vào tối nay (26.3) ẢNH: VFF

Đỗ Hoàng Hên có tất cả những gì đội tuyển VN còn thiếu. Một tiền vệ với nhãn quan sắc bén, năng lực đọc trận đấu và cầm nhịp tốt, có khả năng xử lý "không thiếu, không thừa", cùng cái chân trái cực ngoan đáp ứng cả hai nhiệm vụ ghi bàn và kiến tạo. Nếu Nguyễn Xuân Son đã thay đổi bộ mặt cả hệ thống tấn công VN chỉ sau vài tuần tập luyện, Đỗ Hoàng Hên cũng có thể. Một tiền vệ toàn năng đủ sức xốc lại tuyến giữa, vốn đang rất thiếu ý tưởng cùng những đường chuyền đánh sập hàng thủ đối phương.

Trận gặp Bangladesh vào hôm nay là cơ hội hoàn hảo để Hoàng Hên ra mắt. Bangladesh hiện đứng hạng 181 thế giới, chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng của HLV Javier Cabrera có thực lực ngang với Nepal, đội mà VN đã thắng 3-1 và 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù sở hữu ngôi sao Hamza Choudhury (từng cùng Leicester City đá ở Ngoại hạng Anh và vô địch Cúp FA), nhưng nhìn chung, chất lượng đội hình Bangladesh chỉ ở mức trung bình. "Cánh én" Choudhury chưa thể giúp Bangladesh làm nên mùa xuân, khi đội bóng Nam Á đã hụt tấm vé đến Asian Cup 2027 (kém đội đầu bảng Singapore 6 điểm, chỉ còn 1 lượt đấu).

Cuộc so tài giữa Hoàng Hên và Choudhury ở tuyến giữa sẽ rất thú vị, nơi tiền vệ sinh năm 1994 gặp đối thủ đẳng cấp thế giới. "Hoàng Hên hòa nhập tốt, anh cũng nói được tiếng Việt nên mọi chuyện suôn sẻ hơn", thủ quân Đỗ Duy Mạnh cho biết. Ở trận đấu tối nay, nhiều khả năng đội tuyển VN phải "khoan phá bê tông", khi đối thủ có xu hướng pressing quyết liệt ở tuyến giữa và lùi sâu phòng ngự. Khả năng quan sát, nhìn ra những khe hở nhỏ nhất nơi hàng thủ Bangladesh của Hoàng Hên cần được thể hiện.

Đội tuyển VN chưa chắc thắng đậm Bangladesh, học trò ông Kim từng bế tắc trong trận gặp Lào (hạng 190), chỉ thắng Nepal (hạng 175) với tỷ số tối thiểu. Việc chơi tốt khi ở thế phòng ngự phản công đã trở thành thói quen khó bỏ với VN trong nhiều năm qua, nhất là khi các cầu thủ có xu hướng "khoán" khâu ghi bàn cho ngoại binh như tại V-League.

Cục diện chỉ thay đổi khi Xuân Son xuất hiện. Với sức mạnh cùng năng lực ghi bàn toàn diện, chân sút 29 tuổi đã giúp đội tuyển VN tấn công trực diện và hiệu quả hơn, khi tận dụng tốt các đường chuyền hướng thẳng vòng cấm. Hoàng Hên mang đến sự bổ trợ cho Xuân Son, khi tiền vệ CLB Hà Nội có thể tăng tốc độ và triển khai bóng chất lượng, mang đến nhiều bài đánh biến ảo, như HLV Kim Sang-sik kỳ vọng trước trận.

Đội tuyển VN phải học cách kiểm soát trận đấu, áp đảo toàn diện và tận dụng tốt cơ hội. Mỗi trận đấu là một nấc thang quan trọng, để đội bóng của ông Kim tiến gần hơn đẳng cấp châu Á.