Báo Malaysia: Đội tuyển Việt Nam thắng dễ Bangladesh, lời cảnh báo cho HLV Cklamovski

Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa phô diễn hết sức mạnh

"Trận đấu với đối thủ dưới cơ Bangladesh gần như chỉ là màn tập dượt không hơn không kém của đội tuyển Việt Nam, khi họ sớm quyết định trận đấu chỉ trong 20 phút đầu trận (dẫn trước tỷ số 2-0 quá dễ dàng do công Tuấn Hải và Xuân Mạnh ghi bàn, trước khi Hai Long ấn định tỷ số 3-0 ở phút 38). Phần còn lại, chỉ là những thử nghiệm về ý đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Malaysia vào ngày 31.3 tới đây", Astro Arena đánh giá.

Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa phô diễn hết sức mạnh thật sự, với sự xuất hiện đầy đa năng của tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, theo Astro Arena Ảnh: Minh Tú

Cũng theo kênh truyền hình của Malaysia: "Trận thắng là cú hích lớn về tinh thần cho đội tuyển Việt Nam". Bên cạnh đó, có vẻ như HLV Kim Sang-sik vẫn còn chưa muốn đội bóng của mình phô diễn hết mọi sức mạnh.

"Ông ấy có thể sẽ để dành nhiều sự bất ngờ và sức mạnh thực sự của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu quan trọng hơn, tiếp đón đội Malaysia trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình", Astro Arena cho biết thêm.

Điều này thể hiện qua cách bố trí đội hình xuất phát của HLV Kim Sang-sik trong trận gặp Bangladesh, khi nhà cầm quân người Hàn Quốc thử nghiệm tân binh Đỗ Hoàng Hên rất đa năng chơi ở nhiều vị trí trên sân.

Ông cũng để cả chân sút nhập tịch gốc ngoại Nguyễn Xuân Son ngồi dự bị, tương tự là hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau thời gian dài mới trở lại đội tuyển. Những cầu thủ này chỉ được tung vào sân ở hiệp 2, nhưng chỉ thi đấu tròn vai, vì một phần kết quả trận đấu đã an bài từ sớm. Mục tiêu của HLV Kim Sang-sik rõ ràng là hướng đến trận tái đấu với Malaysia với thành phần tốt nhất và không để xảy ra bất cứ rủi ro nào, theo Astro Arena.

"Với một đội tuyển Việt Nam mỗi lúc càng đa dạng và ngày càng được gia tăng sức mạnh, nhờ các cầu thủ nhập tịch chất lượng như Hoàng Hên vừa xuất hiện, bên cạnh còn có nhiều cầu thủ gốc gác như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh.

Rõ ràng, đây là lời cảnh báo sớm cho HLV Cklamovski và các học trò của mình, khi họ rất muốn giành trận thắng trước đội tuyển Việt Nam để chứng minh khả năng, nhưng đây là thử thách có lẽ quá lớn", Astro Arena nhận định.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường, thuộc lượt đấu cuối của bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng kết quả của trận đấu này giờ chỉ còn mang tính thủ tục, sau khi đội tuyển Việt Nam đã chính thức có vé dự vòng chung kết.

Mặc dù vậy, cả hai đội đều có những ý định riêng trong trận đấu, cùng quyết tâm hướng đến một trận đấu sòng phẳng, hay, đẹp, để hoàn tất chiến dịch vòng loại Asian Cup của mình.

Đội tuyển Malaysia đang tập huấn ở Thái Lan, vào giờ chót, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) quyết định không tổ chức trận giao hữu nào như dự định của HLV Cklamovski.

Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) sẽ chỉ tập luyện và có thể đấu tập nội bộ, trước khi sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 28.3. Dự kiến, Harimau Malaya sẽ có mặt ở Ninh Bình chỉ 2 ngày trước trận đấu.