Vì sao thắng đậm Bangladesh, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thăng hạng FIFA: Đành chờ đánh bại Malaysia

Giang Lao
26/03/2026 21:01 GMT+7

Tối 26.3, đội tuyển Việt Nam thắng dễ đội Bangladesh xếp hạng 181 thế giới với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế, nhưng chỉ được cộng thêm 2,38 điểm để cán mốc 1.216 điểm trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật theo thời gian thực.

Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí 103, nhưng điểm số đã áp rất sát tốp 100

Với số điểm 1.216 trên bảng xếp hạng FIFA được cập nhật theo thời gian thực sau trận thắng Bangladesh ngày 26.3, đội tuyển Việt Nam hiện đã áp rất sát nhóm đang nằm trong tốp 100 thế giới. Cụ thể như Tajikistan (hạng 100 có số điểm 1.224,93) và Trinidad & Tobago (hạng 99, 1.225,30 điểm). Tương tự là các đội xếp ngay trên ở vị trí 102 là Luxembourg (1.218,91 điểm) và Mozambique (hạng 101, 1.224,31 điểm).

Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng vị trí 103 thế giới sau trận thắng đậm đội Bangladesh, nhưng điểm số đã áp rất sát tốp 100

Ở trận đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam tái đấu với đối thủ duyên nợ Malaysia lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. 

Nếu thắng trận đấu quan trọng này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được cộng khoảng 9,75 điểm, do đây là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup nên được tính điểm với hệ số cao nhất. Qua đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tích lũy dự kiến khoảng 1.225,75 điểm.

Với 1.225,75 điểm dự kiến có được, nếu thành công, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều khả năng lọt vào tốp 100 thế giới lần đầu tiên sau gần hai năm trở lại đây dưới thời HLV Kim Sang-sik. Nhưng đồng thời họ cũng phải chờ đợi các đối thủ xếp ngay trên mình như Luxembourg, đặc biệt là Tajikistan và Trinidad & Tobago thi đấu không thành công trong FIFA Days tháng 3. Riêng đội Mozambique không thi đấu.

Với đội Luxembourg ở khu vực châu Âu thi đấu 2 trận play-off ở giải Nations League gặp Malta (ngày 27.3 và 1.4). Trong khi đội tuyển Tajikistan quyết đấu với Philippines ngày 31.3 để tranh vé dự Asian Cup 2027. Còn Trinidad & Tobago thi đấu 2 trận thuộc FIFA Series gặp Venezuela và Gabon.

Trong trường hợp vẫn chưa thể vào tốp 100 thế giới dịp này, nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik giành trọn 2 trận thắng trong FIFA Days tháng 3, họ cũng sẽ chắc chắn tăng bậc và áp ngày càng sát hơn tốp 100 đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.

Lịch thi đấu vòng play-off World Cup 2026 mới nhất: Tâm điểm đội tuyển Ý

Mọi cặp mắt sẽ đổ dồn đến Bergamo nơi đội tuyển Ý bắt đầu hành trình tìm vé dự World Cup 2026 trong trận bán kết play-off nhánh A khu vực châu Âu, gặp đội tuyển Bắc Ireland lúc 2 giờ 45 ngày 27.3.

Nóng: AFC bất ngờ hoãn lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, lý do sốc

HLV Cklamovski tuyên bố nóng ‘trận Việt Nam tái đấu Malaysia không phải trận bình thường’

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam bảng xếp hạng FIFA Kim Sang-sik FIFA
