* Nhận định trận đấu

Đội tuyển Việt Nam giao hữu với Bangladesh lúc 19 giờ hôm nay (26.3) trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây là màn tổng duyệt lực lượng, nhào nặn các nhân tố mới và cũ trở thành chỉnh thể thống nhất, giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik ổn định lối chơi trước khi bước vào trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 với Malaysia, diễn ra sau đây 5 ngày.

Bangladesh hiện đứng hạng 181 thế giới, chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng của HLV Javier Cabrera có thực lực ngang với Nepal, đội mà Việt Nam đã thắng 3-1 và 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu quan trọng để kiểm tra lực lượng ẢNH: NGỌC LINH

Dù sở hữu ngôi sao Hamza Choudhury (từng cùng Leicester City đá ở Ngoại hạng Anh và vô địch Cúp FA), nhưng nhìn chung, chất lượng đội hình Bangladesh chỉ ở mức trung bình. "Cánh én" Choudhury chưa thể giúp Bangladesh làm nên mùa xuân, khi đội bóng Nam Á đã hụt tấm vé đến Asian Cup 2027 (kém đội đầu bảng Singapore 6 điểm, chỉ còn 1 lượt đấu).

Đội tuyển Việt Nam chưa chắc thắng đậm Bangladesh, học trò ông Kim từng bế tắc trong trận gặp Lào (hạng 190), chỉ thắng Nepal (hạng 175) với tỷ số tối thiểu. Quang Hải cùng đồng đội cần kiểm soát trận đấu, áp đảo toàn diện và tận dụng tốt cơ hội. Mỗi trận đấu là một nấc thang quan trọng, để đội bóng của ông Kim tiến gần hơn đẳng cấp châu Á.

Màn so tài Bangladesh cũng nhiều khả năng chứng kiến Đỗ Hoàng Hên ra mắt. Tiền vệ gốc Brazil nhập tịch Việt Nam vào tháng 10.2025. Anh đã đủ điều kiện chơi cho đội tuyển Việt Nam, sau 5 năm tỏa sáng ở V-League.

Đỗ Hoàng Hên chờ màn ra mắt hoàn hảo ẢNH: VFF

"Sau 5 năm cống hiến cho các đội bóng ở V-League, Hoàng Hên có cơ hội đầu tiên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, do vậy tôi rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy có cơ hội thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Những ngày qua, sau khi xem Hên thi đấu, tôi đánh giá có thêm cậu ấy tạo cho ban huấn luyện nhiều phương án để tạo thêm các cơ hội dứt điểm ghi bàn", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Đội trưởng Duy Mạnh phát biểu: "Chúng tôi đánh giá cao đối thủ, cố gắng tập trung tối đa, cố gắng hết sức ở trận tới. Hoàng Hên nói tiếng Việt tốt. Anh ấy có mặt ở đây là sự ghi nhận của thầy Kim và ban huấn luyện.

Tôi cũng rất hạnh phúc khi Đình Trọng và Văn Hậu trở lại. Cầu thủ nào khi trở lại sau chấn thương đều đáng được ghi nhận. Hy vọng họ thể hiện thật tốt ở đợt tập trung này".