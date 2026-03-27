Thể thao Bóng đá Quốc tế

Lịch thi đấu ‘chung kết’ play-off World Cup 2026: Lộ diện đối thủ của đội Ý và Iraq

Giang Lao
27/03/2026 07:52 GMT+7

Rạng sáng 27.3, đội tuyển Ý giữ vững hy vọng dự World Cup 2026 khi đánh bại thuyết phục Bắc Ireland với tỷ số 2-0 do công Tonali và Moise Kean ghi bàn trong hiệp 2, trong khi đó, đối thủ của đội tuyển Iraq cũng lộ diện.

Đội tuyển Ý sẽ kết thúc 12 năm vắng bóng tại World Cup?

Đoàn quân của HLV Gattuso đã vượt qua nhiều sức ép cực lớn đè nặng lên họ trước trận quyết đấu với Bắc Ireland. Bằng chứng là trong hiệp 1, đội tuyển Ý thi đấu rất thận trọng, ngay cả ở đầu hiệp 2, khi mọi thứ vẫn chưa sáng sủa khiến tình thế trở nên căng thẳng.

Tonali đã kịp cứu nguy cho đội tuyển Ý, thắp sáng hy vọng dự World Cup 2026

Tuy nhiên, sau khi Tonali khai thông bế tắc với bàn mở tỷ số ở phút 56 đã giúp tâm lý đội tuyển Ý trở nên thoải mái và ít bị áp lực hơn. Ở cuối trận, bàn thắng của Moise Kean đã chốt hạ chiến thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của HLV Gattuso, đưa đội tuyển Ý tiến thêm một bước nữa đến gần World Cup 2026.

Ở trận chung kết nhánh đấu A play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu, đội tuyển Ý sẽ đối đầu với Bosnia & Herzegovina trên sân khách Stadion Bilino Polje ở Zenica vào lúc 2 giờ 45 ngày 1.4 (giờ Việt Nam), để tranh suất tham dự vòng chung kết. Trước đó, Bosnia & Herzegovina đã vượt qua Xứ Wales sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2 (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức).

Ở nhánh B, đội tuyển Thụy Điển đối đầu với Ba Lan trên sân nhà Nationalarenan, Solna vào lúc 2 giờ 45 ngày 1.4. Thụy Điển đánh bại Ukraine tỷ số 3-1 với chân sút Gyokeres ghi cú hat-trick. Còn Ba Lan vượt qua Albania tỷ số 2-1.

Ở nhánh C, đội tuyển Kosovo đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà cùng lúc 2 giờ 45 ngày 1.4, và CH Czech gặp Đan Mạch cũng trên sân nhà Stadion Letna ở Prague (cùng lúc 2 giờ 45 ngày 1.4) ở nhánh D, để tranh các vé vớt của khu vực châu Âu dự World Cup 2026.

Trong khi đó, ở vòng play-off World Cup 2026 liên lục địa, đại diện Nam Mỹ, Bolivia thắng Suriname với tỷ số 2-1, để vào chung kết nhánh đấu 2 gặp đại diện châu Á là đội tuyển Iraq tranh vé dự vòng chung kết. Cặp đấu giữa Iraq và Bolivia thi đấu trên sân Estadio BBVA ở TP.Guadalupe (Mexico) lúc 10 giờ ngày 1.4 (giờ Việt Nam),

Cặp đấu còn lại ở vòng play-off World Cup 2026 liên lục địa là giữa đội DR Congo gặp New Caledonia hoặc Jamaica (sẽ xác định trong ngày 27.3). Cặp đấu này thi đấu trên sân Estadio Akron ở TP.Zapopan cũng ở Mexico lúc 4 giờ ngày 1.4.

Tin liên quan

Vì sao thắng đậm Bangladesh, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thăng hạng FIFA: Đành chờ đánh bại Malaysia

Tối 26.3, đội tuyển Việt Nam thắng dễ đội Bangladesh xếp hạng 181 thế giới với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế, nhưng chỉ được cộng thêm 2,38 điểm để cán mốc 1.216 điểm trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật theo thời gian thực.

Nóng: AFC bất ngờ hoãn lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, lý do sốc

Lịch thi đấu vòng play-off World Cup 2026 mới nhất: Tâm điểm đội tuyển Ý

Khám phá thêm chủ đề

World Cup Đội tuyển Ý play-off World Cup Iraq World Cup 2026
