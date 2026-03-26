HLV Bangladesh nói 'sốc' về đội tuyển Việt Nam, tin trận gặp Malaysia sẽ...

HLV Bangladesh khen ngợi đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Bangladesh thua đậm 0-3 trong trận gặp đội tuyển Việt Nam tối 26.3 trên sân vận động Hàng Đẫy. Hàng thủ số đông của thầy trò HLV Javier Cabrera bị xuyên thủng hai lần chỉ trong 20 phút đầu, bởi các pha bóng cố định hiệu quả của chủ nhà. Đến phút 38, Bangladesh thua bàn thứ ba, sau khi để tiền vệ Hai Long "độc diễn" từ phần sân nhà rồi sút chéo góc ghi bàn.

Dù chơi nỗ lực trong hiệp 2, nhưng Bangladesh chỉ có thể tránh thua thêm, chứ không tìm được bàn danh dự.

HLV Javier Cabrera của Bangladesh ẢNH: MINH TÚ

"Đội tuyển Việt Nam có cơ hội thì chuyển hóa hiệu quả thành bàn thắng. Trong khi, chúng tôi có cơ hội rõ ràng, nhưng còn thiếu kỹ năng ghi bàn. Điểm tích cực là chúng tôi có thể tạo ra được cơ hội trước đội bóng mạnh như Việt Nam. Đó là điều tốt trước khi gặp Singapore", HLV Javier Cabrera đánh giá.

Chiến lược gia của Bangladesh dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam: "Họ là đội mạnh, đủ sức thắng Malaysia ở trận tới. Trận gặp Việt Nam thực sự rất khó khăn. Hiệp 1, họ giữ vị trí tốt hơn, tận dụng tốt khoảng trống và các tình huống cố định. Giữa giờ nghỉ, tôi nói học trò phải nhận ra điều đó và thay đổi. Bangladesh vì vậy đã chơi tốt hơn".

Theo HLV đang dẫn dắt đội tuyển đứng hạng 181 thế giới, nòng cốt sức mạnh của đội tuyển Việt Nam nằm ở các cầu thủ đang ở độ chín như Hai Long, Tuấn Hải, Văn Khang, Hoàng Đức..., thay vì phụ thuộc vào các ngoại binh nhập tịch như Xuân Son hay Hoàng Hên. Đó mới là bệ đỡ giúp Việt Nam vươn lên ở sân chơi châu Á.

"Đội tuyển Việt Nam có nhiều tài năng và đang ở độ có thể phát triển. Tôi ấn tượng với một vài cầu thủ tại giải U.23 châu Á 2026 vừa qua. Những cầu thủ ngoại chỉ bổ sung thêm sức mạnh cho Việt Nam mà thôi", HLV Javier Cabrera đánh giá thêm.

Sau trận đấu tại Hàng Đẫy, Bangladesh sẽ chơi trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 với Singapore, trong bối cảnh đã hết cơ hội đi tiếp. Đội tuyển Việt Nam cũng đá trận thủ tục với Malaysia vào ngày 31.3, khi đã nắm chắc trong tay tấm vé dự sân chơi châu Á năm sau.



