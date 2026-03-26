Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam nhân sự siêu tấn công đấu Bangladesh: Hoàng Hên đá chính, Văn Hậu và Xuân Son dự bị

Hồng Nam
26/03/2026 17:30 GMT+7

Danh sách đá chính của đội tuyển Việt Nam ở màn so tài Bangladesh (giao hữu quốc tế) diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 26.3 đã lộ diện.

Đội tuyển Việt Nam có Đỗ Hoàng Hên trên tuyến đầu  

HLV Kim Sang-sik đã công bố 11 cái tên đá chính đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Bangladesh, diễn ra lúc 19 giờ hôm nay (26.3) trên sân vận động Hàng Đẫy, trong khuôn khổ giao hữu quốc tế.

Đứng trong khung gỗ là thủ môn Đặng Văn Lâm. Người gác đền sinh năm 1993 tiếp tục là lựa chọn số một của HLV Kim Sang-sik, nhờ kinh nghiệm dạn dày ở đội tuyển Việt Nam cùng phản xạ tốt. 

Bộ tứ hàng thủ gồm Đỗ Duy Mạnh (đội trưởng) và Phạm Xuân Mạnh đá trung vệ, còn Lê Ngọc Bảo đá cánh trái, Nguyễn Văn Vĩ đá cánh phải.

Thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Văn Hậu và tiền đạo Xuân Son dự bị.

Hàng tiền vệ có sự hiện diện của Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ và Đỗ Hoàng Hên. Trên hàng công, Phạm Tuấn Hải sắm vai trung phong.

Như vậy, Hoàng Hên sẽ có trận ra mắt đội tuyển Việt Nam, ngay khi vừa được triệu tập.

Mùa này, Hoàng Hên ghi 6 bàn sau 10 trận cho CLB Hà Nội. Anh là cầu thủ in dấu giày vào nhiều bàn nhất của đội bóng thủ đô trong thời gian qua.

"Sau 5 năm cống hiến cho các đội bóng ở V-League, Hoàng Hên có cơ hội đầu tiên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, do vậy tôi rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy có cơ hội thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Những ngày qua, sau khi xem Hên thi đấu, tôi đánh giá có thêm cậu ấy tạo cho ban huấn luyện nhiều phương án để tạo thêm các cơ hội dứt điểm ghi bàn", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Trận gặp Bangladesh vào hôm nay là cơ hội hoàn hảo để Hoàng Hên ra mắt. Bangladesh hiện đứng hạng 181 thế giới, chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. 

Đội bóng của HLV Javier Cabrera có thực lực ngang với Nepal, đội mà Việt Nam đã thắng 3-1 và 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù sở hữu ngôi sao Hamza Choudhury (từng cùng Leicester City đá ở Ngoại hạng Anh và vô địch Cúp FA), nhưng nhìn chung, chất lượng đội hình Bangladesh chỉ ở mức trung bình. 

"Cánh én" Choudhury chưa thể giúp Bangladesh làm nên mùa xuân, khi đội bóng Nam Á đã hụt tấm vé đến Asian Cup 2027 (kém đội đầu bảng Singapore 6 điểm, chỉ còn 1 lượt đấu).

