Màn thị uy sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Không có mũi tiên phong Xuân Son (ngồi dự bị), nhưng trước đối thủ yếu hơn, đội tuyển VN vẫn kiểm soát tốt thế trận. Bàn thắng lại đến từ tình huống cố định, nơi những pha dàn xếp đá phạt góc, phạt cố định của ông Kim Sang-sik vẫn sắc sảo dù ở U.23 hay đội tuyển quốc gia. Bởi trong tay HLV người Hàn Quốc là những chân chuyền xuất sắc. Tiến Anh đá phạt góc hiểm hóc khiến đối thủ lúng túng phản lưới ở phút thứ 8, sau đó 10 phút sau đến lượt Quang Hải đá phạt chuẩn chỉ để Xuân Mạnh đánh đầu ghi bàn.

Hoàng Hên (9) tìm được sợi dây liên kết với đồng đội cực nhanh ẢNH: MINH TÚ

Khác với những trận gặp Lào, Nepal hay Campuchia năm 2025, đội tuyển VN đã bóp nghẹt sức phản kháng của đối thủ cửa dưới như Bangladesh nhờ khác biệt lớn nhất mang tên Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ gốc Brazil có ngày ra mắt ấn tượng khi anh mang đến chất cơ động, mềm mại cho tuyến giữa. Anh không chỉ phối hợp ăn ý với Hai Long, Quang Hải hay Hoàng Đức, mà còn tung những đường chuyền xé toang hàng thủ Bangladesh, với tính trực diện và sáng tạo mà trước đây không nhiều cầu thủ VN thường xuyên làm được.

Ba bàn chóng vánh (Hai Long ghi bàn thứ 3 ở phút 38) cùng thế trận tấn công bùng nổ trong hiệp 1 giúp VN dễ đá hơn trong nửa sau trận đấu. Ông Kim gia tăng áp lực khi tung Xuân Son vào sân, song đây là trận đấu để anh lấy lại cảm giác, hơn là VN cần "mượn lực" để áp đảo đối thủ.

Những gì diễn ra trong hiệp 2 có lẽ chưa thể khiến ông Kim hài lòng. Đội tuyển VN không còn giữ nhịp tấn công mượt mà. Song trong bối cảnh trận gặp Malaysia đã đến gần, đội tuyển VN không nhất thiết phải bung sức. Học trò ông Kim vừa thắng đậm, vừa giữ chân, đồng thời thử nghiệm các phương án tấn công mới.