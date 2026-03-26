Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik bình luận rất hay về Hoàng Hên và Văn Hậu, bất ngờ nhắc đến... cân nặng Xuân Son

Hồng Nam
26/03/2026 22:10 GMT+7

HLV Kim Sang-sik khẳng định sự đa năng của Đỗ Hoàng Hên đã giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn tấn công trước Bangladesh.

HLV Kim Sang-sik tiết lộ cuộc trò chuyện với Đỗ Hoàng Hên

Đội tuyển Việt Nam đã thắng giòn giã 3-0 trước Bangladesh ở cuộc so tài tối 26.3 trên sân vận động Hàng Đẫy. Với thực lực vượt trội, học trò HLV Kim Sang-sik dễ dàng kiểm soát thế trận và gây áp lực nghẹt thở. 

3 bàn thắng do công Hai Long, Xuân Mạnh cùng một tình huống đối thủ phản lưới đều diễn ra ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chủ yếu giữ nhịp chơi ổn định để kiểm soát nhịp độ. Vẫn có cơ hội được tạo ra, nhưng các chân sút không còn bén duyên như hiệp 1.

HLV Kim Sang-sik đã sử dụng khá thành công Hoàng Hên

ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, với đội tuyển Việt Nam và cá nhân Đỗ Hoàng Hên, màn thị uy sức mạnh trước Bangladesh vẫn là khởi đầu lý tưởng. Hoàng Hên có trận ra mắt xông xáo khi anh giúp hàng công vận hành uyển chuyển, khó lường hơn, đồng thời tiền vệ 32 tuổi còn chứng minh sự đa năng khi đá nhiều vị trí.

"Trước trận, tôi đã nói chuyện với Hoàng Hên. Tôi hỏi là khi vào sân, tùy theo thời điểm, Hên có thể phải thay đổi vị trí, lúc đó cậu cảm thấy thế nào, chơi được không? Hên đồng ý. Cậu ấy bảo rằng có thể làm được. Khi thi đấu, Hoàng Hên có thể thay đổi được nhiều vị trí khác nhau. Với khả năng của cậu ấy, đặc biệt là trong trận đấu với Malaysia, tôi sẽ tìm ra vị trí thích hợp nhất với Hên", HLV Kim Sang-sik chia sẻ về học trò. 

Đỗ Hoàng Hên đã ở gần bàn thắng ra mắt, với một cú sút góc gần chệch cột trong hiệp 1, sau đó nối tiếp là cú đá dội cột dọc cuối trận. 

Bên cạnh Hoàng Hên, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam cũng được thử nghiệm triệt để, khi HLV Kim Sang-sik dùng Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long luân phiên thay nhau đá vị trí này.

Hoàng Hên ra mắt ở tuyến giữa

ẢNH: MINH TÚ

Ông Kim chia sẻ: "Trận này, tôi chủ yếu yêu cầu về mặt chiến thuật và kiểm tra thể lực thể trạng cầu thủ. Trong thời gian vừa qua, cầu thủ thi đấu mệt mỏi do V-League kéo dài. Thông qua thay đổi người, nhiều vị trí có thể duy trì thể trạng, đạt điểm rơi phong độ khi gặp Malaysia.

Hiệp 1, tôi để cho Hoàng Đức và Quang Hải thi đấu. Hiệp 2, tôi thay người để chuẩn bị cho tình huống hai cầu thủ này không có trên sân thì nên điều chỉnh thế nào. Đó vẫn là điều cần suy nghĩ thêm". 

Xuân Son tăng cân 

Đứng trước câu hỏi liệu Xuân Son có... tăng cân, khi những bước chạy ở trận này chưa thanh thoát, HLV Kim Sang-sik nói thẳng: "Vấn đề cân nặng của Xuân Son, tôi phải kiểm tra lại lần nữa. Cậu ấy đã tăng 4 kg".

Xuân Son chơi nỗ lực ở trận này khi vào sân trong hiệp 2. Anh có một cú sút chệch cột nguy hiểm ở phút 83, nhưng nhìn chung, chân sút 29 tuổi chưa lấy lại cảm giác bóng vốn có.

Trước đó, ở buổi tập đầu tiên khi mới lên tuyển, Xuân Son đã bị tái phát vết đau và phải bỏ dở buổi tập. 

Xuân Son (phải) có trận đấu đầy nỗ lực

ẢNH: MINH TÚ

"Thời gian qua, Xuân Son dính chấn thương bắp đùi nên di chuyển chưa được tốt lắm. Son đang trong quá tình hồi phục và lấy lại phong độ. Đó là điều rất đáng chờ đợi ở trận tới, khi cậu ấy có thể hoạt động rộng rãi hơn, phối hợp tốt hơn", HLV Kim Sang-sik đánh giá. 

Chiến lược gia Hàn Quốc nói thêm về Văn Hậu, người trở lại đội tuyển Việt Nam sau hơn 3 năm vắng mặt.

"Văn Hậu có thể đá tốt là trung vệ lệch và hậu vệ trái. Với thời gian qua, cậu ấy đá tốt ở V-League, thể hiện rất tốt khi lên tuyển. Trận này, Văn Hậu cần điều chỉnh thể lực và cách chơi. 

Tôi cho Văn Hậu đá cánh để giảm thiểu số phút thi đấu, cự ly di chuyển ít đi một chút, để điều chỉnh khi vào trận gặp Malaysia có phong độ tốt nhất. Cậu ấy có thể thi đấu tốt với trung vệ lệch, đó là một khả năng ở trận tới", ông Kim gợi mở.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại guồng tập luyện vào ngày mai (27.3) để chuẩn bị cho màn đọ sức Malaysia, diễn ra ngày 31.3 trong khuôn khổ hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình). 

Đội tuyển Việt Nam 3-0 Bangladesh: Màn chạy đà hoàn hảo

Đội tuyển Việt Nam đã có màn chạy đà hoàn hảo, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2027 khi thắng dễ đội khách Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy.

