Thái Lan tổn thất lớn trước trận tranh vé nóng châu Á, Madam Pang lại ‘hành động’

"Lão tướng" Teerasil Dangda được gọi lên đội tuyển Thái Lan sau gần 2 năm vắng mặt

Theo truyền thông Thái Lan, trong sáng 25.3, tin xấu đã đến với đội tuyển nước này khi tiền đạo trẻ đầy triển vọng là Yotsakorn Burapha gặp chấn thương. Chân sút đang có phong độ cao trong màu áo CLB Hougang Utd buộc phải rút lui sau buổi tập do không kịp bình phục.

Kênh Thairath đánh giá, việc Yotsakorn Burapha rút lui là tổn thất lớn với “Voi chiến”, trong bối cảnh họ trước đó đã thiếu hụt nhân sự trên hàng công. Việc mất thêm một phương án tấn công khiến HLV Anthony Hudson rơi vào thế khó, đặc biệt khi trận đấu với Turkmenistan mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp.

Không còn nhiều lựa chọn, chiến lược gia người Mỹ buộc phải triệu tập lão tướng Teerasil Dangda – người đã 37 tuổi trở lại đội tuyển sau gần 2 năm vắng bóng. Dù kinh nghiệm là điểm mạnh, nhưng thể lực và tốc độ của Teerasil Dangda vẫn là dấu hỏi lớn trong một trận cầu đòi hỏi cường độ cao.

Những cầu thủ kỳ cựu (từ trái sang phải): Sarach Yooyen (33 tuổi), Chanathip Songkrasin (32 tuổi), Theerathon Bunmathan (36 tuổi) và Teerasil Dangda (37 tuổi) đều góp mặt trong trận đấu quan trọng của đội tuyển Thái Lan ẢNH: FACEBOOK FAT

Yotsakorn Burapha được xem là "thần đồng" của bóng đá Thái Lan và nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng phải rút lui vì chấn thương ẢNH: FAT

Chia sẻ trước truyền thông, HLV Anthony Hudson thừa nhận tình hình của đội tuyển Thái Lan giờ đây rất khó khăn. Ông Anthony Hudson bày tỏ: “Chúng tôi liên tục gặp vấn đề về lực lượng, nhưng đây là bóng đá. Những cầu thủ có mặt phải sẵn sàng và chứng minh giá trị. Trận đấu tới giống như một trận chung kết, và chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng”.

Ông cũng đánh giá cao đối thủ của Thái Lan ở lượt đấu cuối, diễn ra ngày 31.3: “Turkmenistan là đội bóng rất khó chơi. Chúng tôi đã thua họ trước đó, vì vậy toàn đội cần cải thiện rất nhiều nếu muốn thay đổi kết quả”.

Trong bối cảnh khó khăn, hy vọng của CĐV Thái Lan sẽ dồn về tiền đạo trẻ Jude Bell. Tiền đạo mang hai dòng máu Thái – Anh đang đạt phong độ cao và được kỳ vọng sẽ “gánh” hàng công.

Chia sẻ với truyền thông, Jude Bell tỏ ra tự tin: “Tôi rất tự hào khi được góp mặt trong đội tuyển. Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại Turkmenistan và giành vé đi tiếp. Toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ và sẵn sàng cho thử thách này”.

Madam Pang “tiếp lửa” bằng hành động bất ngờ

Giữa lúc đội tuyển gặp khó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Nualphan Lamsam (hay còn được biết đến với tên Madam Pang) đã có động thái đáng chú ý nhằm tiếp thêm động lực tinh thần.

Theo đó, bà Madam Pang tuyên bố sẽ quyết định tặng vé miễn phí cho học sinh, sinh viên và các học viện bóng đá đến sân Rajamangala National Stadium cổ vũ đội tuyển Thái Lan trong trận gặp Turkmenistan.

“Đây được xem là bước đi vừa mang ý nghĩa phát triển bóng đá trẻ, vừa tạo nên “chảo lửa” trên khán đài, giúp đội tuyển Thái Lan có thêm lợi thế sân nhà trong trận đấu then chốt. Bà Madam Pang đang làm mọi thứ để giúp đội tuyển Thái Lan có mặt ở Asian Cup châu Á 2027. Trước đó, bà Madam Pang từng tuyên bố sẽ thưởng HLV Anthony Hudson 3 triệu baht (khoảng 2,2 tỉ đồng Việt Nam) nếu đội tuyển Thái Lan có thể vượt qua trận cầu “sinh tử”, có mặt ở Asian Cup 2027”, Khaosod bình luận.

Bà Madam Pang vẫn hỗ trợ rất tích cực cho đội tuyển Thái Lan ẢNH: FACEBOOK FAT

Sau 5 lượt trận, đội tuyển Thái Lan và Turkmenistan cùng có 12 điểm, nhưng “Voi chiến” chỉ xếp thứ 2 bảng D do bất lợi về chỉ số đối đầu khi từng thua 1-3 ở lượt đi. Điều này đồng nghĩa, thầy trò HLV Anthony Hudson buộc phải giành chiến thắng nếu muốn có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027.