Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Honda Super Cub C125 2026 nhập khẩu Thái Lan về Việt Nam, giá từ 150 triệu đồng

Trần Hoàng
25/03/2026 12:48 GMT+7

Phiên bản mới nhất của dòng xe máy số Honda Super Cub C125 2026 giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng, bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS cùng cách phối màu mới… được một cửa hàng tại TP.HCM nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với giá khoảng 150 triệu đồng.

Trong bối cảnh thị trường xe máy trong nước khá trầm lắng, các đơn vị kinh doanh xe máy nhập khẩu đang thu hút sự chú ý khi lần lượt đưa về các mẫu mã mới nhằm hướng tới nhóm khách hàng thực sự đam mê xe, thích sự khác biệt cũng như các mẫu mã đời mới. Cái tên mới nhất vừa gia nhập thị trường Việt Nam là dòng xe máy số cổ điển - Honda Super Cub C125 2026.

Sau hơn 2 tháng được hãng xe Nhật Bản trình làng tại Thái Lan, mới đây những chiếc Honda Super Cub C125 đầu tiên thuộc phiên bản mới 2026 vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Lô xe này do Cub House - một đơn vị chuyên kinh doanh mô tô xe máy nhập khẩu tại TP.HCM nhập về phân phối, trong bối cảnh Honda Việt Nam (HVN) vẫn đang phân phối các phiên bản cũ thuộc đời 2025

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện đơn vị nhập khẩu mẫu xe này cho biết: "Honda Super Cub C125 2026 thuộc phiên bản mới nhất vừa ra mắt hồi tháng 1.2026. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan, có một số thay đổi nhỏ so với các phiên bản trước đây"

Cụ thể, Honda Super Cub C125 2026 về cơ bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước thiết kế đặc trưng như các phiên bản trước đây. Tuy nhiên, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất đến từ cách phối màu thân xe. Ngoài các màu đen nhám, xanh dương hay xanh xám như bản cũ, Super Cub C125 2026 được hãng xe Nhật Bản bổ sung hai lựa chọn màu sắc mới gồm màu Ash Gray sử dụng tông xám đậm đơn sắc, kết hợp yên nâu và loạt chi tiết sơn đen như mâm xe, ốp hông, ốp pô, tạo cảm giác và lịch lãm

Trong khi đó màu Polished Silver phối hai tông xám - trắng, đi kèm yếm trước trắng, mâm bạc phay và nhiều chi tiết hoàn thiện màu bạc, nhấn mạnh vẻ sang trọng, cao cấp. So với các lựa chọn màu sắc trước đây, hai màu sắc mới giúp Super Cub C125 2026 trông mạnh mẽ, thời trang và cuốn hút hơn

Ngoài ra, một sự cải tiến đáng chú ý trên Honda Super Cub C125 2026 so với phiên bản cũ đến từ hệ thống phanh. Theo đó, Super Cub C125 2026 được bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước. Đây là trang bị trước đây chỉ có trên các phiên bản Super Cub C125 "Made in Japan" trong khi các phiên bản do HVN phân phối vẫn chưa có phanh ABS. Việc bổ sung trang bị này trên bản 2026 không chỉ giúp Honda Super Cub C125 "đáng đồng tiền bát gạo" hơn mà còn cải thiện đáng kể độ an toàn, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị hoặc trên mặt đường trơn trượt

Bên cạnh đó, Honda Super Cub C125 2026 vẫn có sẵn những trang bị tính năng tiện ích như hệ thống đèn pha, đèn hậu, đèn xi-nhan, định vị đều dùng công nghệ đèn LED, đồng hồ LCD kỹ thuật số dạng tròn và hệ thống khóa thông minh Smart Key. Những chiếc Super Cub C125 2026 về Việt nam lần này đều được trang bị yên đôi bọc da, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày

Honda Super Cub C125 2026 vẫn dùng động cơ xăng động cơ xăng 4 thì, SOHC, 2 van, xi-lanh đơn, dung tích 123cc làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 9,8 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 6.250 vòng/phút. Công suất được truyền qua hộp số 4 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng 1,5 lít/100 km

Honda Super Cub C125 2026 về Việt Nam hiện đang được Cub House cũng như một số cửa hàng khu vực miền Nam phân phối với giá khoảng 150 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Honda Super Cub C125 xe máy Honda Super Cub C125 Xe máy Honda Giá Honda Super Cub C125 2026 Honda Super Cub C125 có gì mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận