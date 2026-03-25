Honda Super Cub C125 2026 nhập khẩu Thái Lan về Việt Nam, giá từ 150 triệu đồng

Ngoài ra, một sự cải tiến đáng chú ý trên Honda Super Cub C125 2026 so với phiên bản cũ đến từ hệ thống phanh. Theo đó, Super Cub C125 2026 được bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước. Đây là trang bị trước đây chỉ có trên các phiên bản Super Cub C125 "Made in Japan" trong khi các phiên bản do HVN phân phối vẫn chưa có phanh ABS. Việc bổ sung trang bị này trên bản 2026 không chỉ giúp Honda Super Cub C125 "đáng đồng tiền bát gạo" hơn mà còn cải thiện đáng kể độ an toàn, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị hoặc trên mặt đường trơn trượt