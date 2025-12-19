Honda Super Cub 50 Final Edition tại Việt Nam được cá nhân hóa, giá hơn 100 triệu

Được xem là "hậu bối" cuối cùng của dòng
xe máy huyền thoại Honda Super Cub 50, phiên bản Honda Super Cub 50 Final Edition sản xuất tại Nhật Bản với số lượng giới hạn 2.000 chiếc, được Cub House đưa về Việt Nam vào trung tuần tháng 7.2025. Với giá trị thương hiệu, lịch sử cũng như độ bền bỉ, tiết kiệm đã được chứng kết hợp cùng sự khan hiếm trên thị trường… Super Cub 50 Final Edition nhanh chóng trở thành mẫu được giới chơi xe tại Việt Nam săn lùng để sở hữu.
Dù được xếp vào nhóm xe máy độc, lạ tại Việt Nam nhưng theo một số đơn vị phân phối Honda Super Cub 50 Final Edition, nhiều chủ sở hữu dòng xe này dù chỉ để sưu tập nhưng vẫn muốn cá nhân hoá theo sở thích cá nhân để biến chiếc xe thành một người bạn đồng hành đúng nghĩa, hữu dụng hơn trong cuộc sống. Thấu hiểu mong muốn của người dùng cũng như góp phần gia tăng giá trị sử dụng cho Honda Super Cub 50 Final Edition, mới đây Cub House cùng Võ Motor (một cửa xe chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu ở Cần Thơ) vừa tung ra thị trường phiên bản Honda Super Cub 50 Final Edition Custom by Cub House
Với tinh thần bảo tồn nguyên bản, không phá vỡ giá trị di sản Cub House vẫn giữ lại kiểu dáng thiết kế, màu sắc đặc trưng của Honda Super Cub 50 Final Edition nhập khẩu từ Nhật Bản. Tuy nhiên, để gia tăng "giá trị sử dụng thật, nhu cầu sử dụng thật" bản Super Cub 50 Final Edition Custom by Cub House được Cub House trang bị thêm hàng loạt phụ kiện
Cụ thể, bản Honda Super Cub 50 Final Edition Custom by Cub House có thêm kính chắn gió phía trước. Chi tiết này mang giá trị thẩm mỹ và "chất chơi" rất riêng cho Super Cub cổ điển. Kính nhỏ, trong suốt, dáng thanh thoát giúp đầu xe sinh động hơn, gợi cảm xúc hoài niệm với phong cách rất Nhật, rất Cub - thứ mà người chơi lâu năm đều hiểu có thể không cần, nhưng thiếu thì không trọn vẹn
Diện mạo phiên bản này cũng có chút khác biệt khi có thêm bộ tem trên cánh áo yếm trước mang dòng chữ "Since 1958" kèm logo Honda cổ điển. Bộ tem này không chỉ để trang trí, mà còn như lời khẳng định lịch sử hơn nửa thế kỷ của Super Cub
Cốp xe hai bên cũng được trang trí bộ tem mới giúp tăng khả năng nhận diện Super Cub 50 Final Edition, đồng thời tạo cảm giác "độc bản dành riêng cho chủ nhân". Đây là chi tiết nhỏ nhưng rất được giới sưu tầm đánh giá cao, bởi nó giúp chiếc xe khác biệt mà không cần can thiệp sâu vào kết cấu nguyên bản
Để tăng thêm tính tiện dụng cho dòng xe này, Cub House còn trang bị cho Honda Super Cub 50 Final Edition ba-ga mũi trước có thể gắn thêm rổ, giỏ trước hoặc để đồ nhẹ khi đi phố
Ngoài ra, phiên bản này còn có ốp bảo vệ lốc máy. Đại diện Cub House cho biết đây là chi tiết nhỏ nhưng có giá trị lớn, nhận được nhiều sự đồng thuận từ khách hàng đã từng sử dụng Super Cub 50 nguyên bản. Bởi thực tế vận hành cho thấy lốc máy có thể gây nóng chân
Trong khi đó, việc được trang bị ba-ga giữa cho phép người dùng đặt cặp da, túi xách hoặc đồ cá nhân khi đi xa. Đây là chi tiết rất "thật", biến Super Cub 50 từ chiếc xe dạo phố thành phương tiện có thể đồng hành trên mọi hành trình
Super Cub 50 nguyên bản giữ ba ga sắt phía sau, tuy nhiên trên bản Honda Super Cub 50 Final Edition Custom by Cub House chi tiết này được bổ sung thêm phần đệm bọc da giúp chiếc xe chở được thêm người một cách an toàn và thoải mái, mà vẫn giữ được tinh thần nguyên bản, không làm chiếc xe "mất chất"
Tất cả các phiên bản Super Cub 50 nguyên bản đều không có gác chân sau. Tuy nhiên, trên phiên bản Super Cub 50 Final Edition Custom by Cub House, gác chân sau được trang bị đầy đủ. Một thay đổi nhỏ nhưng hoàn thiện trải nghiệm sử dụng thực tế trên mọi cung đường
Honda Super Cub 50 Final Edition Custom by Cub House sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 49cc có công suất 3,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 3,8 Nm. Theo thông tin nhãn năng lượng được cấp khi được kiểm định tại Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này ở mức 1,4 lít/100 km
Honda Super Cub 50 Final Edition Custom by Cub House hiện đang được cửa hàng Võ Motor ở Cần Thơ phân phối với giá hơn 100 triệu đồng
Bình luận (0)