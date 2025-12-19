Honda Super Cub 50 Final Edition tại Việt Nam được cá nhân hóa, giá hơn 100 triệu

Dù được xếp vào nhóm xe máy độc, lạ tại Việt Nam nhưng theo một số đơn vị phân phối Honda Super Cub 50 Final Edition, nhiều chủ sở hữu dòng xe này dù chỉ để sưu tập nhưng vẫn muốn cá nhân hoá theo sở thích cá nhân để biến chiếc xe thành một người bạn đồng hành đúng nghĩa, hữu dụng hơn trong cuộc sống. Thấu hiểu mong muốn của người dùng cũng như góp phần gia tăng giá trị sử dụng cho Honda Super Cub 50 Final Edition, mới đây Cub House cùng Võ Motor (một cửa xe chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu ở Cần Thơ) vừa tung ra thị trường phiên bản Honda Super Cub 50 Final Edition Custom by Cub House