HLV Kim Sang-sik phải đối mặt những vấn đề nan giải của đội tuyển Việt Nam

Quang Hải và Hoàng Đức quá quan trọng với đội tuyển Việt Nam

Trong trận thắng Bangladesh, Quang Hải và Hoàng Đức đá chính trong hiệp 1. Có thể nói lối chơi của đội tuyển Việt Nam được vận hành trơn tru nhờ 2 cầu thủ này. Đá ở vị trí trung tâm sau lưng 3 tiền đạo Tuấn Hải - Hoàng Hên - Hai Long trên hàng tiền đạo trong sơ đồ 3-4-3, cả Hải và Đức điều tiết nhịp độ trận đấu một cách nhịp nhàng và uyển chuyển, giúp đội tuyển Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận. Từ những đường chuyền phối hợp sắc sảo cho đến những pha đá phạt cố định, cả Quang Hải và Hoàng Đức đều để lại dấu ấn. Nếu Quang Hải kiến tạo bàn thứ hai với pha đá phạt từ phải vào vòng cấm cho Phạm Xuân Mạnh đánh đầu phút 18, thì Hoàng Đức dù không ghi bàn nhưng có cú vô lê từ khoảng cách 25 m rất đẹp khiến thủ môn đội Bangladesh phải bay người cứu thua.

Hoàng Đức cùng Quang Hải điều tiết tốt tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Phải nói lối chơi tấn công gây sức ép toàn sân của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 rất đã mắt, dù là đối thủ Bangladesh quá yếu, nhưng kể từ khi HLV Kim Sang-sik nắm quyền, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới thấy được lối chơi thực sự bốc lửa, đẹp mắt như vậy.

Tuy nhiên, khi cả Hoàng Đức và Quang Hải được thay ra trong hiệp 2 bằng Xuân Son và Thành Long, lối chơi của đội tuyển Việt Nam lạc nhịp hẳn, không còn sự đồng bộ, nhất là trong những pha phòng thủ chống phản công của đối phương. Đội Việt Nam chỉ còn một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa là Lê Phạm Thành Long, nên dần đá rời rạc. Tuyến giữa không còn được kiểm soát tốt, và các học trò HLV Kim Sang-sik chỉ tạo ra cơ hội bằng các pha phản công hoặc nỗ lực cá nhân.

Hoàng Hên có màn ra mắt trong màu áo đội tuyển Việt Nam khá tốt Ảnh: Minh Tú

Xuân Son vào đá trung phong thay Hoàng Hên, để cầu thủ mới lần đầu tham gia đội tuyển này lui về đá tiền vệ. Nhưng có vẻ Hoàng Hên vẫn quen với vai trò tấn công hơn nên những khi bị phản công, hàng thủ đội tuyển Việt Nam luôn đối mặt tình huống "3 đánh 4", quân số luôn ít hơn đối phương. May mà các tiền đạo của Bangladesh tận dụng cơ hội quá kém, nếu không lưới đội tuyển Việt Nam đã bị rung lên.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận ông chưa có phương án trong trường hợp thiếu cả Quang Hải và Hoàng Đức. "Tôi chưa nghĩ ra cách nếu thiếu cả Quang Hải và Hoàng Đức. Tôi và các cộng sự cần suy nghĩ thêm để có thể điều chỉnh nếu thiếu cùng lúc cả hai cầu thủ này", HLV Kim nói.

Vấn đề của Xuân Son

Cuối cùng người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng được đáp ứng kỳ vọng thấy cả Xuân Son và Hoàng Hên cùng thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Nếu Hoàng Hên đá cả trận thì Xuân Son chỉ vào sân từ đầu hiệp 2. Tuy nhiên, cầu thủ đang chơi cho CLB Nam Định tỏ ra khá nặng nề trong xoay xở và "nhát chân" trong các pha tranh chấp bóng quyết liệt. Rõ ràng việc vừa trở lại sau chấn thương đã khiến Xuân Son thiếu đi sự sắc bén vốn có.

Xuân Son không thể tung cú sút quyết định vì chậm hơn hậu vệ đối phương một nhịp Ảnh: Minh Tú

Hơn nữa, nếu không kịp giảm cân, cầu thủ này cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong các pha đột phá. Trong hiệp 2, nhiều tình huống khống chế bóng ở tư thế thuận lợi của Xuân Son bị lỗi vì sự nặng nề của cơ thể. Đặc biệt, anh đã không còn những pha bứt phá thần tốc như từng thể hiện ở AFF Cup 2024, phần lớn vì thể trạng hiện nay.

Quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia (31.3) rõ ràng không phải là quá dài. HLV Kim Sang-sik cần có nhiều phương án tối ưu hơn, nhất là khi trong tay ông đang có những quân bài được cho là chất lượng nhất từ trước đến giờ của đội tuyển Việt Nam. Bởi Malaysia không phải đối thủ dễ bị bắt nạt như Bangladesh, hơn nữa tinh thần quyết thắng của họ cũng rất cao. Nếu không cẩn thận, thầy trò ông Kim Sang-sik dễ phải trả giá.