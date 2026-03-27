Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Đông Nam Á ca ngợi đội tuyển Việt Nam và Hoàng Hên, dự đoán một điều quan trọng

Văn Trình
27/03/2026 01:14 GMT+7

Chiến thắng trước Bangladesh trên sân Hàng Đẫy không chỉ là màn chạy đà nhẹ nhàng của đội tuyển Việt Nam, mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông khu vực Đông Nam Á. Trong đó, màn ra mắt của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Ở trận giao hữu vào tối 26.3, đội tuyển Việt Nam đánh bại Bangladesh 3-0. Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Hai Long lần lượt là những cầu thủ lập công, giúp trận đấu an bài ngay trong hiệp 1. Đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến trận gặp đội tuyển Malaysia ở lượt đấu cuối bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31.3.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trang Makanbola (Malaysia) bất ngờ dùng dòng tiêu đề “Đội tuyển Việt Nam "nuốt chửng" Bangladesh… đây là cú hích tinh thần lớn trước cuộc đối đầu với Malaysia” để nói về trận đấu này.

Trang báo Malaysia nhấn mạnh: “Không chỉ dừng lại ở tỷ số, đội bóng của HLV Kim Sang-sik chính là đội kiểm soát thế trận và duy trì sự chủ động trong suốt 90 phút. Đây mới là yếu tố đáng lo ngại, bởi nó cho thấy đội tuyển Việt Nam đang đạt trạng thái ổn định cả về lối chơi lẫn tâm lý thi đấu. Nếu tận dụng thời cơ tốt và các cầu thủ đạt trạng thái tốt hơn, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thắng Bangladesh với cách biệt lớn hơn”.

Đội tuyển Việt Nam dễ dàng đánh bại Bangladesh ở trận giao hữu

ẢNH: MINH TÚ

Hoàng Hên là cầu thủ chất lượng, đội tuyển Việt Nam sẽ được nâng cấp nếu...

Trong khi đó, truyền thông Indonesia lại dành sự quan tâm đặc biệt cho màn ra mắt của Đỗ Hoàng Hên. Trang Seasia Gola mô tả: “Đây là màn ra mắt đáng chờ đợi… Hoàng Hên thi đấu trọn vẹn và cho thấy đẳng cấp trong từng pha xử lý. Có lẽ cầu thủ này chưa đạt trạng thái tốt nhất nên chưa thể tạo ra quá nhiều dấu ấn. Dù vậy, Hoàng Hên vẫn mang đến nhiều dấu hiệu tích cực cho lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam. Nếu cầu thủ này hòa nhập tốt, sức mạnh đội tuyển Việt Nam sẽ được nâng cấp đáng kể”.

Đáng chú ý, tình huống cứa lòng đưa bóng dội cột dọc của Hoàng Hên được Seasia Gola nhấn mạnh như một điểm sáng tiêu biểu. “Một pha dứt điểm đẳng cấp, đầy tiếc nuối. Đó là minh chứng rõ ràng cho nền tảng kỹ thuật và sự tự tin của cầu thủ gốc Brazil. Hoàng Hên là cầu thủ rất đáng xem và có thể trở thành nhân tố tạo đột biến của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới", Seasia Gola nhận xét.

Truyền thông Đông Nam Á vẫn đánh giá Hoàng Hên (số 9) có màn ra mắt khá tốt cho đội tuyển Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Không chỉ Indonesia, truyền thông Thái Lan cũng dành sự chú ý cho tân binh của đội tuyển Việt Nam. Trang Ball Thai nhận định: “Sự chờ đợi của người hâm mộ đã kết thúc… thêm một cầu thủ đẳng cấp nâng tầm sức mạnh đội tuyển Việt Nam”.

Ball Thai bình luận thêm: “Việc liên tiếp bổ sung những cầu thủ chất lượng như Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Sơn cho thấy bóng đá Việt Nam đang có chiến lược rõ ràng trong việc nâng cấp lực lượng, hướng tới sự cạnh tranh ở tầm cao hơn. Thực tế trên sân cho thấy, dù chưa thể ghi bàn trong ngày ra mắt, Hoàng Hên vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực. Đây là mẫu cầu thủ mà đội tuyển Việt Nam còn thiếu trong thời gian qua – một mắt xích có thể giúp gia tăng tính sáng tạo và biến hóa trong tấn công”.

