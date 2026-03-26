Hên chưa son, Son lại chưa hên: Không có gì mà ầm ĩ, sẽ ghi bàn ở trận tái đấu Malaysia?

Một mình sắm hai vai

Trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Bangladesh ở trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy, cả tiền vệ Đỗ Hoàng Hên và tiền đạo Nguyễn Xuân Sơn (vào sân từ ghế dự bị) đều có những tình huống bỏ lỡ khá đáng tiếc. Vì thế, khán giả đã bình luận rằng: Son chưa hên, còn Hên thì chưa son.

Tuy nhiên, Hoàng Hên vẫn có màn ra mắt đáng nhớ. Cầu thủ này chơi đầy năng lượng khi đảm nhiệm vai trò "số 9 ảo" trong hiệp 1, trước khi lùi xuống đá tiền vệ trung tâm ở hiệp 2. Ở cả 2 vị trí, Hoàng Hên đều để lại dấu ấn với khả năng di chuyển linh hoạt, kết nối lối chơi và tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội. Anh suýt ghi bàn với cú cứa lòng đẹp mắt, nhưng bóng lại dội xà ngang trong sự tiếc nuối của cá nhân cầu thủ này cũng như người hâm mộ.

Hoàng Hên sẽ là ngòi nổ lợi hại trên hàng công đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Hoàng Hên nói gì?

Dù không trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng, Hoàng Hên vẫn tỏ ra hạnh phúc: "Tôi rất vui khi giành chiến thắng trong trận chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia. Đối với tôi, việc đội tuyển Việt Nam thắng là quan trọng nhất, còn chuyện ghi bàn thì sẽ cố gắng ở những trận tới". Tiền vệ này cũng thẳng thắn nhìn nhận bản thân chưa đạt 100% phong độ và cần tiếp tục nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của HLV Kim Sang-sik.

Đánh giá về đối thủ, Hoàng Hên cho biết Bangladesh chơi rất nỗ lực và di chuyển nhiều, nhưng đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát thế trận tốt hơn để giành chiến thắng xứng đáng. Anh nhấn mạnh toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi tất cả đã thi đấu hết mình.

Đáng chú ý, Hoàng Hên mong muốn sẽ ghi bàn trong trận đấu tiếp theo gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng anh cũng nói thêm: "Điều quan trọng hơn cả là đội tuyển Việt Nam thắng được Malaysia".

Cuộc tái đấu này sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường.

